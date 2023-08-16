「有誠意」的回應共和黨禁書令，愛荷華州學區求助ChatGPT調整圖書館書籍
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被AI挑出的書籍，包括Alice Walker的《紫色姊妹花》、Margaret Atwood的《使女的故事》、Toni Morrison的《寵兒》和Buzz Bissinger 的《勝利之光》。曼森市的課程和教學副主管表示，「我們的目的是展現遵守法律的誠意和努力，同時不浪費原本應該花在準備新學年和學生身上的精力。」
在美國近年禁書和教材審查運動越漸蓬勃的環境下，愛荷華州的教育工作者開始求助ChatGPT，決定哪些書籍應該從學校圖書館書架中移除，以便在法律上遵守最近共和黨州立法的規範。新法律要求，愛荷華州的學校圖書館目錄必須既「適齡」，又不包含「性行為的描述或視覺描繪」。
根據愛荷華州媒體報導，該州的曼森市（Mason City）社區學區在新學年之前，從其收藏中移除了19本書，而其中靠的就是AI輔助。
報導中，曼森市的課程和教學副主管艾克斯曼（Bridgette Exman）表示「要閱讀每一本書並為這些新要求篩選是不可行的」，「我們有更重要的事情要做，而不是花很多時間試圖保護孩子免受書籍的影響。」
報導也提到，艾克斯曼採用的策略為編制一份爭議書籍的主列表，然後利用一個「人工智能軟體」來為每本書進行文字分析，被AI認為不適宜的書籍，則會從曼森市的7至12年級學校圖書館收藏中移除並「存放在行政中心，等待教育工作者進一步的指導或釐清」。
被AI挑出的書籍，包括Alice Walker的《紫色姊妹花（The Color Purple）》、Margaret Atwood的《使女的故事（The Handmaid’s Tale）》、Toni Morrison的《寵兒（Beloved）》和Buzz Bissinger 的《勝利之光（Friday Night Lights）》。
精確度越來越差的ChatGPT，審查結果準確嗎？
在該新聞報出後，美國科普雜誌《Popular Science》採訪了艾克斯曼，被問及是用什麼軟體進行書本內容的審閱時，他表示是使用「ChatGPT」。
根據艾克斯曼的說法，他與其他人員在編制了常見爭議的書籍主列表後，會先刪除因為性內容以外原因而引起爭議的書籍，接著，管理人員向ChatGPT進行依據愛荷華州新法律的提問：「（某書籍）是否包含性行為的描述或描繪？」
艾克斯曼說，「如果答案是肯定的，這本書將被撤下並封存。」
OpenAI旗下的ChatGPT，是目前最知名和最受歡迎的生成式AI之一，也是最具爭議性的一個。這個大型語言模型（LLM）利用大量數據，為用戶提供極具說服力的文字回應，但時常也包含錯誤信息，或出現準確性和來源的錯誤。而且研究人員也發現近幾個月發現，ChatGPT的一致性和回答品質，似乎正逐漸下降。
根據科技媒體《The Verge》報導，梅森市的行政人員坦承由於使用者的詢問和查詢方式不同，ChatGPT產生的答案有時會有矛盾。《The Verge》也實測將梅森市學區禁止的19本書籍列表輸入ChatGPT，並詢問它們是否包含暴露或性愛的場景，答案顯示列表中有幾本書籍沒有包含那樣的內容。
報導也提到，艾克斯曼表示雖然目前沒有聽到行政人員用這種方式來決定禁書列表，但確實有其他學區聯繫他們詢問。「我們的目的是展現遵守法律的誠意和努力，同時不浪費原本應該花在準備新學年和學生身上的精力。」
「我們的目標，是找到一個有效流程開始新的一年，然後依照我們過往的模式，家長可以要求學區調整列表內容——目前在列表中的書籍可以移除，不在列表中的書籍也可以加入。」
在對《Popular Science》的回覆中，艾克斯曼則表示愛荷華州長在2023年5月26日簽署了新法案，只給校方三個月的時間來遵循。「在編制清單後，我們向教師圖書館員進行了確認，最終的19本書中沒有一本書讓她感到意外。」
OpenAI：越來越多企業用GPT來進行內容審核，是解決社會問題的進步
ChatGPT一直在使用其最先進的大型語言模型，來執行自家公司的內容審查政策。母公司OpenAI的安全系統負責人翁麗蓮（Lilian Weng）在接受新聞網站《Semafor》採訪時表示，該模式也可用於社交媒體和電子商務平台上的內容審核。
目前，這項工作多由發展中國家的勞工完成，且任務大多十分繁重和令人創傷。
翁麗蓮表示，「我希望看到更多廠商用這種方式進審核工作，這是靠AI解決社會問題上的有益進步。」
目前OpenAI用來監督GPT-4的方法既簡單又強大。首先，工作人員會將完整的內容政策輸入到GPT-4中，然後在少量內容樣本上測試其標記有問題的內容的能力，並以人力審查結果、分析錯誤，然後政策團隊要求模型解釋為什麼做出錯誤的決定，並使用這些訊息進一步完善系統。
翁麗蓮說：「它將內容政策開發過程從幾個月縮短到幾小時，也不需要為此招募大量的人工審核員。」
OpenAI發現，這種技術雖然仍不如經驗豐富的人工審核員有效，但它的表現已優於接受初步培訓的審核員。如果這個審查模式在其他平台上也能使用，將可能對各企業處理數位內容的模式產生重大轉變，包括假訊息和兒童情色內容。《Semafor》的報導也提到，OpenAI發言人表示他們已知道有些客戶在使用GPT-4進行內容審核，但不便透漏公司名稱。
新聞來源
- 19 books pulled from Mason City school libraries（The Gazette）
- School district uses ChatGPT to help remove library books（Popular Science）
- An Iowa school district is using ChatGPT to decide which books to ban（The Verge）
延伸閱讀
- 善用指令邏輯＋三種有效詠唱法，讓ChatGPT成為你的高階智囊團
- 美國書籍下架投訴案創20年新高，保守團體瘋狂檢舉，種族議題、多元性別都成禁書
- 學校不給你看的，這裡都有：美國公共圖書館發放「我讀禁書」借書證
- 伊利諾州通過全美首部「禁止設定禁書」法案，反制保守派下架LGBTQ與種族議題書籍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：邱宜君
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。