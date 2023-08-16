佐科威倒數第二次發表國情咨文，警示言論風氣對印尼核心價值構成挑戰
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印尼總統佐科威在年度國情咨文中表達對社群軟體風氣的擔憂，並強調印尼必須團結，實現「2045黃金年」的目標，成為已開發國家和經濟強國。此外，佐科威也表示他沒有提名2024選舉候選人的權力，並指出近年來印尼在各方面已贏得國際信任。
（中央社）印尼總統佐科威今天在國情咨文演說中表示，對持續不斷的侮辱及批評言論感到擔憂，雖然他有能力承受辱罵，但同理心下降及缺乏政治禮儀正對國家核心價值構成挑戰。
印尼17日將慶祝獨立78年國慶日，總統佐科威（Joko Widodo）今天發表年度國情咨文演說。他表示，印尼必須團結才能達成「2045年黃金年」的目標，這個願景是爭取印尼轉型為已開發國家，成為一個世界經濟強國。
佐科威指出，作為總統並不像人們想像的那麼舒服，隨著社群媒體盛行，很多人的問題都必須得到解決，任何事情都可能直接傳達到總統耳裡，其中包括憤怒、嘲笑，甚至詛咒和誹謗，這些都很容易傳遞出去。
他說：「我知道有人說我很蠢，什麼都不懂。作為人我只能接受，且不要受到影響，但讓我感到難過的是，這個國家良好的禮節文化似乎正在消失，自由和民主被當作發洩和誹謗，侵害印尼人民的高尚品格。」
印尼明年2月將舉行總統大選，這是佐科威倒數第二次發表國情咨文。他表示，今年進入政治年，政治氣氛愈趨濃厚，但提名總統候選人並非他的職責，因為他不是政黨領袖。
佐科威說，許多政客和政黨經常說，他們仍然不知道誰會擔任下屆總統和副總統，因為他們尚未收到「村長」的指示。
佐科威說：「我最近才知道，這些人所稱的『村長』就是我本人，但我不是村長，我是印尼總統。我不是政黨主席，也不是聯盟的領袖。根據法律，應由政黨及其聯盟任命候選人。我無權這麼做。這不是總統的權力。也不是『村長』的權力。」
他說，競選活動還沒開始，但他走到哪裡都能看到他的照片和總統候選人放在一起，不過，「這也沒什麼」。
佐科威隸屬的民主奮鬥黨（PDIP）4月提名中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）代表角逐明年總統大選，但佐科威至今卻仍未公開表示支持哪位總統參選人。隨著選舉日期接近，他與黨內分歧正不斷增加。
除了談及大選，佐科威在國情咨文中也指出，印尼目前受到國際社會的高度信任，並說，這種信任不僅僅是靠招數和論述建立，而是通過國家所扮演的角色及實例所證明。
他舉例：「像是印尼去年擔任20國集團（G20）的輪值主席國，今年則是東協（ASEAN）的主席國。印尼持續維護人權和平等以及成功對抗疫情，都使印尼重回世界版圖，並在因分歧而動蕩的世界局勢中站穩腳步。」
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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