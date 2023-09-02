2023/09/02,
歷史

南北分裂之《木蘭詩》的故事：木蘭參軍12年打的是哪一場戰爭？

南北分裂之《木蘭詩》的故事：木蘭參軍12年打的是哪一場戰爭？
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我們想讓你知道的是

木蘭出身依然很難確定，但作者的身分，大概有87%的可能是漢人。北魏是鮮卑本位主義，匈奴、羯人那些才叫胡。漢人？沒有這種東西其實。他們的分別主要就是「代人」跟「其他人」，代人才是他們的本體鮮卑。木蘭跟作者本身是代人的機率趨近於零，基本上屬於「非胡」的其他人可能性要高。

文：阿前

最早的《木蘭詩》，據說收錄在南朝陳的一本《古今樂錄》中，嗯，就是歌詞大全啦。編者是一個沙門，最近沙門和尚有點不敢亂寫。原書不存，只有清朝人在整理《漢魏遺書鈔》收錄的部分。嗯，就好像《三國志注》裡面很多原書都沒有了，幾乎都靠著《三國志》留下來的感覺。

那《漢魏遺書鈔》收錄的部分是沒有《木蘭詩》的，靠北，那是誰說的？是宋朝人郭茂倩說的。郭先生的著作《樂府詩集》寫：「按歌辭有《木蘭》一曲，不知起於何代也。」

木蘭是一種植物，看起來南方很流行做楫，船槳。流行不是說很多，是說文人雅士喜歡木蘭楫。用木蘭楫的，又叫木蘭船、木蘭舟，好雅好雅。這是題外話，我不想節全文，但其實郭先生是說，《古今樂錄》有收錄這個那個，《橫吹賦》有這個那個。至於《木蘭》？不知道是哪裡來的。

難道之前研究的學者都文盲？倒也不是。問題就在於，郭先生在那段說明完，就把《木蘭詩》跟《古今樂錄》的這個那個收錄在同一卷了。同時，還有這句。

《古今樂錄》曰木蘭不知名浙江西道觀察使兼御史中丞韋元甫續附入。

這不是說木蘭是浙江人，是說附進來的木蘭詩，被「浙江西道觀察使」韋元甫加過筆。上面我把一些標點拿掉，也就是那句應該是：

《古今樂錄》曰木蘭不知名。

浙江西道觀察使兼御史中丞韋元甫續附入。

所以囉，才會有《木蘭》實際誕生於南北朝期間，被收錄在當代《古今樂錄》一說。那描述的內容也是什麼渡黃河，至黑山，八成也是北朝故事嘛。設內文為真的時候，你會發現一件事。《木蘭》前面寫「可汗大點兵」，但回來的時候「天子坐明堂」；再寫下去又「可汗問所欲」。

把可汗翻譯成皇帝，就是北魏史料開始的。《晉書》裡面比較有趣，你會看到吐谷渾王先自稱大單于，後來「號為戊寅可汗，沙漒雜種莫不歸附」。

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Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

這要說明的是，在五胡亂華期，或者說西晉開始，單于算是部族長。大單于則是朝廷給的「胡人部族大都督」官職。而當他當上可汗，其實就收了很多外部族進來，但《晉書》仍寫，戊寅可汗稱中土皇帝為天子。也就是撇開北魏喜歡亂翻譯的話，天子跟可汗是不應該畫上等號的。

更進一步說，可汗本身應該是因為單于的沒落（變成給人養的狗），才誕生的「蠻夷盟主」新稱呼。但由於時局紛亂，一開始就是「多可汗制」。並不是中式唯一天子的概念。那在天可汗李世民之前，身兼天子跟可汗兩種身分的，確實應該只有拓跋氏。

我想這也可以理解為《木蘭》最可能作於北魏，其次為唐初偽作的推論。

基本上，木蘭這個人是否存在，不得而知。但作者本身則肯定是知道「可汗」跟「天子」兩種稱呼的。那我們能夠看出，《木蘭》描寫的時代背景嗎？

原詩寫了「同行十二年」。一般都認為《木蘭》描述的是北魏跟柔然的戰爭，但其實《魏書》裡兩方的關係複雜，時戰時和，不會打那麼久的。

《樂府詩集》中韋元甫的續作，更有不同看法。

朝屯雪山下，暮宿青海傍。夜襲燕支虜。更攜於闐羌。

雪山定義繁複，但後面三句的指向就很明白：南北朝時，位於青海旁的特殊國家吐谷渾。吐谷渾本身是慕容鮮卑的分支，這大概要北齊以後才能被一般讀書人知道。

《魏書》裡面我們看一下比較有可能的事件，簡稱「慕利延」之亂好了（《宋書》稱慕延）。對這段混亂叛亂沒興趣可以跳過。

西元432年，吐谷渾王把赫連匈奴首領送給北魏，締結關係成為屬國，但是，其實同時吐谷渾也接受了劉裕的封賞。436年，吐谷渾王過世，當地推舉他的弟弟慕利延繼位，北魏派使者去續封，吐谷渾也向宋文帝討封賞。

439年，事發。當時北魏徵兵，要討伐涼州，就有一個太守往吐谷渾逃。慕利延以為北魏是來打他的，也逃了。北魏世祖拓跋燾就通知，「你哥有功，我不會殺你，回來。」但慕利延離開時，他堂哥的兒子「緯代」就代管啊。強碰，慕利延先下手為強。緯代死了，他的弟弟好不容易逃出，抵達北魏，請求拓跋燾給兵復國，拓跋燾就給了。

西元442年，北魏又出兵，這次真的是打吐谷渾了。慕利延出戰，被打敗，往于闐國撤退，殺了他們的國王，佔據城池。根據《魏書》說，慕利延兩年後又返回吐谷渾。但《宋書》則說，慕利延在于闐守了八年，就派人去跟劉宋說，守不住了，打算往越巂撤退。

這件事《魏書》也記了，不過時間上就有一點落差。結果北魏沒有打過來，慕利延卻死了。這時候，緯代的另一個弟弟「拾寅」被大家推舉出來當王（《魏書》作什寅），時為西元452年。北魏、劉宋都派遣使者封賞，而拾寅決定，繼續跟北魏打。

北魏先以附近的軍隊對戰，兩敗俱傷，拾寅遠遁。一直到460年，才再次集結各地大軍，終於打敗了拾寅。這時的北魏皇帝，就是親征次數最少的高宗拓跋濬，慕利延之亂到這裡結束。附帶一提，緯代跟拾寅的爸爸，曾經把慕利延也找來，跟他的20個兒子表演了：「單者易折，眾則難摧。」的折箭故事。

上面可以看到，北魏出兵跟吐谷渾作戰，期間長達18年。韋元甫把《木蘭》設定在這個時代，倒也不違了「天子坐明堂」，「同行十二年」。

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什麼？你說地名喔？

《木蘭》的黑山，一般都會說是陰山啦，殺虎山啦，反正就在蒙古因為要去打柔然嘛。不過《魏書》確實有黑山這個地名，而且是兩個。我缺少判斷專業，但第一個大致就在山西省一帶，北魏首都平城的東側。

車駕東轅。至黑山，校數軍實。

車駕出東道向黑山。

第一句還滿有參考價值的，意思是黑山是集結點。這也非常符合《木蘭》的內文：「旦辭爺娘去，暮宿黃河邊……旦辭黃河去，暮至黑山頭。」意思是木蘭並非一直往西往北去打仗，這一段只是她去黑山集合。「燕山胡騎鳴啾啾」，在這個解釋底下，就不是去什麼萬里之外的杭愛山打胡騎了，而是集結點雄壯威武的騎兵隊。


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