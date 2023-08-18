故意擱淺的馬德雷山號：中國與菲律賓在南海仁愛礁的衝突為何越演越烈？

文：王臻明

中國與菲律賓在南海的衝突越演越烈，中國不斷試圖阻止菲律賓的船艦運補仁愛暗礁上的守軍，近期甚至擺出不惜衝撞的姿態，或噴灑高壓水柱，來逼退菲律賓的運補船，緊張情勢一觸即發。美國國務院也發出新聞稿，重申如果中國武裝攻擊菲律賓的船艦，將會啟動《美菲共同防禦條約》，視同美國遭到攻擊。

中國方面則提出反擊，稱菲律賓過去已承諾，將會移除仁愛暗礁上老舊的馬德雷山號戰車登陸艦（LT-57 Sierra Madre），如今卻出爾反爾。但今年才剛上任的菲律賓總統小馬可仕則嚴詞否認，甚至進一步說，如果菲律賓過去的政府真的曾經保證過要移除馬德雷山號，他今天就宣布撤銷這個承諾。

那什麼是仁愛暗礁？馬德雷山號戰車登陸艦為什麼又會出現在仁愛暗礁上？這就要從1990年代說起了。當時中國開始展露出對南海的野心，依據歷史記載等說詞，宣稱對仁愛暗礁擁有主權，這當然引起了菲律賓的不滿，因為仁愛暗礁距離菲律賓的巴拉望島非常近，是島上漁民的傳統漁區。

但仁愛暗礁是個珊瑚環礁島，只有在退潮時會露出水面，在漲潮時幾乎全部淹沒在海水裡，因此無法派遣軍隊駐守，維護主權。相較於中國在南海填海造陸，製造人工島的作法，菲律賓想到一個更快的招數。在1999年派遣了快退役的馬德雷山號戰車登陸艦，故意在漲潮時駛入仁愛暗礁中，等到海水一退，就擱淺在仁愛暗礁上了。

Photo Credit: GettyImages 仁愛暗礁與馬德雷山號

菲律賓不只讓馬德雷山號戰車登陸艦擱淺在仁愛暗礁上，甚至還派遣了菲律賓的海軍陸戰隊在艦上輪流駐守，等同於實質佔領了仁愛暗礁。這當然讓中國怒不可遏，只是當時中國的海上實力還無法控制南海，對於遙遠的仁愛暗礁，仍然鞕長莫及。

中菲雙方的爭執僅止於口頭爭辯，或到國際法庭申請仲裁，雖然仲裁的結果對菲律賓非常有利，但中國快速發展海上實力，直接打算以武力奪取。不斷派遣大批海上民兵與海警船進入南海活動，集結在各個有主權爭議的島礁附近，以船海戰術來形成佔領的事實，同樣的招數也用於仁愛暗礁上，打算慢慢逼退菲律賓的守軍。

中國的漁民很多具備海上民兵的身份，在南海的活動並不單純，常做為中國擴張海上勢力與控制爭議島礁的急先鋒。而中國海警類似美國的海岸巡防隊或台灣的海巡署，英文都稱為「Coast guard」，則利用護漁或取諦非法捕魚的方式，緊隨著中國漁船出現，達成執行司法管轄的既定事實。

中國對仁愛暗礁採用相同的戰術後，不時爆發衝突。因為菲律賓必需定期運補在馬德雷山號戰車登陸艦上的海軍陸戰隊，中國則以漁船包圍或海警船阻擋的方式，不斷阻止菲律賓的運補船靠近，打算讓馬德雷上號戰車登陸艦上的菲律賓軍人斷糧而撤離。

Photo Credit: GettyImages 圖為2014年中國海警船阻止菲律賓補給船靠近仁愛暗礁

中國對仁愛暗礁有幾個不同策略，過去是打算坐等老舊的馬德雷山號戰車登陸艦自己風化，畢竟該艦的艦體已十分老舊，船上的生活環境也十分的惡劣，隨時可能因為海上的颱風或風暴而解體。中國只要確保菲律賓無法再派遣另一艘軍艦故意擱淺在仁愛暗礁上，就能達成目標。

另一個是利用外交手段來解決，過去菲律賓由態度比較親中的杜特蒂執政，中國也大方到菲律賓投資，因此是否有暗盤交易，要求杜特蒂承諾自行移除馬德雷山號戰車登陸艦，原本外界不得而知。不過中國政府現在指控菲律賓政府曾經答應過這件事，無疑證實了杜特蒂可能以仁愛暗礁為交易籌碼，換得中國的經濟援助。

不過新任的菲律賓總統小馬可仕態度強硬，表示絕不會在仁愛暗礁的主權爭議上讓步，讓中國利用外交手段併吞仁愛暗礁的如意算盤破滅。

至於最後一招就是採取強硬手段，直接拖走馬德雷山號戰車登陸艦。中國之前就已派出大型拖吊船在附近待命，要大批海上民兵與海警船的掩護下動手，在技術上是完全可行的。問題在於艦上駐守的菲律賓海軍陸戰隊，最糟的狀況是雙方爆發武裝衝突，出現死傷，這無疑是直接攻擊菲律賓，將啟動《美菲共同防禦條約》，讓美中菲三國捲入武裝衝突中。

Photo Credit: GettyImages 擱淺已24年的登陸艦「馬德雷山號」

即使中國可以在不使用致命武力的情況下，控制艦上的菲律賓海軍陸戰隊，這些士兵也將成為另一個燙手山芋，要如何將這些「戰俘」交還給菲律賓都將引發另一場政治風暴。這大概也是中國遲至今天仍未真正動手的原因。

其實仁愛暗礁的爭議，並非完全沒有轉圜的餘地，許多擁有領土紛爭的國家，最後都能擱置歧見，共同開發。但問題在於目前中國對南海的擴張野心，並不單純只是維護自身的權益，還有轉移內部壓力考量，而讓南海的情勢更顯詭譎。

再加上小馬可仕的態度較為親美，不只又開放菲律賓的軍事基地供美軍使用，讓菲律賓與美國的軍事合作關係更為緊密，成為美國圍堵網的一部份。這可能成為中國報復菲律賓的原因，故意在仁愛暗礁製造衝突，而引爆南海的戰爭。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：【圖解】中菲爭端下的仁愛暗礁

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航