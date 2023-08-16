鬼月應景看《關於我和鬼變成家人的那件事》，登上台灣等地Netflix電影排行榜冠軍
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《關於我和鬼變成家人的那件事》挾著高人氣以及搭上鬼門開的話題熱潮，順利登上台灣、香港、新加坡和越南Netflix電影排行榜冠軍，也進入泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等Netflix前十名電影榜單，更在Netflix全球非英語電影排行榜第7名。對於此成績，主創團隊也紛紛對觀眾致上謝意。
由程偉豪執導的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》，於今（2023）年2月初上映，最後全台票房收關在3.63億新台幣，成為今年度台灣華語電影票房冠軍。
綜觀台灣電影票房歷史，《關於我和鬼變成家人的那件事》的3.63億新台幣，排名在《當男人戀愛時》的4.05億新台幣之後，位於第7名。值得一提的是，《關於我和鬼變成家人的那件事》以及《當男人戀愛時》皆是出自「金盞花大影業」。
挾著台灣觀眾的廣大支持，《關於我和鬼變成家人的那件事》8月10日在Netflix全球獨家上線，截至16日為止，順利登上台灣、香港、新加坡和越南Netflix電影排行榜冠軍，也進入泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等Netflix前十名電影榜單。全球也有160萬次觀看和340萬小時觀看時間，在Netflix全球非英語電影排行榜亦名列第7。
程偉豪曾憑藉《保全員之死》獲得金馬獎最佳創作短片獎，爾後的劇情長片，包含《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》等類型作品，在台灣的票房或口碑佳績皆有目共睹。
《紅衣小女孩》全台賣破8500萬新台幣，創下當時最賣座台灣本土恐怖片紀錄，續集《紅衣小女孩2》則直接破億，來到1.05億新台幣。雖然《目擊者》及《緝魂》票房不如《紅衣小女孩》亮眼，但前者有5200萬新台幣，後者也有5086萬新台幣，在低迷的國片市場中仍算受歡迎的作品。
除了作品深受市場喜愛，程偉豪指導過的演員也屢屢斬獲獎項，許多人都贏得演技生涯里程碑。
《紅衣小女孩》讓許瑋甯入圍金馬獎最佳女主角，《紅衣小女孩2》讓許瑋甯、吳念軒分別入圍金馬獎最佳女配角、新演員；《目擊者》讓莊凱勛、李淳入圍金馬獎最佳男主角、男配角；《緝魂》則讓從影多年的張震順利入圍並獲得金馬獎最佳男主角。
至於程偉豪個人，則是憑藉《紅衣小女孩》入圍金馬獎最佳新導演、以《緝魂》問鼎金馬獎最佳導演。雖然最終皆煞羽而歸，仍可見程偉豪的導演功力，是備受台灣觀眾以及業界評審的喜愛與肯定。
除了擔任導演，程偉豪也曾擔綱監製，其監製作品《當男人戀愛時》在2021年掀起台灣觀影熱潮，最終票房賣出4.05億新台幣的成績，成為國片在台歷史第6名，僅次於《海角七號》（5.34億）、《賽德克・巴萊（上）：太陽旗》（4.72億新台幣）、《那些年，我們一起追的女孩》（4.29億新台幣）、《大尾鱸鰻》（4.28億新台幣）、《我的少女時代》（4.10億新台幣）等片。最終也入圍該年金馬獎4項大獎。
至於程偉豪今年交出的執導作品《關於我和鬼變成家人的那件事》，找來曾以《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角獎的林柏宏，以及因《想見你》等台劇人氣暴漲的許光漢主演，兩人將在片中配對成「夫夫」，展開人鬼、性別討論的荒誕喜劇。
《關於我和鬼變成家人的那件事》從去（2022）年金馬馬影展擔綱閉幕片、進行世界首映時，口碑話題就已經相當不錯。今年則選擇跳過農曆年假檔期，在情人節檔期附近上映。一上映就帶著極佳氣勢開出紅盤，不只成為今年最快破億的台灣電影，最終成績也累積至3.63億新台幣，在票房上贏得肯認。
不過在獎項上，《關於我和鬼變成家人的那件事》就較為暗淡。在本屆台北電影獎僅入圍了男主角、編劇、視覺效果3項大獎，但成為許多觀眾心中的遺珠之憾。許多人也在觀望《關於我和鬼變成家人的那件事》能否在接下來的金馬獎扳回一城。
《關於我和鬼變成家人的那件事》於8月10日率先登上Netflix，搭上「鬼門開」話題熱潮，截至16日已順利登上台灣、香港、新加坡和越南Netflix電影排行榜冠軍，也進入泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等Netflix前十名電影榜單。全球也有160萬次觀看和340萬小時觀看時間，位居Netflix全球非英語電影排行榜第7名。
《關於我和鬼變成家人的那件事》在Netflix被更多人看見，主演許光漢、林柏宏以及王淨不約而同感謝全球觀眾。
許光漢表示：「感謝全球觀眾，願意一起感受電影中這份很特別的人鬼情誼。」林柏宏也說：「非常感謝全世界的觀眾，謝謝大家跟我們一起笑一起哭。還是不敢相信！」王淨則說：「很開心作品能被世界各地的觀眾看見、喜歡，期待能有更多觀眾可以從故事中獲得感動。」導演程偉豪則回應：「我拍電影就是要給很多觀眾看的，看過電影就是一家人，期待全球能有更多的觀眾能加入我們！」
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核稿編輯：邱宜君
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航