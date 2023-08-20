拜訪台灣南部可可產地：日本時代台東「森永村」無疾而終的巧克力王國夢
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日治時代的臺灣，森永製菓在臺東設立了大規模開墾聚落，從種植可可到製作巧克力，進行一貫化生產。現在仍存留的地名「森永村」，是原住民排灣族的居住地。如今森永聚落還有巧克力工廠嗎？位在屏東的巧克力品牌，如何產出贏得世界大獎的巧克力？
文：廣橋賢藏
每年榮獲大獎的台灣巧克力
台灣作為烏龍茶的產地聞名遐邇，也生產咖啡豆和可可豆一事，卻不太為人所知。
不過，在善用溫暖的氣候條件，經營農園種植咖啡樹的原住民，以及把老舊茶園改種咖啡樹的農家等的努力之下，雖然生產量少，但逐漸為大眾所知。
正好在此時，有對堅持使用100％台灣產的可可製作產品的夫婦欲向筆者介紹台灣南部的可可產地。因而從台北市區出發，以縱貫全島的方式一路往南，車程約四個小時。
筆者這才知道，台灣巧克力受到日本人巧克力愛好者的喜愛。自從「福灣巧克力」（FU WAN CHOCOLATE）這家公司在知名的世界大賽中榮獲大獎之後，在日本成為難以入手的垂涎之物。
從南部大城的高雄市再往南下，抵達屏東縣東港鎮這座臨海小鎮，拜訪「福灣莊園巧克力」總店。庭園風格的建築物附設咖啡廳，販售台灣茶葉風味的巧克力，以及屏東特產的櫻花蝦風味的巧克力等，琳瑯滿目地陳列了各種精心研發的商品。而且，販售部的店員會說日文，一一地仔細介紹有哪些風味的特色巧克力，獲益良多。
有品牌力，卻缺乏穩定的供應源
以台灣鐵路的位置來看，位在「竹田車站」近郊的屏東縣內埔鄉是種植可可的大本營。一直以來以種植鳳梨和檳榔等為中心，但是據說自10年前左右開始，開始種植性價比高的可可。因為受惠於豐沃土壤、日照時間長的優良環境條件，適合種植可可，故有許多農家投入新的挑戰。
筆者當然知道加工的巧克力，但是對於原料可可的果實的樣子，卻毫無概念。農場的人手握著可可果實往樹幹敲打幾下，外殼裂開後，裡面的白色果肉像是盛滿的霜淇淋般，拿到眼前，說：「來，你吃看看。」放入口中，口感綿密微甜。聽到對方的說明：「可可是一種水果喔。」筆者也深表認同。
果實要經過一個禮拜的發酵，然後花上五天到一個禮拜左右日曬乾燥，進行烘烤等步驟，就成為製作巧克力的原料可可豆。
筆者與採購可可豆的夫婦拜訪了幾間可可農家後，對於台灣本地種植及販售可可的實際情況有了初步的了解。
一開始，有很多農家是出於好奇心，躍躍欲試地投入生產，當知道可可豆的販售價格不如預期而放棄種植的農家也不在少數。
在近郊以外的地區，種植可可的農家和自治體沒辦法增加，溢出效應低，整體上無法興盛起來，想必是出自這種在農家之間的利弊考量吧。
除了像「福灣巧克力」那樣，打出「100％台灣產」的名號，追求高附加價値進行販售的公司以外，即使想用自己的品牌賣巧克力，因為經驗不足，無法保持可可豆的品質穩定，外國進口的價格又遠比國內的便宜。從製造商的立場來看，易陷入「進口非洲或中南美洲產的可可豆，不就好了」的短視近利思考。
還有，屏東縣擁有氣候佳與土壌優渥的良好條件，盛產芒果等的水果，以及洋蔥等知名品種的蔬菜。農民們都想要種植可以「賣得好價錢」的農產品，因此，如果沒有戰略性地鼓勵轉作可可，感覺一切似乎就會半途而廢。
在內埔鄉四處巡視可可農場之際，發現了可以體驗製作巧克力的咖啡廳。參觀店內的展覽品時，筆者注意到一則日治時代的新聞剪報，內容是關於「森永製菓計畫在台東種植可可」。
根據店內導覽員的解說，「在報導中出現的、當時種植可可的村落，至今仍使用森永這個地名」。查了地圖之後，可以確認在台東縣最南端的深山裡，與屏東縣交界的地方，仍然現存一處名為「森永」的村落。
即使在日本戰敗離開，進入中華民國的時代，森永聚落的舊址仍保留了「森永」兩字作為村名。筆者壓抑不住想要一探究竟的強烈好奇心，於是另外安排行程造訪當地。
「森永村，全都被燒毀了」
在前往台灣最南端的墾丁的途中，地圖上如「番薯尾」般細長的地方，有橫貫東西的南迴公路。這幾年，因為隧道開通，連結西半部到東半部的車程縮短到約30分鐘，由高屏地區經南迴公路進入台東縣，就會遇到彷彿與世隔絕的森永村。
利用車子的導航抵達了目的地「台東縣逹仁鄉公所森永村辦公處」。實際上到了附近，卻完全沒看到森永兩個字，原本有點擔心，懷疑是否真的有這個地方。直到發現村落的入口處立著一塊「森永教會」的招牌，確定了森永村的存在，才放下心中的一顆大石頭。
一爬上陡坡，前方就是目的地。從名稱來看，以為是鄉公所的辦事處，目前作為「森永村活動中心」，提供場地讓老人們製作一些手工藝。先不論日文講的流不流利，年長一輩的原住民有很多人會講日文，筆者用日文向一位戴著帽子的年長者詢問：「請問這裡是森永村嗎？」對方用生硬的日文回答：「對，這裡是森永，以前有製作牛奶糖的工廠喔。」
「我的部落名字是烏力。我的父親是武田清輝（タケダセイキ），當過日本兵，也上過士官學校。雖然他教了我許多日文，但太久沒使用，就忘光了……」混合著簡單的日文和中文對談，排灣族的烏力擔任過村長，中文名字姓林，他出身的部落是舊社大古（Talilik），從這裡更往深山裡去。
「1953年，我們從舊社大古遷移至此地，本來這裡有森永的工廠和宿舍，全部都住日本人，但是戰爭結束後，日本人把這裡放火燒掉後才撤離。」
放火燒村之後回到日本？聽到如此出乎意料的事情，頓時不知所措，打算再進一步調查事情的真相，筆者拜訪了附近的「VuVu廚房」老闆塔米克，一問之下，這件事情似乎確實是如此。也就是說，現在筆者所在的森永村曾經是一片尚未開墾的林地，後來砍伐森林，成立以日本人為中心的聚落，並且由森永製菓出資興建可可工廠，生產巧克力。不過，隨著二戰結束而撤退，在離開前放火燒村，工廠也付之一炬。
排灣族戰後移居到荒廢的森永村
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。