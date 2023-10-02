《2023年度數位新聞產業報告》：台灣媒體信任度僅28%，面臨兩極化以及假消息威脅
我們想讓你知道的是
即使擁有開放自由的媒體環境，台灣受訪者對於媒體的整體信任度僅有28%，為調查國家中的後段班（第41名），許多媒體因帶有政治色彩而不受到信賴。而其中，受訪者認為可相信（Trust）比率超過50%的台灣媒體包含《公視》、《商業周刊》、《天下雜誌》、《TVBS》與《經濟日報》。
文：陳品潔
英國牛津大學路透新聞學研究所（Reuters Institute for the Study of Journalism，RISJ）於6月公布《2023年度數位新聞產業報告》（Digital News Report 2023），研究了全球六大洲在內的46個國家的數位媒體發展狀況，在台灣有2037名受訪者接受調查。
即使擁有開放自由的媒體環境，台灣受訪者對於媒體的整體信任度僅有28%，為調查國家中的後段班（第41名）。商業媒體信任程度相對較高，媒體面臨兩極分化的挑戰，而許多媒體因帶有政治色彩而不受到信賴。受訪者認為可相信（Trust）比率超過50%的台灣媒體包含：《公視》、《商業周刊》、《天下雜誌》、《TVBS》與《經濟日報》。
報告指出，與中國關係日趨緊張的台灣，媒體生機蓬勃且好於爭論（lively and combative），不僅黨派之間意見紛歧，統派與獨派媒體對於如何處理假消息的態度也並不一致。報告分析台灣數位新聞使用狀況。隨著烏克蘭戰爭持續延燒，台海局勢加劇，各界擔憂中國步上俄羅斯後塵。報告提到，裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時暴露的資訊安全問題也引發關注。
裴洛西旋風來台，顯現台灣資安危機
近200名在2022年外國官員與政要訪問台灣。時任美國眾議院議長裴洛西於當年8月抵台，造訪立法院、總統府、白色恐怖景美紀念園區，停留短短不到一天的旋風訪台行程，掀起巨大波瀾。
中國當局與官媒《新華社》、《人民日報》以「竄訪台灣」等字眼描述該事件，其後對台祭出貿易制裁，並加強周邊海域的軍事演習。台灣超商及台鐵車站螢幕遇駭、政府部會官網受到網路攻擊，電視台、台灣大學網站並未倖免，頁面呈現「世界上只有一個中國」、「歡迎台灣同胞早日回大陸，領略祖國大好河山」等宣傳。
裴洛西抵台之前，中國外交部即要求美國「不得安排佩（裴）洛西眾議長訪台」；中國國防部則稱「如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管」。離台後，中國中共中央台灣工作辦公室、全國人大常委會、全國政協外事委員會等接連抗議。
裴洛西訪台之行，突顯台灣資安與國家安全議題。從媒體、政府與學校網站、商家、交通單位都受到駭客入侵。對此，台灣國防部預告《全民防衛動員法》修正草案第十五條明訂：「為因應新聞及不實訊息處理，訊息傳播動員準備分類計畫主管機關，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平臺與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃；直轄市、縣（市）政府應配合辦理。前項調查，新聞從業人員所屬之事業機構應配合辦理及提供相關動員能量資料。」
一旦發布全國動員令，所有媒體與記者必須配合政府命令，新聞組織與記者受到管制，散播謠言與假消息者將加重刑罰。報告指出，《自由時報》[1][2][3][4][5][6]支持該草案，而《聯合報》[1][2][3]則警告執政黨可能有濫用法律、打壓承平時期的新聞自由。
除了法律規範假消息以外，其他非政府組織也注意到謠言滲透，並致力對抗不實資訊傳播。台灣事實查核中心（TFC）每週發表數十份查核報告，範圍從生活消費到政治宣傳。獨立媒體沃草（Watchout）則以「公民行動指南」，圖文並茂地介紹辨識與對抗假消息的方式。
美國非營利組織「自由之家」報告指出，中國政府贊助或介入一些台灣媒體的出版內容。與中國友好的出版商、企業家或名人，為了合約或商業利益考量，可能會進行自我審查，避免有關人權或不利中國的內容。
網路看新聞當道，首選用LINE、FB分享
以「電視、廣播、出版物」分類而視，最受歡迎的前十名分別為：TVBS新聞、東森新聞、三立新聞、民視新聞、中視新聞、《自由時報》、台視新聞、《聯合報》、華視新聞與年代新聞。
以「網路新聞」分類而視，最受歡迎的分別為：奇摩新聞、ETtoday新聞雲、TVBS新聞網、東森新聞網、三立新聞網、《自由時報電子報》、《聯合新聞網》、《風傳媒》、中天新聞網與中視新聞。
諸如電視、紙媒等傳統媒體逐漸式微，越來越多台灣人透過網路獲取新聞。根據路透新聞學研究所報告，YouTube則成為多家電視台上傳內容的熱門選擇，閱聽者使用率也從2021年的38%上升到2023年的44%。
以「網路轉發新聞」的平台而視，排名依序為：LINE、YouTube、Facebook、Instagram，以及PTT。
台灣、韓國、日本、印度主要透過搜尋引擎得知報導；芬蘭、丹麥、挪威、瑞典北歐國家，則直接瀏覽新聞機構網站獲取新聞；泰國、菲律賓、祕魯、智利主要由社群媒體觀看新聞。
平台瓜分龐大利潤，新聞數位化避不可免
台灣媒體遊說政府協助與Facebook與Google等科技巨頭談判，認為平台拿走了八成的廣告收入，內容製作並未取得合理分潤。2021年台灣報紙廣告收入驟降超過30%，數位廣告收入則成長近10%。不僅台灣，全球各地的新聞媒體業的傳統廣告收入，因科技巨頭崛起而被蠶食鯨吞。
路透新聞學研究所所長、牛津大學政治傳播學教授尼爾森（Rasmus Kleis Nielsen）指出，全球新聞業面臨根本性變化，其由童年與數位媒體共同成長的人們所推動。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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