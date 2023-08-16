資訊監控、平台壟斷：為甚麼連信奉封閉的Steve Jobs都反對DRM？
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雖然讀書表面上不及消費敏感，但生活在威權國家的人可不一定同意，即便是台灣，《返校》中因為參與讀書會被捕的年代，也不過是四十多年前而已，很多人都親身經歷過。事實上，數位資料與資產的邏輯大致相同，中心化金融服務的潛在問題，同樣適用於中心化的電子書平台，尤其當他們以DRM把你牢牢困住；就連亞馬遜也曾經關掉用戶帳號，甚至從遠端清洗用戶Kindle上的資料。
2007年2月，Steve Jobs發表公開信「Thoughts on Music」，倡議摒棄數位版權管理（DRM）；兩個月後，EMI首先放棄DRM，其他大小唱片商陸續跟隨，締造了數位音樂格式開放互通的市場。
故事十分動聽，Jobs再次成為拯救市場的英雄，切合果粉口味。不過，對Jobs稍微有認識的人或會感到一種不協調，向來擁抱封閉，崇尚全面控制整個用戶體驗的Jobs，為甚麼這次會例外，主張摒棄DRM？
DRM真正保護的是平台壟斷
讓我們回看歷史。2007年9月，亞馬遜在美國推出數位音樂服務，銷售來自EMI、Universal等2萬多家唱片商、超過2百萬首DRM-free歌曲。[1]
服務牽涉極多合作方，亞馬遜規模龐大，大型唱片公司決策審慎又費時，怎麼看都不像能在幾個月做好，合理推測，在Jobs發表公開信的當下，唱片商摒棄DRM的意向早已形成，或者最低限度正在醞釀，與其相信Jobs以一封信就勸服唱片商開放數位音樂格式，不如說Apple預視到唱片商即將摒棄DRM，順水推舟，早一步發出公開信，塑造開放音樂生態拯救者形象；別忘了，Jobs除了是營商高手，更是說故事的天才。[2]
不過，要不是被Apple勸服，守舊的唱片商為甚麼決定開放音樂格式？在2007年初，總體而言CD還是最主要的音樂載體，然而Apple單靠數位音樂已在美國市場成為第三大音樂銷售通路，佔10%，僅稍微落後於賣CD的Walmart及Best Buy[3]；單考慮數位音樂，iPod佔播放器市場七成多[4]，音樂銷售佔比則更高，遠遠拋離Microsoft、Sony等競爭對手。Apple的iPod、iTunes加上FairPlayDRM技術，被綁得死死的不單是用戶，還有唱片商——不給Apple賣，難道給市佔率只有幾個百分點的競爭對手？更何況，雖然當時數位音樂才剛起步，但逐漸取代 CD 的大勢已成。
說穿了，唱片商摒棄DRM不是被Apple勸服，而是怕Apple一家獨大，自己完全失去議價能力。Jobs道出了DRM完全沒法壓制盜版音樂的事實，沒說出來的「inconvenience truth」卻是，DRM真正的作用，是幫助平台壟斷市場。
諷刺的是，2007年打著開放的旗號，透過提供DRM-free音樂作差異化競爭挑戰Apple壟斷的亞馬遜，卻把這套方程式搬到電子書，在同年推出首款Kindle，靠著規模效應與DRM護城河，幾乎壟斷全球電子書市場，只有少數「國情」特殊的市場如中國和台灣等例外。風水輪流轉，Apple於2010年推出iBooks（後改稱 Apple Books），但從未對亞馬遜構成實質威脅，當然，這也可以被理解為Apple「大雞唔食細米」而已。
DRM限制用戶正常使用
有人會說，在商言商，企業打造護城河無可厚非，不構成不公平競爭即可。就此，我想展開一點，再談談DRM之惡。
以DRM鎖上電子書，最明顯的問題是限制用戶應有的權利。Kindle撤出中國，凸顯出「購買」電子書本質上只是租看而非擁有的問題，可惜多數人依然沒感，大眾畢竟不太擔心自己常用的平台關門大吉，「針唔拮到肉唔知痛」，想像不了一下子失去多年來讀過的書本、做過的標註與筆記的滋味。
然而，電子書上鎖對讀者的限制遠不只是萬般帶不走。舉個例子，現在AI那麼強，文字轉語音的服務越來越成熟，對我這種長時間對著屏幕，老眼昏花又缺乏運動的人，邊散步邊聽書本是人生樂事，偏偏在現行的封閉花園，用戶多數只能額外購買有聲書。由作者或專人朗讀當然可以理解為額外服務，可是用戶沒法自行使用文字轉語音工具收聽買回來的書，那可是一種閹割。
另一個更普遍的需求是分享。各種在紙本書正常而合理不過的流傳，例如家人共享，友儕借閱，讀完飄走或賣出，在電子書的生態全都被限制，這又是DRM作的惡。被上鎖的電子書就像「soul bound token」，靈魂綁定，只能依附在購買者身上，對電子書平台而言這或許是個功能，對用戶來說卻顯然是個bug，不只限制用戶的自由，從更廣的層面，也窒礙知識的橫向流傳和縱向留存。
以DRM上鎖電子書，並不是只會在特定平台結業才影響到用戶權利。相比起正常擁有開放格式的電子書檔，DRM電子書在各項功能和操作上通通大打折扣。
DRM造就資訊監控
台灣最大電子書平台讀墨每年都會發表年度閱讀報告，詳列各種數據如暢銷十大、讀者人數、閱讀時長等。根據2022年的報告[5]，讀墨的會員數105萬、讀者共擁有747萬8千本書、讀完當中的139萬3千本、累積閱讀時間5億2千308萬分鐘等。報告具豐富參考價值，作為會員之一，在讀墨平台上「擁有」60多本書的讀者，我真心欣賞讀墨每年整理和公開這些數據予產業參考。
可是，問題來了，為甚麼讀墨能掌握那麼多數據，連每個人的閱讀時間都一清二楚？因為，你和我的所有閱讀行為都被記錄下來，通通發送到伺服器；你在讀書的同時，系統也在讀你，而且讀得通通透透，絕對比你更加了解自己。台灣民眾對數位身分證（new eID）十分在意，擔心個資被盜被濫用，但對企業收集數據倒是出奇地包容。
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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