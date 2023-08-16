鬼月應景看《關於我和鬼變成家人的那件事》，登上台灣等地Netflix電影排行榜冠軍

由程偉豪執導的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》，於今（2023）年2月初上映，最後全台票房收關在3.63億新台幣，成為今年度台灣華語電影票房冠軍。

綜觀台灣電影票房歷史，《關於我和鬼變成家人的那件事》的3.63億新台幣，排名在《當男人戀愛時》的4.05億新台幣之後，位於第7名。值得一提的是，《關於我和鬼變成家人的那件事》以及《當男人戀愛時》皆是出自「金盞花大影業」。

挾著台灣觀眾的廣大支持，《關於我和鬼變成家人的那件事》8月10日在Netflix全球獨家上線，截至16日為止，順利登上台灣、香港、新加坡和越南Netflix電影排行榜冠軍，也進入泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等Netflix前十名電影榜單。全球也有160萬次觀看和340萬小時觀看時間，在Netflix全球非英語電影排行榜亦名列第7。

Photo Credit: Netflix提供

程偉豪曾憑藉《保全員之死》獲得金馬獎最佳創作短片獎，爾後的劇情長片，包含《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》等類型作品，在台灣的票房或口碑佳績皆有目共睹。

《紅衣小女孩》全台賣破8500萬新台幣，創下當時最賣座台灣本土恐怖片紀錄，續集《紅衣小女孩2》則直接破億，來到1.05億新台幣。雖然《目擊者》及《緝魂》票房不如《紅衣小女孩》亮眼，但前者有5200萬新台幣，後者也有5086萬新台幣，在低迷的國片市場中仍算受歡迎的作品。

除了作品深受市場喜愛，程偉豪指導過的演員也屢屢斬獲獎項，許多人都贏得演技生涯里程碑。

《紅衣小女孩》讓許瑋甯入圍金馬獎最佳女主角，《紅衣小女孩2》讓許瑋甯、吳念軒分別入圍金馬獎最佳女配角、新演員；《目擊者》讓莊凱勛、李淳入圍金馬獎最佳男主角、男配角；《緝魂》則讓從影多年的張震順利入圍並獲得金馬獎最佳男主角。

至於程偉豪個人，則是憑藉《紅衣小女孩》入圍金馬獎最佳新導演、以《緝魂》問鼎金馬獎最佳導演。雖然最終皆煞羽而歸，仍可見程偉豪的導演功力，是備受台灣觀眾以及業界評審的喜愛與肯定。

除了擔任導演，程偉豪也曾擔綱監製，其監製作品《當男人戀愛時》在2021年掀起台灣觀影熱潮，最終票房賣出4.05億新台幣的成績，成為國片在台歷史第6名，僅次於《海角七號》（5.34億）、《賽德克・巴萊（上）：太陽旗》（4.72億新台幣）、《那些年，我們一起追的女孩》（4.29億新台幣）、《大尾鱸鰻》（4.28億新台幣）、《我的少女時代》（4.10億新台幣）等片。最終也入圍該年金馬獎4項大獎。

至於程偉豪今年交出的執導作品《關於我和鬼變成家人的那件事》，找來曾以《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角獎的林柏宏，以及因《想見你》等台劇人氣暴漲的許光漢主演，兩人將在片中配對成「夫夫」，展開人鬼、性別討論的荒誕喜劇。

Photo Credit: 中央社 程偉豪（中）

Photo Credit: 紐約亞洲電影節提供 《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照

《關於我和鬼變成家人的那件事》從去（2022）年金馬馬影展擔綱閉幕片、進行世界首映時，口碑話題就已經相當不錯。今年則選擇跳過農曆年假檔期，在情人節檔期附近上映。一上映就帶著極佳氣勢開出紅盤，不只成為今年最快破億的台灣電影，最終成績也累積至3.63億新台幣，在票房上贏得肯認。

不過在獎項上，《關於我和鬼變成家人的那件事》就較為暗淡。在本屆台北電影獎僅入圍了男主角、編劇、視覺效果3項大獎，但成為許多觀眾心中的遺珠之憾。許多人也在觀望《關於我和鬼變成家人的那件事》能否在接下來的金馬獎扳回一城。

《關於我和鬼變成家人的那件事》於8月10日率先登上Netflix，搭上「鬼門開」話題熱潮，截至16日已順利登上台灣、香港、新加坡和越南Netflix電影排行榜冠軍，也進入泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等Netflix前十名電影榜單。全球也有160萬次觀看和340萬小時觀看時間，位居Netflix全球非英語電影排行榜第7名。

《關於我和鬼變成家人的那件事》在Netflix被更多人看見，主演許光漢、林柏宏以及王淨不約而同感謝全球觀眾。

許光漢表示：「感謝全球觀眾，願意一起感受電影中這份很特別的人鬼情誼。」林柏宏也說：「非常感謝全世界的觀眾，謝謝大家跟我們一起笑一起哭。還是不敢相信！」王淨則說：「很開心作品能被世界各地的觀眾看見、喜歡，期待能有更多觀眾可以從故事中獲得感動。」導演程偉豪則回應：「我拍電影就是要給很多觀眾看的，看過電影就是一家人，期待全球能有更多的觀眾能加入我們！」

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核稿編輯：邱宜君