資訊監控、平台壟斷：為甚麼連信奉封閉的Steve Jobs都反對DRM？

2007年2月，Steve Jobs發表公開信「Thoughts on Music」，倡議摒棄數位版權管理（DRM）；兩個月後，EMI首先放棄DRM，其他大小唱片商陸續跟隨，締造了數位音樂格式開放互通的市場。

故事十分動聽，Jobs再次成為拯救市場的英雄，切合果粉口味。不過，對Jobs稍微有認識的人或會感到一種不協調，向來擁抱封閉，崇尚全面控制整個用戶體驗的Jobs，為甚麼這次會例外，主張摒棄DRM？

DRM真正保護的是平台壟斷

讓我們回看歷史。2007年9月，亞馬遜在美國推出數位音樂服務，銷售來自EMI、Universal等2萬多家唱片商、超過2百萬首DRM-free歌曲。[1]

服務牽涉極多合作方，亞馬遜規模龐大，大型唱片公司決策審慎又費時，怎麼看都不像能在幾個月做好，合理推測，在Jobs發表公開信的當下，唱片商摒棄DRM的意向早已形成，或者最低限度正在醞釀，與其相信Jobs以一封信就勸服唱片商開放數位音樂格式，不如說Apple預視到唱片商即將摒棄DRM，順水推舟，早一步發出公開信，塑造開放音樂生態拯救者形象；別忘了，Jobs除了是營商高手，更是說故事的天才。[2]

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不過，要不是被Apple勸服，守舊的唱片商為甚麼決定開放音樂格式？在2007年初，總體而言CD還是最主要的音樂載體，然而Apple單靠數位音樂已在美國市場成為第三大音樂銷售通路，佔10%，僅稍微落後於賣CD的Walmart及Best Buy[3]；單考慮數位音樂，iPod佔播放器市場七成多[4]，音樂銷售佔比則更高，遠遠拋離Microsoft、Sony等競爭對手。Apple的iPod、iTunes加上FairPlayDRM技術，被綁得死死的不單是用戶，還有唱片商——不給Apple賣，難道給市佔率只有幾個百分點的競爭對手？更何況，雖然當時數位音樂才剛起步，但逐漸取代 CD 的大勢已成。

說穿了，唱片商摒棄DRM不是被Apple勸服，而是怕Apple一家獨大，自己完全失去議價能力。Jobs道出了DRM完全沒法壓制盜版音樂的事實，沒說出來的「inconvenience truth」卻是，DRM真正的作用，是幫助平台壟斷市場。

諷刺的是，2007年打著開放的旗號，透過提供DRM-free音樂作差異化競爭挑戰Apple壟斷的亞馬遜，卻把這套方程式搬到電子書，在同年推出首款Kindle，靠著規模效應與DRM護城河，幾乎壟斷全球電子書市場，只有少數「國情」特殊的市場如中國和台灣等例外。風水輪流轉，Apple於2010年推出iBooks（後改稱 Apple Books），但從未對亞馬遜構成實質威脅，當然，這也可以被理解為Apple「大雞唔食細米」而已。

DRM限制用戶正常使用

有人會說，在商言商，企業打造護城河無可厚非，不構成不公平競爭即可。就此，我想展開一點，再談談DRM之惡。

以DRM鎖上電子書，最明顯的問題是限制用戶應有的權利。Kindle撤出中國，凸顯出「購買」電子書本質上只是租看而非擁有的問題，可惜多數人依然沒感，大眾畢竟不太擔心自己常用的平台關門大吉，「針唔拮到肉唔知痛」，想像不了一下子失去多年來讀過的書本、做過的標註與筆記的滋味。

然而，電子書上鎖對讀者的限制遠不只是萬般帶不走。舉個例子，現在AI那麼強，文字轉語音的服務越來越成熟，對我這種長時間對著屏幕，老眼昏花又缺乏運動的人，邊散步邊聽書本是人生樂事，偏偏在現行的封閉花園，用戶多數只能額外購買有聲書。由作者或專人朗讀當然可以理解為額外服務，可是用戶沒法自行使用文字轉語音工具收聽買回來的書，那可是一種閹割。

另一個更普遍的需求是分享。各種在紙本書正常而合理不過的流傳，例如家人共享，友儕借閱，讀完飄走或賣出，在電子書的生態全都被限制，這又是DRM作的惡。被上鎖的電子書就像「soul bound token」，靈魂綁定，只能依附在購買者身上，對電子書平台而言這或許是個功能，對用戶來說卻顯然是個bug，不只限制用戶的自由，從更廣的層面，也窒礙知識的橫向流傳和縱向留存。

以DRM上鎖電子書，並不是只會在特定平台結業才影響到用戶權利。相比起正常擁有開放格式的電子書檔，DRM電子書在各項功能和操作上通通大打折扣。

DRM造就資訊監控

台灣最大電子書平台讀墨每年都會發表年度閱讀報告，詳列各種數據如暢銷十大、讀者人數、閱讀時長等。根據2022年的報告[5]，讀墨的會員數105萬、讀者共擁有747萬8千本書、讀完當中的139萬3千本、累積閱讀時間5億2千308萬分鐘等。報告具豐富參考價值，作為會員之一，在讀墨平台上「擁有」60多本書的讀者，我真心欣賞讀墨每年整理和公開這些數據予產業參考。

可是，問題來了，為甚麼讀墨能掌握那麼多數據，連每個人的閱讀時間都一清二楚？因為，你和我的所有閱讀行為都被記錄下來，通通發送到伺服器；你在讀書的同時，系統也在讀你，而且讀得通通透透，絕對比你更加了解自己。台灣民眾對數位身分證（new eID）十分在意，擔心個資被盜被濫用，但對企業收集數據倒是出奇地包容。