究竟一件藝術品的「邊界」在哪裡？
我們想讓你知道的是
究竟一件藝術品的「邊界」在哪裡，而我們應如何把一件作品「個體化」（individuation）？用繪畫的語言去說明的話，我們的問題便是那面膠蓋是畫作的一部分，抑或它只是畫作以外的畫框，亦即它只是作品落實在世界時不可避免的物質條件而已。
文：豬文
美國藝術家Duane Hanson以1:1的人形雕塑著稱。他有一件名為「House Painter」的作品，展示了一位油漆工人工作的場景：油漆工人穿着沾滿油跡的工作服，拿着一把長長的滾輪，地上有一罐油料，背後有一幅油了一半的白牆。在這個場景裡，只有那位油漆工人的身體是「假」的。那是整個場景裡唯一一件Hanson「親手」雕刻出來的物件，而其他所有工具都是「真實」的，是在商店買回來。想像一下，你在博物館遇到這個如此「寫實」的作品時，看着看着，留意到那面牆的下面有一部冷氣機，你看到那部冷氣機被一面膠蓋蓋着。這時，你不禁疑惑：那面膠蓋是這個作品的一部分嗎？
這個問題屬於藝術哲學裡的存有論問題：究竟一件藝術品的「邊界」在哪裡，而我們應如何把一件作品「個體化」（individuation）？用繪畫的語言去說明的話，我們的問題便是那面膠蓋是畫作的一部分，抑或它只是畫作以外的畫框，亦即它只是作品落實在世界時不可避免的物質條件而已。這個問題看似離地，只是哲學家的概念遊戲，實質十分重要。因為，藝術作品的「邊界」既影響我們的觀賞經驗，亦會影響我們評判不同詮釋。
以音樂作品為例，假設「觀眾反應」是這場音樂表演的一部分，那麼我們作為觀賞者，自然不應該把注意力只放在台上的人，也應該留意台下的人的反應，以及台上台下之間的互動。因為觀賞者的目標就是要整全閱讀作品，而既然觀眾是作品一部分的話，我便應該留意它。同時，一個能把台下反應與台上表演融貫地解釋的詮釋自然也是一個比較好的詮釋，因為它能把作品所有內容都連結起來，沒有遺留作品任何一個部分。反之，如果「觀眾反應」原來只是「畫框」，不是作品的一部分的話，我們便不會有上述的要求。所以，藝術作品的存有論左右了我們應該如何觀賞和詮釋作品。
那麼，藝術作品的「邊界」如何確定呢？第一個最自然的想法當然是由作者決定。那塊膠蓋是不是「House Painter」的一部分，去問一問作者Duane Hanson不就知道了嗎？如果Duane Hanson在創作這件作品的時候有意圖把那塊膠蓋加進去的話，那麼它便是「House Painter」的一部分了。反之則不然。
然而，這個如此自然的想法合理嗎？哲學家Robert Kraut並不認為。他把藝術詮釋的問題比喻成語言詮釋的問題。假設我們要理解白水的語言行為，而我們注意到白水講話的時候，有時候會配上鬼臉去說。這時候類似的麻煩便出現了，究竟那個鬼臉屬不屬於他的語言行為的一部分呢？當我們想理解白水的的語言行為時，需不需要把那個表情納入我們的解釋對象呢？意圖論會說如果白水有意透過鬼臉表達某些意思，那麼那個表情便是白水的語言行為，反之則不然。Robert Kraut認為這是錯誤的，原因很簡單，因為白水可以缺乏自我了解，或者根本沒有意識到自己說話時會出現那個表情。就算他沒有透過那個表情表達意思的意圖，那個表情也可以有意思。簡言之，這個問題並不是白水說了算。同理，Duane Hanson也沒有絕對權威決定那塊膠蓋是不是「House Painter」的一部分。
既然我們不能訴諸作者，那能靠什麼決定作品的邊界？Robert Kraut認為，我們一開始問這個問題的方式便可能搞錯了。我們似乎認為，作品的存在先於詮釋，甚至我們要先界定清楚作品的存在範圍才可以決定詮釋的高下。但Robert Kraut 指出，詮釋與作品之間的關係並不是如此線性的（作品先於詮釋），而是一種辯證的關係（作品與詮釋互為先後）。當然作品要先存在才有東西在那裡等待我們去詮釋，但有時候詮釋也會先於作品。就好像「House Painter」這些邊界糢糊的作品。這類作品的邊界就由「最好的詮釋」去決定：如果對這個作品最好的詮釋要求我們視那塊膠蓋為作品的一部分的話，那麼那塊膠蓋便是作品的一部分。這時候，便由詮釋指導作品，而非由作品指導詮釋。
說到這裡，最明顯不過的問題便是何為「最好的詮釋」，特別是在作品邊界糢糊的情況下，似乎我們更難提出一種「最好的詮釋」的理解（Robert Kraut 在書中有嘗試提出，但太長了有機會先再寫）。但是，透過Robert Kraut這一步分析，起碼我們能夠把這個抽象的形上學問題，拉回到詮釋學研究裡去。
相關文章： Robert Kraut (2007) “Interpretation and the Ontology of Art”
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航