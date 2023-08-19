通關比特幣三個等級攻略本
我們想讓你知道的是
我讀過很多推坑比特幣的論述，也聽過不少批評比特幣不切實際的理據，論者往往忽略了使用與不使用並非二元對立，中間存在著很多可能性。相對於在兩極之間爭論，推坑者不妨把「使用」拆分成更小的步履，不是使用與否，而是甚麼場景使用，用到甚麼程度。
作為長期web3推坑者，我總是推薦讀者用這用那，實驗和倡議各種以技術實踐自由的方法，也收到不少迴響，有時候會被原教旨主義者吐槽我的建議並非真正去中心，也有時收到其他密碼貨幣OG（original gangster，業界元老）感嘆大眾本性難移，寧願留在中心化體系，習慣託管，喜歡客服，以此論證去中心化並不可行。
重點在於選擇權而非結果
的確，人性本懶惰，即使將來區塊鏈的價格、速度等瓶頸解決了，相信大部分人仍會選擇中心化服務。在互聯網全面普及的今天，假設5%網民擁有個人域名與網站（目測是大大高估），我非常粗疏地推論，到區塊鏈全面普及那天，自我管理錢包和資產的人口，也不見得會超過5%。
互聯網的設計本來就十分去中心，在九十年代互聯網起步時，很多服務都需要自行架構，架網站需要安裝LAMP（Linux、Apache、MySQL、PHP）、想用電郵需要設定sendmail、SMTP和 POP3等服務，綁定到個人域名，而這些都只是軟體部分，在雲端服務還沒出現，租用虛擬機還沒成熟的年代，連硬體都得閣下自理。當時的互聯網很多用戶都是節點，伺服器之間互聯互通，像極現在區塊鏈追求的環境，是很去中心，非常好玩的年代。
時間快進到當下，已經很少人自架網站，自架電郵伺服器的更是絕無僅有，恐怕連吐槽大眾假手於人的原教旨主義者，都不見得會自架電郵伺服器等基礎服務。我不是嘲笑這些人言行不一，而是想說明依賴別人提供服務乃正常社會分工，既能善用資源，也提升總體效率，與其責難人性，不如著力避免過分依賴極少數組織，防範單點故障（single point of failure）。
區塊鏈推坑者應推介不同去中心程度的方案，闡明長短，最終是否採納，採納到甚麼程度，應由用戶自行決定。若多數人採用去中心選項固然值得欣喜，但即使依賴和託管才是主流，只要高度去中心的選項持續存在，用戶的選擇權沒有被剝奪，就無損倡議的意義。快樂是選擇，讓每個人決定適合自己的方式並對自己負責，比起由意見領袖指定單一最佳方式讓用戶跟從，更接近自由的實踐，也更符合去中心化的精神。
自我管理資產
以推坑自我管理資產為例，我會按技術門檻提供三個選項。
- 安裝熱錢包Keplr，配合web3auth，以Google帳號管理錢包
- 安裝熱錢包Keplr或Metamask等，生成助記詞管理錢包
- 購買並激活冷錢包如Ledger，生成助記詞管理錢包
有人會反對選項一，認為依賴web3auth和Google管理錢包根本不是去中心化；坦白說，對此我自己也糾結了一段很長時間，直到近月才「打開心扉」，建議新鮮人從這一步開始。
「去中心化」是個光譜，只有多和少、夠和不夠，沒有是與不是，即使是冷錢包也只是相對地去中心，或多或少依賴錢包供應商。方案一的確存在毛病，最明顯得是一旦Google封鎖用戶帳號，而用戶又沒有記下私鑰，將無從取回資產。但是由於被Google封號的機會很微（以Facebook、Twitter帳號管理資產就真的不建議），而且如果用戶身處Google進入不了的中國，Google 配合政府封號的機會不大，因此可以合理推斷，因為被封號丟失資產的機會，遠低於新手丟失助記詞的機會。
我曾經長時間猶豫應否推薦選項一，主要是因為擔心「袋住先」的取態給人錯覺，以為一旦使用就很去中心了，不去理解相關的限制，也不去追求進階選項。但是，一入門就直接推坑助記詞，同樣有用戶自己丟失，或者嚇得裹足不前的弊病，兩害相權，我寧願先以最小步履倡議，推薦可以簡單上手的方案，並持續倡議，推薦更為去中心的方案。
採用比特幣的三個等級
同樣的情況，也適用於比特幣的推坑。
我讀過很多推坑比特幣的論述，也聽過不少批評比特幣不切實際的理據，論者往往忽略了使用與不使用並非二元對立，中間存在著很多可能性，唯比特幣主義者（Bitcoin maximalist）把比特幣的應用場景描繪得包山包海，彷彿全世界只有比特幣值得存在，其他貨幣全是shitcoin，反過來，貨幣藍絲隨便舉出一個不合用的場景，經典是買不到雲吞麵（是否屬實也得商榷），就全盤否定比特幣的價值。
相對於在兩極之間爭論，推坑者不妨把「使用」拆分成更小的步履，不是使用與否，而是甚麼場景使用，用到甚麼程度。參照貨幣的三大功用，即價值存儲、交易媒介及計價單位，我們大可把使用比特幣的程度拆分成三個等級。
lvl 1：入門級
以比特幣儲存價值。這是最容易入手的等級，簡單來說，就是我們經常聽到的類比，把比特幣視為數位黃金，用以承載你的剩餘資產，對沖量化寬鬆、貨幣崩盤等現象。
以比特幣儲存價值，隨著匯率波動，法定貨幣本位的你會感覺自己的資產值短線起起伏伏，以過去十幾年的經驗則是長線向上，這種「不穩定」不是bug而是功能，要是跟法定貨幣穩定兌換，就不會有對沖政府濫發貨幣的效果。以比特幣儲蓄跟股票投資很像，因此理解門檻很低，就算用戶不在乎比特幣的特質與理念，把它當成是稱為BTC的股票，也沒有錯得太離譜，推坑者大可「袋住先」。
價值存儲雖然不牽涉日常生活中應用，但已是一項是非常關鍵的功能，只是身處金融發達國家的人不太能體會。我們的法定貨幣相對靠譜，就算長期貶值也不至於崩盤，況且法定貨幣以外，我們還能輕鬆以股票等各種投資工具儲存價值。但是，對於很多如南美、非洲等國家，人民往往只能選擇隨時崩盤的法定貨幣，比特幣為當地人民提供存放辛勞工作所得報酬的另一項選擇，體現金融自由。
lvl 2：進階級
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！