號稱「歐洲水堡」的瑞士，如何透過「水外交」解決國際水資源爭端？
我們想讓你知道的是
水可以導致國家間的爭端，但也可以促成合作。瑞士正在努力開展「水外交」——這是邁向和平的一小步。
文：Giannis Mavris
翻譯：楊煦冬
水會成為未來引發戰爭的原因嗎？起碼那些持反烏托邦論調的人認為這是完全可能的，畢竟水是一種有限的資源，世界各地的人口增長、環境污染和氣候變化都會讓水資源變得越來越緊張。
水是沒有國界的：除了一些跨國湖泊之外，全世界還有280多條跨國河流，地下水也沒有國界之分。因此，跨界水資源管理往往是政府間合作的核心問題，也是歷史最悠久的問題之一。
瑞士一向被稱為歐洲水堡，所以積累了許多這方面的經驗。歐洲6％的飲用水源頭在瑞士：羅納河、萊茵河和因河都發源於此，流經多個國家。瑞士很早就與鄰國針對水的共同使用問題進行過談判，例如在1890年左右為了修建最早的萊茵費爾登水力發電站與德國進行了協商。
費時的過程
在圍繞水資源的國際合作領域，瑞士也同樣有不少經驗，農業和水資源是瑞士發展與合作署（DEZA）的傳統主題。該機構署負責水資源事務的茲賓登（Simon Zbinden）說：「60年前我們開始工作時，世界上的人口還只有現在的一半。過去，我們的工作重點是建造衛生設施、廁所等，但現在已經發生了變化。如今，我們的工作重心已經變成以永續的方式保護水資源。」
水外交是一種綜合方法，旨在通過外交手段及國際合作來保證和平。茲賓登說：「我們的目標很明確：締結協議，規定和平利用資源，造福全人類。」即使「反烏托邦」人士持不同的看法——水資源可能是國際問題的放大鏡，但卻很少會成為戰爭的導火線。
但這也意味著，合作的意願必須存在，只有這樣才能發揮外交的作用，中亞的例子很好地說明了這一點。蘇聯解體後，出現了五個新的國家，必須對水資源進行管理。雖然蘇聯時期有一些關於如何分配水資源的協議，但也有許多遺留下來的宿疾。幾乎完全乾涸的鹹海暴露了該地區在處理水資源儲備上的問題，而氣候變化又起到了雪上加霜的作用。
2014年，這些國家請求瑞士針對建立跨國對話提供支持，一方面是因為瑞士在其中一些國家進行發展援助計畫已有一段時間；另一方面是因為瑞士在針對水資源問題的多邊機構中也積累了足夠的經驗，例如在西非和中東，瑞士都協助建立了一些類似的對話平台。
與傳統的發展援助計畫（如修建廁所）不同，水外交要經歷一個耗時很長的過程，發展援助計畫的結果是可見、也可衡量的，而水外交則不會很快產生有影響的效果。
何況，我們必須認識到，自然資源的管理是一項涉及主權的事務，沒有參與者的合作意願，就不可能產生效果，中亞的情況就是如此：烏茲別克的長期專制統治者卡里莫夫（Islam Karimov）一直拒絕參與更緊密的合作。後來在他2016年逝世及該國部分開放之後，才有了一些解決問題的眉目。
利他與利己之間
而瑞士做的一切又是為了什麼？開展發展合作計畫一般都是出於幫助他人的動機，但瑞士也有自己的打算。留在中亞的例子裡：20世紀90年代初，瑞士想加入布雷頓森林體系（Bretton-Woods-Institutionen），於是在1992年成立了所謂的「海爾維蒂斯坦集團」，中亞國家也加入了這個集團。這麼多年以來，這些國家幫助瑞士在世界銀行和國際貨幣基金組織等機構中獲得了更大的影響力。
然而，茲賓登說，目前瑞士並未因實行水外交而達成任何直接的國際聯絡：「水外交是整體計劃中的一部分，是締結友好關係的一條紐帶。對於瑞士這樣的小國來說，展開討論和開展外交是發展國際關係的核心要素和關鍵所在。」
塔利班與運河
中亞的另一個例子則說明了，如果沒有討論和溝通會帶來什麼後果。
為了將阿姆河的水引到阿富汗貧瘠的北部地區，塔利班政府在未與鄰國進行協商、也沒有外國資金的情況下，自行決定修建全長280公里的Qosh Tepa運河，從而引起了下游沿岸國家的憤怒，這些國家也不相信塔利班能妥善實施如此複雜和困難的工程。
出於地理位置的原因，阿富汗其實也應該有代表參加中亞水資源問題的討論。然而，由於塔利班政府沒有得到國際承認，所以它沒有加入任何國際機構，也沒有加入瑞士所在的任何機構。
儘管塔利班政府正在尋求國際社會的承認，以帶領阿富汗這個苦難深重的國家擺脫孤立無援的境況，但直至目前，塔利班政府依然對來自國外的抗議充耳不聞。
但說到底，阿富汗不能完全按照自己的意願行事：因為阿富汗的部分電力來自烏茲別克，因此它也不願意讓兩國關係處於長期的危機中。所以今年初，一個烏茲別克代表團前往喀布爾，就運河問題展開對話。由此可見，任何國家都無法避免地要與鄰國解決水的問題。
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
原標題：瑞士在水資源爭端中的作用
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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