2023/08/21,
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中國青年就業難兼消費低迷，人口專家易富賢：一胎化政策是根源

中國青年就業難兼消費低迷，人口專家易富賢：一胎化政策是根源
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易富賢分析，中國當局擔心青年高失業率會導致社會不穩，其實最大的危害是降低結婚率和生育率，對中國人口危機是雪上加霜。中國青年人口本身在快速減少，絕大多數又進入大學，必將導致中國製造業衰退。中國國家統計局近期宣布，由於經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化，因此決定暫停公布青年失業率。

（中央社）中國青年失業率創下21.3%歷史新高後，中國官方掩耳盜鈴暫停公布，而青年就業難及消費低迷的背後，專家指一胎化政策是問題根源。

《美國之音》19日刊出美國威斯康辛大學中國人口問題專家易富賢分析文章，指獨生子女政策重塑了中國的經濟。

文章表示，1980年中國實行獨生子女政策，理由之一是人口成長為就學、就業增加困難，但其實是獨生子女政策本身導致了就業壓力。因為有人口才有需求和消費，才有生產和服務，才能提供就業機會，計劃生育是中國經濟問題的根源。

易富賢指出，中國的消費低迷，原因是獨生子女政策減少了兒童比例，願意為孩子花錢是父母的本能，從嬰兒產品到玩具、教育，兒童的消費帶動龐大產業鏈。兒童本身就是經濟希望，提振消費信心，刺激投資。

而兒童比例過低短期導致內需不足，遠期則會造成勞動力不足和老人「額外」過剩。

他提到，中國的家庭規模從1982年的4.4人縮小至2020年的2.6人，但居民可支配收入占國內生產毛額（GDP）比例從1983年62%下降到現在的43%，同期居民消費率也從53%降至38%。

由於中國的居民消費率只有38%，服務業約只能提供48%的就業；但是獨生子女父母望子成龍，又讓中國的高等教育入學率高達60%；中國如此低的居民消費率，如此落後的服務業工作機會，如此高的高等教育入學率，導致大學生就業難。

此外，地緣政治此時也推升失業率。

易富賢表示，以前與美國產業鏈相關聯的企業為中國大學生提供了大量就業機會，但隨著美中貿易戰爆發，中國商品在美國進口中的比例自2017年的22%下降到2023年上半年的13%。另歐盟等地由於經濟減速和對中國的「去風險」，從中國的進口也減少。

2023年1至7月中國的出口年減5%，其中7月更是大跌14.5%。再加上中國政府對意識形態的管控也削弱了服務業。這些原因共同導致青年失業率飆升。

他分析，中國當局擔心青年高失業率會導致社會不穩，其實最大的危害是降低結婚率和生育率，對中國人口危機是雪上加霜。中國青年人口本身在快速減少，絕大多數又進入大學，必將導致中國製造業衰退。

北京當局自1980年代起至2015年底前，實施一胎化以抑制人口成長，之後為挽救出生率，於2016年正式實施二孩政策，2021年頒布三孩政策，被視為中國人口政策的重大轉折。

中國國家統計局近期宣布，由於經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化，因此決定暫停公布青年失業率。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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