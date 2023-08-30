史蒂芬柯維《與時間有約》：急迫不代表重要，利用「時間管理矩陣」決定你的先後順序
我們想讓你知道的是
假設你與我們合作過的多數人一樣，那麼你應該會把時間都花在第一與第三象限上。這樣做會導致什麼後果？試想你的生活若被急迫性主導，那麼重要的事，甚至是「要事」是否就分配不到應得的時間與注意力？
文：史蒂芬．柯維、羅傑．麥立爾、瑞貝卡．麥立爾
生活中有許多事物構成我們的整體目標，並讓生活變得豐富多彩，充滿意義，這些事物往往都是不疾不徐，不會帶給我們壓力。但正因為這些事物不怎麼「急迫」，所以才更不能忽視。
為了幫助你以更有效的方式檢視急迫性與重要性，請參考下列時間管理矩陣（Time Management Matrix）。此矩陣將我們的活動分配於四個象限中，而我們利用時間的方式可被歸納為四種：
第一象限中的事物「急迫」又「重要」，如怒氣衝天的客戶、近在眼前的截止日、修理壞掉的機器、去醫院動心臟手術，或安撫因受傷而哭泣的孩子。我們必須分配時間給第一象限，此處是我們展現管理能力與輸出產值的地方，必須利用經驗與判斷力滿足各種需求、應付各種挑戰。忽視第一象限的人會被各種事物壓得喘不過氣，但我們心中要清楚一點，那就是許多重要的事之所以會變成緊急事件，都是因為拖延，或是沒做好預防措施與規劃。
出現在第二象限的事物「重要」卻不急迫，也可以稱為品質象限，是我們訂定長期規劃、預測及預防問題、賦權給他人、透過閱讀與進修開拓心智、學習新技能的空間。如果能在此象限好好發揮，就能幫到最親近的人，面對重大的會議與簡報也不會緊張，更可以透過深度傾聽維持人際關係。
多花點時間在第二象限，就能加強動手實作的能力。若對第二象限置之不理，第一象限的業務量就會暴增，造成壓力、精力透支，進而陷入更大的危機。反之，投資在此象限的時間越多，第一象限的待辦事項就會變少。做好規劃、事前準備、預防措施，就可以讓許多事情逃離變成急事的命運。第二象限不會提醒我們，所以我們一定要主動出擊，它代表的是自我領導力。
第三象限和第一象限乍看極為相似，但內容雖然「緊急，卻不怎麼重要」，是騙人的象限。出現在第三象限的事物之所以看起來重要，全都是急迫之故，且第三象限的活動就算重要，也只是對他人來說重要而已。許多手機來電、會議、突然來訪的親友都落在此象限。我們浪費太多時間在第三象限—去滿足他人需求與期望，還誤以為自己是在處理第一象限的事物。
第四象限是留給「既不急迫，又不重要的活動」，也可以說是垃圾象限，根本就不應該存在。但我們每天疲於應付第一與第三象限的事物，早已傷痕累累，確實有必要「逃」到第四象限療傷。你可能會認為第四象限都是些休閒活動，實不盡然。因為真正的休閒活動是一種再創，位於第二象限。看些容易讓人上癮的輕小說、狂刷「無腦」影集、在辦公室茶水間跟人聊八卦都屬於第四象限的活動。第四象限與生存無關，只會使人的生活品質退化，雖然剛開始投入此象限的感覺很爽，但很快就會體會到空虛。
請你將目光轉移到時間管理矩陣，回想過去一週發生的事，並將做過的事一一歸類到這四大象限，請問你把大部分時間都花在哪裡？
請注意第一和第三象限的區別，人們常把急迫與重要混為一談。你可以問問自己，這件事情急歸急，但自己做這件事，真的是出於重要的目的嗎？如果答案是否定的，那這件事很可能就該被分類到第三象限。
假設你與我們合作過的多數人一樣，那麼你應該會把時間都花在第一與第三象限上。這樣做會導致什麼後果？試想你的生活若被急迫性主導，那麼重要的事，甚至是「要事」是否就分配不到應得的時間與注意力？
請回想本章開篇時我提出的三個問題：
- 說出一件事情，只要你把這件事做到最好，而且維持最佳狀態，就能為個人生活帶來正面的結果。
- 說出一件事情，只要你把這件事做到最好，而且維持最佳狀態，就能為職涯帶來正面的結果。
- 如果你知道這件事能讓生活變得更好，為何還坐著不動？
把你想到的事情分類在四大象限其中之一，我們猜你的答案應該會落在第二象限。我們已經請上千人回答過上述問題，絕大多數人的答案都可以被歸類在下列七大項目中：
- 提升溝通的技巧
- 做好事前準備
- 規劃與組織
- 照顧好自己
- 抓住機會
- 個人發展
- 賦權
所有落在第二象限的事物都是重要的。
既然如此，為何大家都還是不願付諸行動，實踐自己的答案？
可能是因為這些事情缺乏急迫性，而它們也不會逼你有所作為，所以你必須主動出擊。
書籍介紹
本文摘錄自《與時間有約 （終極完整版）：學會「自我領導」與「賦權於人」 精準判斷輕重緩急 找回自信與寧靜的力量》，方言文化出版
作者：史蒂芬．柯維、羅傑．麥立爾、瑞貝卡．麥立爾
譯者：朱家鴻
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每天忙著處理工作的你，可曾想過在生命中最重要的事是什麼？而對於這些「最重要的事」，你是否投注了足夠的關心及時間？
我們每天被各種方法、技巧、工具、資訊轟炸，告訴我們如何管理與支配時間。總有人告訴我們，只要再努力一點、學會使用新工具、把事情做得又快又好，或掌握某種歸檔與整理的方法，就能搞定所有事情。於是，我們便乖乖購入新的行程規劃表、參加時間管理課程、閱讀最新出版的相關書籍。我們確實學會也應用了學到的知識，並投入更多努力，最後只得到更多挫折感與罪惡感。
這不是傳統「提高效率」的時間管理法，而是徹底改變你人生方向的時間觀！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com