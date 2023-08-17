民眾黨空姐應援團「物化女性」，賴品妤Cosplay有本事「物化ACG」嗎？
我們想讓你知道的是
在民眾黨空姐熱舞事件後，館長批評賴品妤「物化動漫」，暗示賴品妤做的事和她所批判的「熱舞物化空姐」根本一樣。可惜館長沒有認真啃過學術資料，這不叫物化，而是「扮演」。不過，這個事件裡似乎很少人談到二次元對三次元的「扮演」：二次元的作品對特定族群、職業的想像，算不算在物化他們呢？
由柯文哲舞蹈團引發的物化空姐爭議，進一步演變成館長陳之漢對賴品妤的Cosplay的批判，並說了經典詞彙「物化ACG」，最後引發一連串只看立場，毫無營養的政治口水戰。
我覺得很可惜，「物化」是一個非常適合台灣人文發展進程的議題，很值得好好去探討，可惜當局只把它當成政治攻防的題材，並沒有好好做國民教育的意思。所以我想略盡綿薄，在這邊簡單聊聊賴品妤的Cosplay作品顯示出性感、腐女濾鏡等特質，與空姐性感舞蹈的物化爭議有何異同？物化的本質又是什麼？我們又如何汙名化了概念？
物化是什麼？
首先，讓我們搞清楚「物化」的意思，附上一篇優秀好文共賞。關於物化的定義，我可以來一堂社會學講座跟你大戰三天三夜，但這不是本文重點，所以就簡單粗暴的彙總主流社會觀點：混用「商品化」和「對象化」的觀念。
說更白話一點，物化就是：你不把某人當人，而把他視為某種「價值」，你主觀地評價它、擁有它、使用它、拋棄它，甚至交易它。物化的定義範圍是很廣的，並不只有女人的性吸引力才涉及物化，物化甚至不一定是負面的概念。
男性將正妹視為尻槍的「配菜」，是不是物化？是。女性將肥宅視為好用「工具人」，是不是物化？是。NBA老闆認為自己「擁有」球員，是不是物化？是。
那麼，人可以「自我物化」嗎？這問題很有趣，涉及對於「主體性」的認定，你的立基點是從個人心理活動？還是外在群體互動？根據立場，可能會得到不同的答案。若從社群的立場來看，那我個人還是偏向肯定的，總之就看結果是否「商品化」和「對象化」。
從社群角度看，你扮成空姐露半球跳艷舞賺錢，不管你是女力覺醒的正義鬥士，或是受父權壓迫的可憐女孩，總之你就是坐上了這個商品架，成為男人們意淫的對象，獲得某些好處（關注、利益、慾望投射、自我實現）。從客觀第三者的角度去凝視現場，那肯定是物化了。
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
報名連結：歡迎點此報名
－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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