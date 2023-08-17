美中對立與台海風險升高，中國的外資及富人階級爆「出走潮」

文：柯隆

實施改革開放30年，中國超越日本

40幾年前，中國最高掌權者鄧小平一上任，就為之前毛澤東時代的鎖國政策劃下休止符，走向了「改革開放」之路。那個時候，到訪中國的外國人所看到的中國是滿目瘡痍的大國。鄧小平在共產黨領導層裡面是罕見的現實主義者，招攬外國企業赴中直接投資，致力縮小中國與其他國家的經濟差距。

在那之後，大約過了30年，中國經濟出現飛躍性的成長。2010年換算成美元的名目國內生產總額（GDP）超越了日本。後來，有越來越多的中國人前往海外旅行，他們去到國外全都嚇了一跳，先進國家的機場和道路又老又舊，根本比不上中國的基礎建設。中國人開始對自己的國家引以為傲。

中國人信奉達爾文主義的傾向尤為強烈，中國的歷史教育是以弱肉強食的概念為基本文脈，認為弱國會被強國侵略。先進國家花了100年才得以實現的經濟成長，中國人誇口說自己僅花30年就辦到了，身為中國人的驕傲感更加高漲。

與美國衝突的「華夷秩序」

還有一個不可思議的事情，那就是無論經濟如何地成長，中國政府始終不忘主張自己是發展中國家。

2022年，中國的人均GDP為1萬2814美元（約新台幣40萬8990元）。然而，有國際政治學者指出，是因為中國政府想要在世界貿易組織（WTO）的框架下享受國際貿易的優惠待遇。明明不再是發展中國家，卻主張自己仍是發展中國家而想要享有優惠待遇，這被認為是狡猾的做法。

實際上，中國政府主張自己是發展中國家的另一個目的，被認為是為了穩固與非洲等發展中國家的關係。對中國而言，在聯合國的外交事務上，非洲是最大的「票倉」。中國政府透過主張自己是發展中國家，以此顯示出與非洲各國的夥伴關係。

就事實來說，習近平上任以來，中國政府每三年就援助非洲國家600億美元（約新台幣1兆9150億元）。但是，自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發以來，中國經濟也不斷減速，即使如此也仍然承諾要援助非洲300億美元（約新台幣9574億元）。

除此之外，中國的大學也招收來自非洲的大批留學生，並且每年提供高額的獎學金。中國把與非洲的合作關係定位為中國外交的一大支柱。

在國際政治上，雖然對中國的擴張路線予以強烈批判，但是中國與發展中國家的合作關係確實趨於穩固。不限於非洲國家，為了強固與發展中國家的關係，推出了主導性強的「一帶一路」戰略。雖然這個構想是為了支援整備發展中國家的基礎建設，但是中國的外交影響力也藉此得以強化。

換言之，也可以說這是習近平政權所欲建立的，以中國為世界中心的新「華夷秩序」。

不過，當中國國家主席習近平沉醉在發展中國家的首腦如「朝貢」般紛紛訪問北京之際，對美中對立的危機處理卻是失敗的。

習政權的失算是為了擴大自己的勢力圈，而與既有的霸權國家美國產生衝突。中國政府對於與發展中國家之間的往來相當得心應手，但是要如何應對美國，似乎卻還抓不到訣竅。

2018年，川普政權突然拋出美中貿易不平衡的問題，並對中國祭出制裁。同時，加拿大警方應美國政府司法當局要求，逮捕了在加拿大的機場轉機的中國華為公司財務長（CFO）孟晩舟。此舉成為美中對立的導火線，讓中國國家主席習近平的態度轉為強硬，揚言要「以牙還牙」。

全球供應鏈重組

自2020年起爆發的COVID-19至今已逾三年，也讓外國人對中國的看法出現決定性轉變。在外國人看來，即使中國政府再怎麼主張自己是發展中國家，確實已經非常接近先進國家了。但是，制度上的不透明性卻帶來莫大風險。

首先，COVID-19的感染狀況並沒有被正確地公布，中國政府進行的清零政策是為了防止病毒傳播，但是同時也阻斷了城市生命線，造成的嚴重損害，遠遠超過病毒。而且，習近平反覆強調為了統一台灣，不惜動用武力。中國政府堅決反對台灣獨立的態度，對在中國投資的外國企業而言，成為潛藏的重大風險。

再者2022年12月，中國政府實際上廢除了清零政策，但是現階段尚未推出能夠有效提振景氣的措施。

最重要的是，針對是否應該離開中國，美中對立的激化使得外國企業陷入無計可施的困境。有很多的經濟學者指出美中之間不可能「脫鉤」（decoupling），但是就實情來看，美中在半導體產業和高科技的技術創新上是被完全切斷的。

現在，美國的大學在邀請中國研究者以「訪問學人」身分來訪之際，必須徹底進行身家背景調查。針對此事，華府智庫研究員說明：「所謂的美中脫鉤不正是脫中國（deChinafication）嗎？」

總之，美中關係要完全切斷是不太可能的，但是在攸關安全保障的技術或是對美國技術霸權產生威脅的領域上，中國則是完全被排除在外。其中一例就是中國企業不只是無法採購最尖端的功率半導體晶片，就連半導體製造設備也無法取得。

結果，以跨國企業為中心，集中在中國的全球供應鏈被迫重組。有關「在中國生產，銷售至中國」（In China for China）的生意，雖然留在中國，但是出口貨物的生產據點則是加快速度分散到印度或越南等地。

侵略台灣的風險管理

針對中國侵略台灣的可能性，專家意見分歧，但是就風險管理的觀點來看，因應台海危機必須有備無患。