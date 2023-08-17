美中對立與台海風險升高，中國的外資及富人階級爆「出走潮」
我們想讓你知道的是
有「世界工廠」之稱的中國出現了外資撤離潮，以富人階級為中心紛紛避走海外。聽聽中國經濟研究權威專家、東京財團政策研究所首席研究員柯隆氏，分析為何中國人要逃離中國？這又與台海危機有何關係？
文：柯隆
實施改革開放30年，中國超越日本
40幾年前，中國最高掌權者鄧小平一上任，就為之前毛澤東時代的鎖國政策劃下休止符，走向了「改革開放」之路。那個時候，到訪中國的外國人所看到的中國是滿目瘡痍的大國。鄧小平在共產黨領導層裡面是罕見的現實主義者，招攬外國企業赴中直接投資，致力縮小中國與其他國家的經濟差距。
在那之後，大約過了30年，中國經濟出現飛躍性的成長。2010年換算成美元的名目國內生產總額（GDP）超越了日本。後來，有越來越多的中國人前往海外旅行，他們去到國外全都嚇了一跳，先進國家的機場和道路又老又舊，根本比不上中國的基礎建設。中國人開始對自己的國家引以為傲。
中國人信奉達爾文主義的傾向尤為強烈，中國的歷史教育是以弱肉強食的概念為基本文脈，認為弱國會被強國侵略。先進國家花了100年才得以實現的經濟成長，中國人誇口說自己僅花30年就辦到了，身為中國人的驕傲感更加高漲。
與美國衝突的「華夷秩序」
還有一個不可思議的事情，那就是無論經濟如何地成長，中國政府始終不忘主張自己是發展中國家。
2022年，中國的人均GDP為1萬2814美元（約新台幣40萬8990元）。然而，有國際政治學者指出，是因為中國政府想要在世界貿易組織（WTO）的框架下享受國際貿易的優惠待遇。明明不再是發展中國家，卻主張自己仍是發展中國家而想要享有優惠待遇，這被認為是狡猾的做法。
實際上，中國政府主張自己是發展中國家的另一個目的，被認為是為了穩固與非洲等發展中國家的關係。對中國而言，在聯合國的外交事務上，非洲是最大的「票倉」。中國政府透過主張自己是發展中國家，以此顯示出與非洲各國的夥伴關係。
就事實來說，習近平上任以來，中國政府每三年就援助非洲國家600億美元（約新台幣1兆9150億元）。但是，自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發以來，中國經濟也不斷減速，即使如此也仍然承諾要援助非洲300億美元（約新台幣9574億元）。
除此之外，中國的大學也招收來自非洲的大批留學生，並且每年提供高額的獎學金。中國把與非洲的合作關係定位為中國外交的一大支柱。
在國際政治上，雖然對中國的擴張路線予以強烈批判，但是中國與發展中國家的合作關係確實趨於穩固。不限於非洲國家，為了強固與發展中國家的關係，推出了主導性強的「一帶一路」戰略。雖然這個構想是為了支援整備發展中國家的基礎建設，但是中國的外交影響力也藉此得以強化。
換言之，也可以說這是習近平政權所欲建立的，以中國為世界中心的新「華夷秩序」。
不過，當中國國家主席習近平沉醉在發展中國家的首腦如「朝貢」般紛紛訪問北京之際，對美中對立的危機處理卻是失敗的。
習政權的失算是為了擴大自己的勢力圈，而與既有的霸權國家美國產生衝突。中國政府對於與發展中國家之間的往來相當得心應手，但是要如何應對美國，似乎卻還抓不到訣竅。
2018年，川普政權突然拋出美中貿易不平衡的問題，並對中國祭出制裁。同時，加拿大警方應美國政府司法當局要求，逮捕了在加拿大的機場轉機的中國華為公司財務長（CFO）孟晩舟。此舉成為美中對立的導火線，讓中國國家主席習近平的態度轉為強硬，揚言要「以牙還牙」。
全球供應鏈重組
自2020年起爆發的COVID-19至今已逾三年，也讓外國人對中國的看法出現決定性轉變。在外國人看來，即使中國政府再怎麼主張自己是發展中國家，確實已經非常接近先進國家了。但是，制度上的不透明性卻帶來莫大風險。
首先，COVID-19的感染狀況並沒有被正確地公布，中國政府進行的清零政策是為了防止病毒傳播，但是同時也阻斷了城市生命線，造成的嚴重損害，遠遠超過病毒。而且，習近平反覆強調為了統一台灣，不惜動用武力。中國政府堅決反對台灣獨立的態度，對在中國投資的外國企業而言，成為潛藏的重大風險。
再者2022年12月，中國政府實際上廢除了清零政策，但是現階段尚未推出能夠有效提振景氣的措施。
最重要的是，針對是否應該離開中國，美中對立的激化使得外國企業陷入無計可施的困境。有很多的經濟學者指出美中之間不可能「脫鉤」（decoupling），但是就實情來看，美中在半導體產業和高科技的技術創新上是被完全切斷的。
現在，美國的大學在邀請中國研究者以「訪問學人」身分來訪之際，必須徹底進行身家背景調查。針對此事，華府智庫研究員說明：「所謂的美中脫鉤不正是脫中國（deChinafication）嗎？」
總之，美中關係要完全切斷是不太可能的，但是在攸關安全保障的技術或是對美國技術霸權產生威脅的領域上，中國則是完全被排除在外。其中一例就是中國企業不只是無法採購最尖端的功率半導體晶片，就連半導體製造設備也無法取得。
結果，以跨國企業為中心，集中在中國的全球供應鏈被迫重組。有關「在中國生產，銷售至中國」（In China for China）的生意，雖然留在中國，但是出口貨物的生產據點則是加快速度分散到印度或越南等地。
侵略台灣的風險管理
針對中國侵略台灣的可能性，專家意見分歧，但是就風險管理的觀點來看，因應台海危機必須有備無患。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！