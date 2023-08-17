事到如今，特朗普真的要坐牢了嗎？
我們想讓你知道的是
來到今天，真相已被查明，不單止特朗普敗選是事實，而且當時特朗普身邊的幕僚和官員都知道並告訴了他這個事實，他自己當時也清楚這個事實。當日各種推翻選舉結果的嘗試實際上一場政變，是要破壞共和政體，到今天還要站在特朗普那邊的就不要說自己是民主運動的同路人了。
文：梁啟智
跟進特朗普（Donald Trump，台譯「川普」）的每一宗官司在一個專業新聞機構恐怕是一件全職工作，如果不是一整隊記者的全職工作的話。他告人，人告他，各種官司數之不盡。不過今個月初發出起訴的推翻選舉案倒很值得寫一下，畢竟一名前總統意圖推翻他競選連任失敗的選舉，實在是一件不應該在民主國家發生的事。
開始之前，還是要再說一次：當初任何稱讚過特朗普的網上名嘴，都欠聽眾一個道歉。無論你覺得他是何等曠世奇才（我當然不覺得是），推翻選舉案說明了他是一名反民主的政治領袖。就這一條已足以抵消一切。至於那些在大選時跟著一起訴說那些「選舉舞弊」謊言的，更應該感到羞愧，為什麼當日如此淺薄，沒有一眼看穿。來到今天，真相已被查明，不單止特朗普敗選是事實，而且當時特朗普身邊的幕僚和官員都知道並告訴了他這個事實，他自己當時也清楚這個事實。當日各種推翻選舉結果的嘗試實際上一場政變，是要破壞共和政體，到今天還要站在特朗普那邊的就不要說自己是民主運動的同路人了。
回到推翻選舉案，有幾點值得注意。首先，不少特朗普的支持者聲稱特朗普有權宣揚「選舉舞弊」，因為這是他的言論自由。持這種辯駁的論者似乎連起訴書也沒有看，因為起訴內容和他的公開言論沒有直接關係。沒錯，在1月6日國會山莊叛亂發生之前，特朗普曾經在附近發表演說，鼓勵支持者走到國會山莊現場。不過在美國，煽動罪的門檻十分之高，畢竟特朗普當時沒有站在現場直接指使大伙攻入國會山莊，對於煽動罪是否適用有不少爭議。看來控方為免麻煩，也沒有選擇以此起訴特朗普。
控方起訴的重點在確認選舉的過程。美國總統選舉的制度是選舉人票，各州得出結果後委託勝方代表到首都投下選舉人票，最終通過點算選舉人票選出總統。推翻選舉案的重點，就是特朗普一方在選舉落敗之後，自行在多個州份找了一班人冒充是正牌的選舉人，然後要求國會點票時要承認這一班支持特朗普的冒牌選舉人，讓支持特朗普的國會議員可以「有爭議」為名拖延確認選擇結果。這其一是串謀欺詐，也是串謀妨礙官方程序進行。
那麼特朗普可不可以辯稱自己是真心相信自己勝出，所以才這樣做？不可以。首先，正如前面提到，有大量幕僚和官員作供表明他們已告知特朗普他已落敗，那些「選舉舞弊」指控都是假的。聲稱不知道自己敗選，就和帶行李過關時聲稱不知道入面有毒品一樣，不是合理辯解；你是有責任知道的，若不知道則只顯示你的魯莽。再者，有時動機也不能蓋過行為本身。例如你在超級市場找數時懷疑收銀員數錯錢，你可以用各種合法途徑追討：你可以叫經理，可以要求看閉路電視，甚至可以報警。但你不可以自行在收銀機拿錢走。你要這樣做，你就要準備好承擔法律後果。
相對於特朗普另外兩宗已被起訴的案件，推翻選舉案可能對他更為危險。第一宗的艷星封口費案，很大程度上是一宗會計失誤，平常人不易明白，就算入罪但特朗普作為初犯也應該不至於要坐監。第二宗的私藏文件案，雖然從案例來看絕對需要坐監，畢竟其他案情比他輕的也要，但這宗案件有兩件事對特朗普有利：首先，審訊地點在佛羅里達州，先不說陪審團當中可能有他的支持者，主審法官過去已有偏頗特朗普的紀錄（後來被上級法院糾正）；第二，案件涉及國家機密，特朗普可以通過要求讓代表律師取得索閱文件的資格來拖時間。相對來說，推翻選舉案的案情一方面很容易理解，另一方面因為在華盛頓市審訊所以無論法官或陪審團都不會對特朗普友善，而案情也少很多可以供特朗普拖時間的地方。
提到時間，特朗普被起訴後，接下來就要排期審訊。站在特朗普的立場，當然會說要很多時間準備答辯，最好拖得越晚越好，一方面可以在競選期間扮演受害者來博選民同情，如果拖到選舉之後還能幻想自己當選總統然後可特赦自己（雖然法律上和政治上的可能性甚受質疑）。控方則反過來希望越快越好，已提出明年放完元旦假，1月2日就可以開審。這樣看來，假設特朗普真的找到辦法略為拖延，對共和黨的選情也不見得有好處：初選訂在2024年上半年進行，特朗普很可能自持受害者的位置贏出初選，但不久後就會被判入罪，這時候共和黨的黨大會是提名還是不提名他出選才好？正常來說，坐牢也可以選總統的，雖然搞不了造勢大會；但因推翻選舉案入罪，一定會牽起特朗普會否因《憲法》第十四修正案當中因參與叛亂而失去參選資格的問題。
最後，如果特朗普不管好自己那張嘴的話，可以不用等到被判入罪便要受牢獄之苦。他在被起訴後在社交媒體上貼文「IF YOU GO AFTER ME, I'M COMING AFTER YOU!」，隨即被指有恐嚇證人之嫌。特朗普似乎已確定要把被起訴變成他的競選主題，向支持者聲言「我是代替你們被起訴」，搞得好像是宗教佈道會一樣。暫時法庭還未發出禁言令，但如果發出了而特朗普還不收斂，則會變成是藐視法庭。法官已就此警告特朗普，法庭越覺得陪審團有可能受到影響，就越會加速審訊過程，且看特朗普會如何反應了。
（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。標題為編輯所擬，原標題為「所以特朗普真的要坐牢了嗎？」）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！