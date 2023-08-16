塔利班奪權兩週年：宣布任期「無限長」、女性受教育遙遙無期

8月15日是塔利班政府成功趕走美國和北約駐軍、佔領阿富汗兩週年紀念日，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）14日召開記者會指出，塔利班政權任期沒有固定期限。面對外媒關切一系列限縮女性權利的政策，另一位塔利班發言人夏亨強調未否定女性受教權，預告將重新開放女性進入學校、支持女性就讀醫護相關科系，但夏亨並未提出時間表，目前阿富汗女性仍不能接受中等和高等教育。

南部城市坎達哈（Kandahar）是目前塔利班權力中樞所在，穆賈希德本週一（14日）在坎達哈一座破舊軍管電視台內舉行記者會，塔利班政權是根基於伊斯蘭律法（Sharia）的合法政權，任期無固定期限。也就是說，只要塔利班領導人沒有違反律法、遭罷免，可無限期掌權。

15日塔利班發表聲明列舉政績，包括恢復個人安全感和民族自豪感。不過針對國際間比較關心的女性權利的議題，穆賈希德不願討論，他認為這是一個重複的問題。

2021年後，阿富汗女性不能接受中、高等教育

塔利班2021年重新佔領阿富汗，後陸續發布一系列限縮女性權利的政策，包括公共場合嚴格服裝規定、禁止女性進入健身房和公園、中等和高等教育排除12歲以上女性等，2023年7月甚至強制全國女性沙龍店停業。



面對國際譴責和關切阿富汗女性處境，另一位塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）告訴《德國之聲》：「我們怎麼會反對女性呢？她們是我們的母親、妻子、女兒、姐妹。」

夏亨堅稱塔利班並沒有否定女性的受教權，預告塔利班政府將重新開放女性進入學校，也會成立專門的委員會，建構符合一伊斯蘭傳統的環境，但未提出時間表。

夏亨也提到，伊斯蘭組織正在支持一項計畫，允許女性就讀護理相關科系、成為護理師或專科醫師，讓女性就不必接受男性醫護人員的治療。

女權運動人士：「這兩年，就像一場惡夢。」

29歲的阿爾文（Maryam Marof Arwin）是阿富汗婦女與兒童權利組織的創辦人，她告訴《德國之聲》：「說實話，我感覺自己生活在一場惡夢之中。很難理解在過去兩年，我們經歷了什麼。」

塔利班政府上台前20天，阿爾文與其他喀布爾的女權運動人士曾舉辦記者會，希望藉此讓國際社會看見她們的處境。阿爾文說：「我們一直都知道，當塔利班掌權，我們將失去一切。我真的不明白，認為塔利班已經變好的希望是從哪來的？」

阿富汗前和平部副部長阿萊瑪（Alema Alema）認為，今天的阿富汗與1990年代沒什麼不同。塔利班接管前，和平部負責阿富汗國內的和平談判，塔利班掌權後，該部門隨之解散。

阿萊瑪分析，塔利班政權越來越謹慎、老練，51項女性相關禁令是陸續發布，沒有一口氣宣布，因為不想嚇到國際社會、避免社會對抗，以鞏固自己的權力。

西方政府、救援組織擔憂阿富汗的人道危機加劇

西方各國以塔利班政府限制女性受教權、未保障女性權利為由，拒絕承認塔利班政權。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）重申，美國與塔利班要恢復「正常關係」，必須以阿富汗女性權利受到保障為前提。

不過，塔利班發言人穆賈希德不以為意，稱國際孤立、政權不被承認，都不是執政當局迫切關心的。塔利班與中國、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦等國家都有正式互動，設有大使館、領事館，也有商業往來，這些都代表官方認可。

世界展望會表示，阿富汗當地等待救援的人數已經增加至500萬人。相關報告指出，今年將有1500萬人面臨糧危機，其中有280萬人處於「緊急」的級別，位居世界第四。

包括國際特赦組織在內的人權組織認為，國際應向塔利班施壓，要求停止侵犯和鎮壓。同時要依據《國際法》，對塔利班政權展開涉嫌犯罪的調查，包括對婦女和女童的性別迫害。

世界衛生組織發言人哈里斯（Margaret Harris ）則指出，20％阿富汗人患有精神疾病，400萬人患有毒癮和相關疾病，擔心阿富汗人民缺乏基本衛生設施。

國際明愛駐喀布爾的領導人雷克（Stefan Recker）較為樂觀，他認為，雖然阿富汗局勢危急，許多人想逃離，但由於街頭犯罪和安全局勢趨緩，他仍對未來充滿希望。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君