侯友宜親自示範了政治上的「彼得原理」，選到老二或老三已經不重要了
我們想讓你知道的是
侯友宜選到老二、老三，我認為不重要了，無涉他的下場與政治未來。既被目為不適格的總統候選人，選後狙殺侯友宜毫無政治價值，民進黨無須「罷侯」，國民黨自然會判侯政治死刑。
我問了幾個政治上的朋友，對罷免侯友宜與否的看法類似。說得好聽，侯友宜沒有韓國瑜的仇恨值。選前提案「罷侯」，等於幫國民黨造勢。選後，侯友宜不那麼重要了，「罷侯」未必會成功，白費力氣的事情少做。
至於侯友宜選不選得贏，我一直想再觀察下去。觀察金溥聰對侯友宜的化學和影響力，觀察郭台銘是否獨立參選，以及郭柯、郭侯、侯郭、侯柯的合縱連橫。這陣子覺得不需要再觀察下去了。因為侯友宜始終有他的變與不變。侯友宜對國政的看法、政治能力與論述能力，結構上始終如一。始終有他的侷限。
新北市長，恐怕就是侯友宜的終站
我個人的偏見，侯友宜七月底訪日前，生了一場「大病」，整個人的面相自此大不相同——就像戴了一張「面具」，時而張牙舞爪，時而皮笑肉不笑，有過厚的粉撲。我說不上來，不是我們過去認識的侯友宜了。
不變的是，侯友宜還是沒有找到最適人設，與國民黨格格不入、無力改變，始終難以引領國民黨風騷。
侯友宜517出線，三個月了。金溥聰628入陣，超過一個半月，中間有一些火花、失誤或亮點，侯金差不多就如此了。說侯友宜不是馬英九、金溥聰沒有通天本領，都好，我感覺金老師、侯老三，和他們「亦敵亦友」的朱立倫、郭台銘、柯文哲，就這樣了。
一群人，並肩，一前一後，忽前忽後，走到最後。
侯友宜選不贏，政治上被看破手腳，就是重傷。泛藍支持者不會再給他任何機會，新北市長恐怕就是他的終站。金溥聰注定是「英雄」，他在侯最困難的時候，出手相助，力戰群雄；贏了進總統府，輸了得美名，瀟灑離去，怎麼看都是划算的。
朱立倫死活難料。郭台銘載浮載沉。柯文哲選後仍會有相當影響力。
侯友宜親自表演了政治上的彼得原理
2028誰代表國民黨出馬，盧秀燕、蔣萬安各擁支持者，朱立倫自認還有機會，也可能有人橫空出世。
侯友宜的痛苦，在於他在大選中奮戰，努力向上，多數國民黨頭人已然在尋找「後侯友宜時代」的定位。但稱「後侯友宜時代」，其實也是不精準的，自始至終，國民黨的侯友宜時代從未到來。
管理學中的「彼得原理」：在組織或企業的等級制度中，人會因其某種特質或特殊技能，令他被擢升到不能勝任的高階職位，最終變成組織的障礙物（冗員）及負資產。
侯友宜用肉身演示了政治上的彼得原理。
識人不明很糟糕，但明知提拔不對的人還不認賠殺出更糟糕，你看台灣政壇就知道了。
侯友宜選到老二、老三，我認為不重要了，無涉他的下場與政治未來。既被目為不適格的總統候選人，選後狙殺侯友宜毫無政治價值。民進黨無須「罷侯」，國民黨自然會判侯政治死刑。
我懷疑，有人甚至想快轉到選後，遺忘這段侯友宜參選、被屠殺的歷史。
選前五個月，這是我武斷的看法。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。