通關比特幣三個等級攻略本

作為長期web3推坑者，我總是推薦讀者用這用那，實驗和倡議各種以技術實踐自由的方法，也收到不少迴響，有時候會被原教旨主義者吐槽我的建議並非真正去中心，也有時收到其他密碼貨幣OG（original gangster，業界元老）感嘆大眾本性難移，寧願留在中心化體系，習慣託管，喜歡客服，以此論證去中心化並不可行。

重點在於選擇權而非結果

的確，人性本懶惰，即使將來區塊鏈的價格、速度等瓶頸解決了，相信大部分人仍會選擇中心化服務。在互聯網全面普及的今天，假設5%網民擁有個人域名與網站（目測是大大高估），我非常粗疏地推論，到區塊鏈全面普及那天，自我管理錢包和資產的人口，也不見得會超過5%。

互聯網的設計本來就十分去中心，在九十年代互聯網起步時，很多服務都需要自行架構，架網站需要安裝LAMP（Linux、Apache、MySQL、PHP）、想用電郵需要設定sendmail、SMTP和 POP3等服務，綁定到個人域名，而這些都只是軟體部分，在雲端服務還沒出現，租用虛擬機還沒成熟的年代，連硬體都得閣下自理。當時的互聯網很多用戶都是節點，伺服器之間互聯互通，像極現在區塊鏈追求的環境，是很去中心，非常好玩的年代。

時間快進到當下，已經很少人自架網站，自架電郵伺服器的更是絕無僅有，恐怕連吐槽大眾假手於人的原教旨主義者，都不見得會自架電郵伺服器等基礎服務。我不是嘲笑這些人言行不一，而是想說明依賴別人提供服務乃正常社會分工，既能善用資源，也提升總體效率，與其責難人性，不如著力避免過分依賴極少數組織，防範單點故障（single point of failure）。

區塊鏈推坑者應推介不同去中心程度的方案，闡明長短，最終是否採納，採納到甚麼程度，應由用戶自行決定。若多數人採用去中心選項固然值得欣喜，但即使依賴和託管才是主流，只要高度去中心的選項持續存在，用戶的選擇權沒有被剝奪，就無損倡議的意義。快樂是選擇，讓每個人決定適合自己的方式並對自己負責，比起由意見領袖指定單一最佳方式讓用戶跟從，更接近自由的實踐，也更符合去中心化的精神。

自我管理資產

以推坑自我管理資產為例，我會按技術門檻提供三個選項。

安裝熱錢包Keplr，配合web3auth，以Google帳號管理錢包 安裝熱錢包Keplr或Metamask等，生成助記詞管理錢包 購買並激活冷錢包如Ledger，生成助記詞管理錢包

有人會反對選項一，認為依賴web3auth和Google管理錢包根本不是去中心化；坦白說，對此我自己也糾結了一段很長時間，直到近月才「打開心扉」，建議新鮮人從這一步開始。

「去中心化」是個光譜，只有多和少、夠和不夠，沒有是與不是，即使是冷錢包也只是相對地去中心，或多或少依賴錢包供應商。方案一的確存在毛病，最明顯得是一旦Google封鎖用戶帳號，而用戶又沒有記下私鑰，將無從取回資產。但是由於被Google封號的機會很微（以Facebook、Twitter帳號管理資產就真的不建議），而且如果用戶身處Google進入不了的中國，Google 配合政府封號的機會不大，因此可以合理推斷，因為被封號丟失資產的機會，遠低於新手丟失助記詞的機會。

我曾經長時間猶豫應否推薦選項一，主要是因為擔心「袋住先」的取態給人錯覺，以為一旦使用就很去中心了，不去理解相關的限制，也不去追求進階選項。但是，一入門就直接推坑助記詞，同樣有用戶自己丟失，或者嚇得裹足不前的弊病，兩害相權，我寧願先以最小步履倡議，推薦可以簡單上手的方案，並持續倡議，推薦更為去中心的方案。

採用比特幣的三個等級

同樣的情況，也適用於比特幣的推坑。

我讀過很多推坑比特幣的論述，也聽過不少批評比特幣不切實際的理據，論者往往忽略了使用與不使用並非二元對立，中間存在著很多可能性，唯比特幣主義者（Bitcoin maximalist）把比特幣的應用場景描繪得包山包海，彷彿全世界只有比特幣值得存在，其他貨幣全是shitcoin，反過來，貨幣藍絲隨便舉出一個不合用的場景，經典是買不到雲吞麵（是否屬實也得商榷），就全盤否定比特幣的價值。

相對於在兩極之間爭論，推坑者不妨把「使用」拆分成更小的步履，不是使用與否，而是甚麼場景使用，用到甚麼程度。參照貨幣的三大功用，即價值存儲、交易媒介及計價單位，我們大可把使用比特幣的程度拆分成三個等級。

lvl 1：入門級

以比特幣儲存價值。這是最容易入手的等級，簡單來說，就是我們經常聽到的類比，把比特幣視為數位黃金，用以承載你的剩餘資產，對沖量化寬鬆、貨幣崩盤等現象。

以比特幣儲存價值，隨著匯率波動，法定貨幣本位的你會感覺自己的資產值短線起起伏伏，以過去十幾年的經驗則是長線向上，這種「不穩定」不是bug而是功能，要是跟法定貨幣穩定兌換，就不會有對沖政府濫發貨幣的效果。以比特幣儲蓄跟股票投資很像，因此理解門檻很低，就算用戶不在乎比特幣的特質與理念，把它當成是稱為BTC的股票，也沒有錯得太離譜，推坑者大可「袋住先」。

價值存儲雖然不牽涉日常生活中應用，但已是一項是非常關鍵的功能，只是身處金融發達國家的人不太能體會。我們的法定貨幣相對靠譜，就算長期貶值也不至於崩盤，況且法定貨幣以外，我們還能輕鬆以股票等各種投資工具儲存價值。但是，對於很多如南美、非洲等國家，人民往往只能選擇隨時崩盤的法定貨幣，比特幣為當地人民提供存放辛勞工作所得報酬的另一項選擇，體現金融自由。

lvl 2：進階級