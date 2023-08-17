侯友宜親自示範了政治上的「彼得原理」，選到老二或老三已經不重要了

我問了幾個政治上的朋友，對罷免侯友宜與否的看法類似。說得好聽，侯友宜沒有韓國瑜的仇恨值。選前提案「罷侯」，等於幫國民黨造勢。選後，侯友宜不那麼重要了，「罷侯」未必會成功，白費力氣的事情少做。

至於侯友宜選不選得贏，我一直想再觀察下去。觀察金溥聰對侯友宜的化學和影響力，觀察郭台銘是否獨立參選，以及郭柯、郭侯、侯郭、侯柯的合縱連橫。這陣子覺得不需要再觀察下去了。因為侯友宜始終有他的變與不變。侯友宜對國政的看法、政治能力與論述能力，結構上始終如一。始終有他的侷限。

新北市長，恐怕就是侯友宜的終站

我個人的偏見，侯友宜七月底訪日前，生了一場「大病」，整個人的面相自此大不相同——就像戴了一張「面具」，時而張牙舞爪，時而皮笑肉不笑，有過厚的粉撲。我說不上來，不是我們過去認識的侯友宜了。

不變的是，侯友宜還是沒有找到最適人設，與國民黨格格不入、無力改變，始終難以引領國民黨風騷。

侯友宜517出線，三個月了。金溥聰628入陣，超過一個半月，中間有一些火花、失誤或亮點，侯金差不多就如此了。說侯友宜不是馬英九、金溥聰沒有通天本領，都好，我感覺金老師、侯老三，和他們「亦敵亦友」的朱立倫、郭台銘、柯文哲，就這樣了。

一群人，並肩，一前一後，忽前忽後，走到最後。

侯友宜選不贏，政治上被看破手腳，就是重傷。泛藍支持者不會再給他任何機會，新北市長恐怕就是他的終站。金溥聰注定是「英雄」，他在侯最困難的時候，出手相助，力戰群雄；贏了進總統府，輸了得美名，瀟灑離去，怎麼看都是划算的。

朱立倫死活難料。郭台銘載浮載沉。柯文哲選後仍會有相當影響力。

侯友宜親自表演了政治上的彼得原理

2028誰代表國民黨出馬，盧秀燕、蔣萬安各擁支持者，朱立倫自認還有機會，也可能有人橫空出世。

侯友宜的痛苦，在於他在大選中奮戰，努力向上，多數國民黨頭人已然在尋找「後侯友宜時代」的定位。但稱「後侯友宜時代」，其實也是不精準的，自始至終，國民黨的侯友宜時代從未到來。

Photo Credit: 中央社

管理學中的「彼得原理」：在組織或企業的等級制度中，人會因其某種特質或特殊技能，令他被擢升到不能勝任的高階職位，最終變成組織的障礙物（冗員）及負資產。

侯友宜用肉身演示了政治上的彼得原理。

識人不明很糟糕，但明知提拔不對的人還不認賠殺出更糟糕，你看台灣政壇就知道了。

侯友宜選到老二、老三，我認為不重要了，無涉他的下場與政治未來。既被目為不適格的總統候選人，選後狙殺侯友宜毫無政治價值。民進黨無須「罷侯」，國民黨自然會判侯政治死刑。

我懷疑，有人甚至想快轉到選後，遺忘這段侯友宜參選、被屠殺的歷史。

選前五個月，這是我武斷的看法。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航