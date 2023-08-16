香港不生育夫婦比率達43.2%，「無孩家庭」成主流

（中央社）據公布，當前香港不願生育的夫婦比率高達43.2%，創下歷史新高。此外，每對夫婦平均養育的子女數目由5年前的1.3人跌至0.9人，是歷史新低。

《商業電台》今天報導，這是家庭計劃指導會最新公布的結果，該會每5年進行一次類似調查。

家計會榮譽顧問暨研究小組委員會主席葉兆輝在該台節目上說，預料未來本地生育率將會維持在低水平，甚至「低處未算低」。

他說，本地夫婦平均子女數目要達到2.1人，才能夠維持人口更替的水平，否則人口老化情況將會持續，對整體人口發展會構成很大影響。

據分析，本地夫婦不願生育的原因，有個人取向或社會氛圍影響，又或擔心責任和經濟負擔過重，以及擔心教育政策。此外，過去20年結婚率持續下跌，也是導致出生率下降的原因。

另據官方統計處昨天公布，今年中本地人口達到749.81萬人。

統計處估計，到了2046年，本地人口將會增至819萬，且人口老化嚴重，65歲或以上老人的數目，將由2021年的145萬人上升到2046年的274萬，所佔總人口比率也相應由20.5%增至36%，即每3名港人中，有多於一名老人。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex