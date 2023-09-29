【小說】《鬼樂透》選摘：「如果真的有那個命能夠中獎的話，你的人生才不會這麼失敗。」

文：輕靈異天王——龍雲

楔子：一張彩券

人生最幸運的事情是什麼？

這個問題可以有很多的答案，而且大部分人的答案都不盡相同。

不過如果你是住在台灣，詢問身邊的人這個問題，或多或少會出現一些相同的答案。

其中一個很可能就是——中樂透頭彩。

一夜之間，從一個平民成為億萬富翁，不需要任何的實力與努力，只需要透過運氣，任何市井小民，都可能是下一位億萬富翁。

正是因為這個緣故，自從多年前台灣開始發行公益彩券之後，許多台灣人都會作一下中樂透頭獎的美夢。

每次只要連續幾期頭彩都沒有得主，累積了大筆的獎金時，彩券行門口總會出現大排長龍的人潮，同事們與朋友之間，總是不忘聊聊下注多少、熱門的號碼是哪些之類的話題。

這也是在彩券發行以來的這些年，不斷重複上演的戲碼。

在這樣的熱潮帶動之下，彩券行如雨後春筍般，林立在各個大街小巷之中。

而這整件事情的發生，就是從其中一家彩券行開始的。

彩券行的門口，貼了許許多多大開的影印紙，上面都是過去在這間彩券行開出來的獎券。

雖然沒有頭獎、二獎等大獎，但是其他林林總總的各式獎項也貼滿了一整片牆壁，其中還不乏一些將近十萬的大獎。

這間彩券行就開在大馬路旁，往來的車輛與人潮不算少，但總是門可羅雀，主要也是因為這附近有不少家彩券行並存。

雖然這家彩券行的位置還算不錯，但是缺少頭獎等大獎的加持，以至於比起在不遠處的巷弄裡、曾經開過兩次頭獎的彩券行，生意要差很多。

彩券行裡頭擺著幾張桌子，牆上有幾台液晶螢幕，不斷顯示著上期開獎與本期預測的號碼。

雖然整體環境還算乾淨，但對比此刻外面來來往往的人潮與店裡只有一個客人站在櫃台邊的情況，難免顯得冷清。

櫃台的另外一邊，行動不便的老闆正熟練地操作著電腦。

正在購買彩券的客人叫做陳恩典，是一個住在附近的常客。

雖然說是常客，但在老闆的印象當中，已經有一段時間沒有看到他了。

還記得去年他幾乎每一期都會來買個幾注，當彩金提高的時候，還會跟人集資包小牌，可是大約從半年多前開始，就不常見到他了。

有別於以往進來之後，便會找張桌子坐下來好好研究一下，今天的恩典反而像是第一次來買彩券，看起來有點猶豫不決。

恩典走進店裡之後，盯著牆壁上面的液晶螢幕考慮了好一會，才走到櫃台，跟老闆表示要買一張電腦選號的威力彩。

今天晚上正是威力彩開獎的日子，尤其本期累積了九億多的獎金，只是買氣並沒有老闆預期的那麼好。

不過老闆也不心急，畢竟現在才剛進入下班時間，相信在開獎前，買氣應該會稍微熱一點才對。

恩典站在櫃台前等著老闆印彩券。

櫃台上的電腦螢幕旁邊，擺放著一個元寶跟一尊神像，應該是要為上門的客人討個好彩頭，讓大家都能吉利中獎。

恩典以前沒有看過，不過大概也了解老闆擺這兩個東西的用意，只是……。

恩典側著頭看著那尊神像，那是一尊黑色的神像，他一開始還以為是那種西藏的黑財神，可是怎麼看怎麼怪，畢竟這種神尊，不應該會有獠牙從嘴巴裡面冒出來才對啊。

「可以摸一下啊，」老闆笑著說：「聽人家說這種黑財神很靈喔。」

原本還有點疑惑的恩典，在聽到老闆這麼說之後，揮去了心中的疑惑。

果然是黑財神。

恩典點了點頭，伸手摸了摸神像，也算是討個好彩頭。

對大部分的賭徒來說，迷信是他們生命的一環。

如果不是這樣的話，向鬼神問明牌這種偏方，也不會一直流行至今。

這時櫃台後面的老闆將印出來的彩券，用紅包袋裝好，遞給恩典時還不忘說道：「祝你中獎，記得常來光顧喔。」

老闆這麼說的同時，也在內心暗自猜想，到底是什麼原因讓這個常客有好一段時間都不來上門？

恩典從老闆手中接過裝有彩券的紅包袋後，便轉身走出彩券行。

恩典當然也知道老闆認得自己，畢竟他曾經是這家店的熟客，過去只要累積幾期彩金沒人中，他總會跟著全民一起瘋頭彩，只是後來老婆劉虹娟抗議，他才會有很長一段時間都沒有買彩券。

可是今天不一樣，今天的這張彩券，很有可能會改變恩典的一生。

至少，在走出彩券行的這一刻，恩典真的有這樣的預感。

恩典回頭看著貼有過去中獎紀錄的牆面，衷心希望自己胸前口袋裡剛買的這張彩券，不久之後也可以被印在這面牆上。

就在恩典看著那些中獎彩券的同時，彩券行的對面，一名男子正看著他的背影，嘴角浮現出一抹微笑，搖了搖頭。

正沉溺在美好幻想中的恩典，完全沒有注意正在凝視著自己的男子，更沒有注意到那個瞪大雙眼從後面靠近自己的女子。

「不要跟我說，」女人的聲音，從恩典身後傳來：「你剛剛進去買彩券了。」

他就算沒回頭，也知道說話的人是誰。

恩典馬上回過頭，果然見到老婆阿娟就站在身後，兩手盤於胸前，一臉興師問罪的模樣。

恩典臉色有點尷尬，猶豫了一會才點點頭說：「嗯，買了一注。」

此話一出，阿娟臉色驟變。

「所以，」阿娟沉著臉說：「你把我說的話都當作放屁就是了？」

「沒那麼嚴重吧？」恩典皺著眉頭說：「就一百塊玩玩而已啊。」

恩典又露出那副無所謂的表情，讓原本就非常不爽的阿娟，更加火冒三丈。

尤其是在幾天前，因為房東希望下個月可以調漲租金的關係，兩人才商量過要存一筆錢來當買房的頭期款，恩典明明也贊成兩人一起減少開支，盡可能避免一切不必要的支出，想不到才過沒幾天，他就把錢浪費在買彩券上。