馮勝賢《看準就撲》：如何成為優秀的打者？首先要先「學會失敗」

文：馮勝賢

教練教的第一堂課：不服輸精神

職業球員在場上要面對勝負壓力，真的是相當具有挑戰性，棒球是一種團隊運動，位置分為守備、打擊，從內部競爭開始就要先爭取到先發球員，才能有機會下場表現，這一路面臨的挑戰非常多。首先是要先分清楚自己的目標，當然國小是可以從玩棒球開始，然而一旦確定要以競爭為導向，就要開始用不同的態度訓練，以我個人為例，一九九二年當時國二的我，清楚地看到自己的目標就是中華職棒，未來要成為一位傑出的職棒選手，也就在當時內心告訴自己說無論如何都要努力去朝著這個舞台前進。

球場上的狀態就是現實環境，首先要先學會失敗！為什麼這樣說呢？一位打者10打數3支安打，打擊率成算是一位好的打者，以職業球季一位先發打者一個球季大約會有400打數以上，我們用400打數為單位，要平均10次打3支安打，這樣400個打數就會有120支安打，這樣就是很優秀的打者，但還是有280次的失敗，有7成失敗率，如何看待這樣的心理狀態呢？如何成為優秀的打者，首先要不斷地面對失敗，從失敗中找到問題，再從問題中找到方法，找到對的練習方法，就要不斷地反覆的練習，才能改進自己的缺點，接著再由比賽中檢視自己的缺點是否改善。

看到如何成為一位優秀的打者要具備什麼條件？我想要從心理就是不斷地面對出局失敗，自我對話提醒自己，要「歸零」，持續練習才能累積經驗，最後才能掌控自己，在這一條路上已經不知道淘汰多少從小就懷有夢想要成為一位優秀的打者，就是因為無法面對失敗，而失去信心又找不到對的方法提升自己的技術，很多運動員就此離開棒球舞台，這就是棒球選手的宿命。

棒球屬於團隊運動所以要以合作為基礎，才能有機會創下好成績，不容許個人主義球員在場上影響比賽的結果，棒球比賽要拿到每一個出局數，都最少需要兩個隊友以上的合作才能拿到，最簡單的是投手要三振打者時需要捕手接球，才能完成三振出局數；而內野手接滾地球需要傳球給接壘包的防守員才能拿到封殺出局數，平飛球、高飛球也是要由投手投出打出去才能讓守備員接殺出局，大家都知道投手要投出一場無安打的比賽或是一場完投完封勝，都是需要後面守備隊員共同擋下所有快要安打的球，才能順利拿下27個出局數。

不斷地練習正確的動作，才能在自己的身上產生記憶；所有的訓練比賽都要全心全意的投入，才能讓團隊精進；團隊合作才能保持競爭力，才能爭取勝利的機會；自律才能掌控自己的品性，正念才能讓自我對話，面對自己，不斷地在場上激勵自己，面臨失敗時最好的方法之一就是自我對話，才能歸零勇敢面對挑戰，這是我在場上所整理出來的經驗。

許多人對運動員的印象就是競技場上的成績，不了解運動員生涯是很短暫的。不同項目有著不同的職業生涯，我比較幸運選擇的是在台灣被稱為「國球」的棒球，是比較有機會被看見的運動項目，又有職業舞台，相對來說，其他項目就比較短暫且更沒有保障，更別說一路上被淘汰的球員。

我用我進入職棒時心態與各位分享，我是一位早產兒，本身恢復能力不佳，所以我就要求自己在球季中就是不熬夜、不喝酒、有時間就要休息、專注身體的恢復能力，在場上的自律性態度要強、主動學習知識要強烈，這是職業球員基本態度，我個人非常敬佩美日職棒球星，尤其鈴木一朗更是職業選手中的典範球員，從技術的表現，他看待自己的工作態度，不管在場上、居家生活規範都是非常嚴謹，這是一位頂尖運動員所具備的條件。

國內選手也有代表性人物，就是我的學弟彭政閔。恰恰自律性確實值得敬佩。他在剛進入中華職棒時前半年都比較少在先發名單上，當時我有問過榊原教練為什麼恰恰不能馬上在先發名單上？當時他說恰恰是未來兄弟不動的第四棒，要讓他基礎打好，才能扛得住第四棒的位子，果然榊原教練眼光是對的，不斷地讓恰恰了解打職棒不是一個簡單的事情，而是長期球季的比賽中，在生理、心理都會碰到極限，要學會調整自己，假設用業餘時期的心態來面對，職業球季相信很快就會走下坡。

榊原教練先讓他了解他是球隊的重要角色，也讓他知道球隊需要他是能帶領著球隊拿下總冠軍的重要指標性人物。所以當看到恰恰處於撞牆期甚至懷疑自己能力的時候，榊原教練用他的執教經驗來激發恰恰，不斷地藉由特訓來激發恰恰不服輸的精神，才造就了屹立不搖快二十年的中職先生恰恰彭政閔。

兄弟象第二次三連霸榊原教練給我們最重要的教導就是日本野球的精神，強調場上要不服輸要不害怕失誤，因為害怕心態反而會造成連續失誤、進而影響隊友，最後導致球隊輸球。榊原教練的指導原則，不只能應用在場上，也可以影響到往後人生的道路，我在職棒場上二十一年經歷了許多的困難，都能不斷地去克服困難、面對低潮、走出自己人生的價值，因此建議每一位想進入職棒殿堂的球員們，如果沒有目標設定、主動的態度，這樣在職業道路上會走得很辛苦，因為職業運動環境就是很現實，如何掌握當下的機會讓教練安排你上場，機會來臨時相對自己是不是準備好了呢？

我剛進職棒時遇到棒球先生李居明前輩，他當時問了我一句話：「當職業選手你會選擇10場成績很棒或是選擇90場穩定的表現？」當時我選擇了90場穩定的表現才能在職業棒球的舞台上被看見，因為職業運動跟短期盃賽的差異性不同。所以我知道這樣的觀念之後，不斷地提醒自己「穩定」才是職業選手要追求的方向，相對進入職場也是一樣用穩定的態度去面對挑戰，場上的成績就是績效，不進則退，戰場上不會有人可憐我們，就是不斷地往前走，不要有太多的負面想法，就歸零想法。跟棒球打者一樣，當球打出去的時候出局，沒有建功就修正一下，準備下一次的打擊，重新調整自己的心態。

教授專欄——方信淵