《2023年度數位新聞產業報告》：台灣媒體信任度僅28%，面臨兩極化以及假消息威脅

文:陳品潔

英國牛津大學路透新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism,RISJ)於6月公布《2023年度數位新聞產業報告》(Digital News Report 2023),研究了全球六大洲在內的46個國家的數位媒體發展狀況,在台灣有2037名受訪者接受調查。

即使擁有開放自由的媒體環境,台灣受訪者對於媒體的整體信任度僅有28%,為調查國家中的後段班(第41名)。商業媒體信任程度相對較高,媒體面臨兩極分化的挑戰,而許多媒體因帶有政治色彩而不受到信賴。受訪者認為可相信(Trust)比率超過50%的台灣媒體包含:《公視》、《商業周刊》、《天下雜誌》、《TVBS》與《經濟日報》。

報告指出,與中國關係日趨緊張的台灣,媒體生機蓬勃且好於爭論(lively and combative),不僅黨派之間意見紛歧,統派與獨派媒體對於如何處理假消息的態度也並不一致。報告分析台灣數位新聞使用狀況。隨著烏克蘭戰爭持續延燒,台海局勢加劇,各界擔憂中國步上俄羅斯後塵。報告提到,裴洛西(Nancy Pelosi)訪台時暴露的資訊安全問題也引發關注。

裴洛西旋風來台,顯現台灣資安危機

近200名在2022年外國官員與政要訪問台灣。時任美國眾議院議長裴洛西於當年8月抵台,造訪立法院、總統府、白色恐怖景美紀念園區,停留短短不到一天的旋風訪台行程,掀起巨大波瀾。

中國當局與官媒《新華社》、《人民日報》以「竄訪台灣」等字眼描述該事件,其後對台祭出貿易制裁,並加強周邊海域的軍事演習。台灣超商及台鐵車站螢幕遇駭、政府部會官網受到網路攻擊,電視台、台灣大學網站並未倖免,頁面呈現「世界上只有一個中國」、「歡迎台灣同胞早日回大陸,領略祖國大好河山」等宣傳。

裴洛西抵台之前,中國外交部即要求美國「不得安排佩(裴)洛西眾議長訪台」;中國國防部則稱「如果美方一意孤行,中國軍隊絕不會坐視不管」。離台後,中國中共中央台灣工作辦公室、全國人大常委會、全國政協外事委員會等接連抗議。

裴洛西訪台之行,突顯台灣資安與國家安全議題。從媒體、政府與學校網站、商家、交通單位都受到駭客入侵。對此,台灣國防部預告《全民防衛動員法》修正草案第十五條明訂:「為因應新聞及不實訊息處理,訊息傳播動員準備分類計畫主管機關,應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員,實施調查、統計、編組及規劃;直轄市、縣(市)政府應配合辦理。前項調查,新聞從業人員所屬之事業機構應配合辦理及提供相關動員能量資料。」

一旦發布全國動員令,所有媒體與記者必須配合政府命令,新聞組織與記者受到管制,散播謠言與假消息者將加重刑罰。報告指出,《自由時報》[1][2][3][4][5][6]支持該草案,而《聯合報》[1][2][3]則警告執政黨可能有濫用法律、打壓承平時期的新聞自由。

除了法律規範假消息以外,其他非政府組織也注意到謠言滲透,並致力對抗不實資訊傳播。台灣事實查核中心(TFC)每週發表數十份查核報告,範圍從生活消費到政治宣傳。獨立媒體沃草(Watchout)則以「公民行動指南」,圖文並茂地介紹辨識與對抗假消息的方式。

美國非營利組織「自由之家」報告指出,中國政府贊助或介入一些台灣媒體的出版內容。與中國友好的出版商、企業家或名人,為了合約或商業利益考量,可能會進行自我審查,避免有關人權或不利中國的內容。

網路看新聞當道,首選用LINE、FB分享

以「電視、廣播、出版物」分類而視,最受歡迎的前十名分別為:TVBS新聞、東森新聞、三立新聞、民視新聞、中視新聞、《自由時報》、台視新聞、《聯合報》、華視新聞與年代新聞。

以「網路新聞」分類而視,最受歡迎的分別為:奇摩新聞、ETtoday新聞雲、TVBS新聞網、東森新聞網、三立新聞網、《自由時報電子報》、《聯合新聞網》、《風傳媒》、中天新聞網與中視新聞。

諸如電視、紙媒等傳統媒體逐漸式微,越來越多台灣人透過網路獲取新聞。根據路透新聞學研究所報告,YouTube則成為多家電視台上傳內容的熱門選擇,閱聽者使用率也從2021年的38%上升到2023年的44%。

以「網路轉發新聞」的平台而視,排名依序為:LINE、YouTube、Facebook、Instagram,以及PTT。

台灣、韓國、日本、印度主要透過搜尋引擎得知報導;芬蘭、丹麥、挪威、瑞典北歐國家,則直接瀏覽新聞機構網站獲取新聞;泰國、菲律賓、祕魯、智利主要由社群媒體觀看新聞。

平台瓜分龐大利潤,新聞數位化避不可免

台灣媒體遊說政府協助與Facebook與Google等科技巨頭談判,認為平台拿走了八成的廣告收入,內容製作並未取得合理分潤。2021年台灣報紙廣告收入驟降超過30%,數位廣告收入則成長近10%。不僅台灣,全球各地的新聞媒體業的傳統廣告收入,因科技巨頭崛起而被蠶食鯨吞。

路透新聞學研究所所長、牛津大學政治傳播學教授尼爾森(Rasmus Kleis Nielsen)指出,全球新聞業面臨根本性變化,其由童年與數位媒體共同成長的人們所推動。