H&M調查緬甸服裝工廠違規行為，國際時裝品牌陸續停止採購
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服裝零售商H&M表示正在對緬甸的服裝工廠中多起涉嫌虐待勞工的案件進行調查，並表達對於緬甸人權狀況的擔憂。自2021年緬甸軍事政變以來，已有多家國際時尚品牌宣布停止向緬甸工廠進行採購，但也有部分認為，企業應留在緬甸協助改善勞動環境。
據《路透社》報導，瑞典服裝零售商H&M表示正在對緬甸的服裝工廠中的20起涉嫌虐待勞工的案件進行調查；西班牙服飾品牌Zara的子公司Inditex先前也表示將停止向緬甸採購。
一個總部位於英國的人權倡導組織調查了2022年2月至2023年2月期間，緬甸服裝工廠涉虐待勞工的156起案件，此數字高於前一年的56起，顯示自2021年軍事政變後，緬甸勞工的權力不斷惡化。
根據NGO商業與人權資源中心（Business and Human Rights Resource Centre，下簡稱BHRRC）週三（15日）發布的調查報告顯示，減薪與無薪加班是緬甸服裝工廠最常受到的指控，其次為不公平的解僱、不人道的工作環境以及強迫加班。
對此，H&M在聲明中表示：「我們正在透過當地的團隊以及利益相關者密切的合作，處理BHRRC在報告中提到所有案件的相關後續並進行必要時的補教。」該公司也補充：「我們對緬甸的最新事態發展深感擔憂，且本公司發現我們的要求與標準在當地面臨越來越多的挑戰。」
《Just Style》先前報導，全球工會（IndustriAll）於2022年11月的一份新聞稿中表示，由於「人權狀況不斷惡化且無法進行職責調查」呼籲各大服裝品牌退出緬甸，更是在2023年5月譴責H&M持續在緬甸進行採購，並指出代表緬甸大部分工會運動的緬甸勞工聯盟（Myanmar Labor Alliance）也呼籲國外企業撤資。
IndustriAll補充道：「緬甸是一個軍事獨裁國家，沒有結社自由。緬甸資訊部（Ministry of Information）報告宣稱，2022年該國的服裝出口額達47億美元（新台幣1499.32億）。軍政權迫切需要外匯來購買武器、彈藥和燃料，以對付國內的民眾，而H&M卻通過向緬甸採購，保持了外匯流入該國，協助維持軍事政權。」
對此，H&M則回應該公司在當地擁有一支強大的團隊，並且正在與歐盟資助的「緬甸製造（Made in Myanmar Project）」計劃合作，該計劃被緬甸工會譴責為「粉飾太平」。
據報導，BHRRC通過工會領導人、國際媒體和當地媒體等來源追蹤涉嫌虐待勞工的案件，並尋求通過與品牌核實及採訪勞工來查證調查內容的正確性。
該份調查報告顯示，已有21件具有爭議的案件與Inditex的供應商有關。
繼去年愛爾蘭品牌Primark和英國品牌Marks & Spencer 之後，西班牙集團Inditex也在今年7月宣布停止從緬甸採購，為最新一個切斷與緬甸供應商關係的時裝品牌。
然而，品牌陸續退出的趨勢最終可能會讓生產線工人的處境變得更糟。
BHRRC的調查發現，一些品牌反而加強了對緬甸供應商的監控，例如，該國的駐地辦事處使品牌能夠自行檢查，而不是依賴外部審計（external audits）。
調查也發現，儘管去年9月宣布將停止從緬甸採購，Primark仍將仰光的員工人數增加了一倍，而自政變以來，丹麥時裝公司Bestseller將其當地員工人數從3人增加到11人。
H&M和Bestseller是歐盟資助的「緬甸製造」項目的18個品牌之一，該項目旨在改善緬甸服裝工廠的勞動條件。
歐盟認為企業應繼續從緬甸採購服裝，因為服飾業是緬甸勞工的主要雇主，該國約有500多家工廠為大品牌生產服裝和鞋子。
緬甸歐洲商會首席執行官Karina Ufert表示：「作為一家公司，通過與當地勞工權利團體和工會就工資和勞動條件進行討論，企業可以從中獲得影響力。」並強調：「離開這個國家，很難對當地的情況產生影響。」
英國前駐緬甸大使兼緬甸責任商業中心主任Vicky Bowman認為，這些面臨停止從緬甸採購的壓力的國際品牌也最有可能提供穩定的就業機會，並採取額外措施防止勞工虐待。
「如果他們（企業）離開，要麼工作機會完全消失，要麼工廠爭先恐後地接受來自採購代理商的訂單，這些採購代理商只關心廉價勞動力，不擔心工廠條件。」她說。
新聞來源
- H&M probes Myanmar factory abuses as pressure intensifies（路透社）
- Zara owner Inditex says it will stop buying clothes from Myanmar（路透社）
- IndustriAll slams H&M on continued Myanmar sourcing（Just Style）
- How can H&M justify its presence in Myanmar?（IndustriAll）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
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或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！