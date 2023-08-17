從台劇《八尺門的辯護人》淺談精神抗辯，以及在司法上如何應用？
我們想讓你知道的是
社會安全網對於心理健康的議題一直在討論，除了在網絡上的鞏固之外，還有會造成影響的因子也是值得被重視。例如像《八尺門的辯護人》因為有壓榨移工的老闆，對於身心理產生巨大的壓力，就連今天沒有心理疾患的人也有可能因為脆弱性引發心理疾患，或是做出類似的行為。
文：Jamie.K
八尺門的辯護人劇情介紹
《八尺門的辯護人》從劇名到海報都相當有意義，首先八尺門就是劇中漁民們居住地，位於基隆和平島，在1960年有許多阿美族人從花東移居至此，而這裡的港灣寬度僅八尺，因而得名八尺門。
劇名《八尺門的辯護人》可以解讀為李銘順飾演的佟寶駒，就是從八尺門出生的公設辯護人，更深層的意思，就是佟寶駒是為了整個八尺門而辯護。
《八尺門的辯護人》以「湯英伸事件」為原形，這是一起1986年社會案件，鄒族原住民湯英伸長期被雇主剝削，扣留薪水與身分證，在一次喝酒後想向雇主討回應有的東西，卻因為控制不了情緒，殺了雇主、雇主妻子與兩歲女兒，並被判處死刑。
而湯英伸在執行死情前表示：「罪有應得，所以必須接受這個刑痛。」引起社會對原住民議題的討論。（取自Elle）
精神抗辯是什麼？
精神障礙防禦（英語：Insanity defense）是指刑事訴訟中的被告，以精神障礙作為辯護理由。因為被告進行被指控的犯罪活動時精神障礙，他們不應該因觸犯法律而承擔相關的司法責任。
刑法第19條在2006年7月1日之前，將被告的責任能力瑕疵區分為「心神喪失」和「精神耗弱」。心神喪失的法律效果是「不罰」，學理上稱為「無責任能力」；精神耗弱的法律效果是「得減輕其刑」，學理上稱為「限制責任能力」。
但從2006年7月1日起，將心神喪失改為「行為時因精神障礙或心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，將精神耗弱改為「行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。
精神耗弱
最高法院26年渝上字第273號判例：「刑法上之心神喪失 與精神耗弱，應依行為時精神障礙程度之強弱 而定，如行為時之精神，對於外界事務全然缺 乏知覺理會及判斷作用，而無自由決定意思之 能力者，為心神喪失，如此項能力並非完全喪 失，僅較普通人之平均程度顯然減退者，則為 精神耗弱。」
臨床精神科醫師判斷「精神障礙程度之強弱」，在概念上並無困難。
然而，所謂「知覺理會及判斷作用」與「自由決定意思之能 力」，卻非臨床精神科醫師所能掌握——縱然解釋「知覺（作用）」為「感官知覺（sen- sorial perception）」、「判斷（作用）」為「理性判斷（rational judgment）」，或解釋「知覺理會」為「統覺（apperception）」、「判斷作用」為「理性判斷」，心理功能與「自由決定意思之能力」。
殺警案被判無罪
1、被告於案發前，有關被害妄想、關係妄想、被跟蹤妄想之思覺失調症已發作，且被告本人沒有病識感。
2、經送精神鑑定，認被告於案發時有明顯之被害妄想症狀，而被告總智商為邊緣型智力水準，與同年齡相較有明顯退化傾向，理解力差，導致嚴重影響其認知、感受、反應、理解、判斷等意識能力，加上當天被告被很多人包圍，在緊急狀況下，情緒變得很激動、緊張，更加無法判斷、思考，且被告認為下車將被殺死之情況下，當下不知道殺人是錯的，故被告於行為時是喪失辨識能力。
3、醫師曾提醒如果不服藥必發作，顯示被告尚能靠藥物控制住病情，因此法官雖判決無罪，但認為應藉由強制治療來抑制疾病發作。
最後，因為媒體的渲染，會有種精神疾患是用來脫罪的手段，然而，即使罹患精神疾病，仍必須行為當下，確實因為發病而喪失辨識能力或控制能力才能免責，否則仍應對自己行為負責。（取自法律白話文運動）
像是先前發生的鐵路殺警案，在醫學的資料中，停藥會導致病情惡化，如1年沒有治療，90％都會發病，2年的話，幾乎100％會發病，本案發生於108年7月1日，距離最後一次領藥已達2年，因此可推知被告當時處於病發狀態。
因為殺警當下屬於妄想的發病狀態，所以在一審是被判無罪的。「聯合國兩公約中有提到，精神疾患者不得判死」這也就是因為在急性發病期，病人很有可能是無法獨立判斷，也難以分辨真實與妄想的差別。
社會安全網對於心理健康的議題一直在討論，除了強化大眾對於心理疾患的認知、如何建立流暢的就醫管道與回歸社會的支持系統等。
除了在網絡上的鞏固之外，還有會造成影響的因子也是值得被重視，例如像《八尺門的辯護人》因為有壓榨移工的老闆，對於身心理產生巨大的壓力，就連今天沒有心理疾患的人也有可能因為脆弱性引發心理疾患，或是做出類似的行為。
不是等到了問題發生了再來檢討，更應該在日常生活中就得到關注。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：台劇《八尺門的辯護人》淺談精神抗辯在司法上的應用
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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