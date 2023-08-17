民眾黨空姐應援團「物化女性」，賴品妤Cosplay有本事「物化ACG」嗎？

由柯文哲舞蹈團引發的物化空姐爭議，進一步演變成館長陳之漢對賴品妤的Cosplay的批判，並說了經典詞彙「物化ACG」，最後引發一連串只看立場，毫無營養的政治口水戰。

我覺得很可惜，「物化」是一個非常適合台灣人文發展進程的議題，很值得好好去探討，可惜當局只把它當成政治攻防的題材，並沒有好好做國民教育的意思。所以我想略盡綿薄，在這邊簡單聊聊賴品妤的Cosplay作品顯示出性感、腐女濾鏡等特質，與空姐性感舞蹈的物化爭議有何異同？物化的本質又是什麼？我們又如何汙名化了概念？

物化是什麼？

首先，讓我們搞清楚「物化」的意思，附上一篇優秀好文共賞。關於物化的定義，我可以來一堂社會學講座跟你大戰三天三夜，但這不是本文重點，所以就簡單粗暴的彙總主流社會觀點：混用「商品化」和「對象化」的觀念。

說更白話一點，物化就是：你不把某人當人，而把他視為某種「價值」，你主觀地評價它、擁有它、使用它、拋棄它，甚至交易它。物化的定義範圍是很廣的，並不只有女人的性吸引力才涉及物化，物化甚至不一定是負面的概念。

男性將正妹視為尻槍的「配菜」，是不是物化？是。女性將肥宅視為好用「工具人」，是不是物化？是。NBA老闆認為自己「擁有」球員，是不是物化？是。

那麼，人可以「自我物化」嗎？這問題很有趣，涉及對於「主體性」的認定，你的立基點是從個人心理活動？還是外在群體互動？根據立場，可能會得到不同的答案。若從社群的立場來看，那我個人還是偏向肯定的，總之就看結果是否「商品化」和「對象化」。

從社群角度看，你扮成空姐露半球跳艷舞賺錢，不管你是女力覺醒的正義鬥士，或是受父權壓迫的可憐女孩，總之你就是坐上了這個商品架，成為男人們意淫的對象，獲得某些好處（關注、利益、慾望投射、自我實現）。從客觀第三者的角度去凝視現場，那肯定是物化了。