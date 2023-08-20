拜訪台灣南部可可產地：日本時代台東「森永村」無疾而終的巧克力王國夢

文：廣橋賢藏

每年榮獲大獎的台灣巧克力

台灣作為烏龍茶的產地聞名遐邇，也生產咖啡豆和可可豆一事，卻不太為人所知。

不過，在善用溫暖的氣候條件，經營農園種植咖啡樹的原住民，以及把老舊茶園改種咖啡樹的農家等的努力之下，雖然生產量少，但逐漸為大眾所知。

正好在此時，有對堅持使用100％台灣產的可可製作產品的夫婦欲向筆者介紹台灣南部的可可產地。因而從台北市區出發，以縱貫全島的方式一路往南，車程約四個小時。

筆者這才知道，台灣巧克力受到日本人巧克力愛好者的喜愛。自從「福灣巧克力」（FU WAN CHOCOLATE）這家公司在知名的世界大賽中榮獲大獎之後，在日本成為難以入手的垂涎之物。

從南部大城的高雄市再往南下，抵達屏東縣東港鎮這座臨海小鎮，拜訪「福灣莊園巧克力」總店。庭園風格的建築物附設咖啡廳，販售台灣茶葉風味的巧克力，以及屏東特產的櫻花蝦風味的巧克力等，琳瑯滿目地陳列了各種精心研發的商品。而且，販售部的店員會說日文，一一地仔細介紹有哪些風味的特色巧克力，獲益良多。

有品牌力，卻缺乏穩定的供應源

以台灣鐵路的位置來看，位在「竹田車站」近郊的屏東縣內埔鄉是種植可可的大本營。一直以來以種植鳳梨和檳榔等為中心，但是據說自10年前左右開始，開始種植性價比高的可可。因為受惠於豐沃土壤、日照時間長的優良環境條件，適合種植可可，故有許多農家投入新的挑戰。

筆者當然知道加工的巧克力，但是對於原料可可的果實的樣子，卻毫無概念。農場的人手握著可可果實往樹幹敲打幾下，外殼裂開後，裡面的白色果肉像是盛滿的霜淇淋般，拿到眼前，說：「來，你吃看看。」放入口中，口感綿密微甜。聽到對方的說明：「可可是一種水果喔。」筆者也深表認同。

果實要經過一個禮拜的發酵，然後花上五天到一個禮拜左右日曬乾燥，進行烘烤等步驟，就成為製作巧克力的原料可可豆。

筆者與採購可可豆的夫婦拜訪了幾間可可農家後，對於台灣本地種植及販售可可的實際情況有了初步的了解。

一開始，有很多農家是出於好奇心，躍躍欲試地投入生產，當知道可可豆的販售價格不如預期而放棄種植的農家也不在少數。

在近郊以外的地區，種植可可的農家和自治體沒辦法增加，溢出效應低，整體上無法興盛起來，想必是出自這種在農家之間的利弊考量吧。

除了像「福灣巧克力」那樣，打出「100％台灣產」的名號，追求高附加價値進行販售的公司以外，即使想用自己的品牌賣巧克力，因為經驗不足，無法保持可可豆的品質穩定，外國進口的價格又遠比國內的便宜。從製造商的立場來看，易陷入「進口非洲或中南美洲產的可可豆，不就好了」的短視近利思考。

還有，屏東縣擁有氣候佳與土壌優渥的良好條件，盛產芒果等的水果，以及洋蔥等知名品種的蔬菜。農民們都想要種植可以「賣得好價錢」的農產品，因此，如果沒有戰略性地鼓勵轉作可可，感覺一切似乎就會半途而廢。

在內埔鄉四處巡視可可農場之際，發現了可以體驗製作巧克力的咖啡廳。參觀店內的展覽品時，筆者注意到一則日治時代的新聞剪報，內容是關於「森永製菓計畫在台東種植可可」。

根據店內導覽員的解說，「在報導中出現的、當時種植可可的村落，至今仍使用森永這個地名」。查了地圖之後，可以確認在台東縣最南端的深山裡，與屏東縣交界的地方，仍然現存一處名為「森永」的村落。

即使在日本戰敗離開，進入中華民國的時代，森永聚落的舊址仍保留了「森永」兩字作為村名。筆者壓抑不住想要一探究竟的強烈好奇心，於是另外安排行程造訪當地。

「森永村，全都被燒毀了」

在前往台灣最南端的墾丁的途中，地圖上如「番薯尾」般細長的地方，有橫貫東西的南迴公路。這幾年，因為隧道開通，連結西半部到東半部的車程縮短到約30分鐘，由高屏地區經南迴公路進入台東縣，就會遇到彷彿與世隔絕的森永村。

利用車子的導航抵達了目的地「台東縣逹仁鄉公所森永村辦公處」。實際上到了附近，卻完全沒看到森永兩個字，原本有點擔心，懷疑是否真的有這個地方。直到發現村落的入口處立著一塊「森永教會」的招牌，確定了森永村的存在，才放下心中的一顆大石頭。

一爬上陡坡，前方就是目的地。從名稱來看，以為是鄉公所的辦事處，目前作為「森永村活動中心」，提供場地讓老人們製作一些手工藝。先不論日文講的流不流利，年長一輩的原住民有很多人會講日文，筆者用日文向一位戴著帽子的年長者詢問：「請問這裡是森永村嗎？」對方用生硬的日文回答：「對，這裡是森永，以前有製作牛奶糖的工廠喔。」

「我的部落名字是烏力。我的父親是武田清輝（タケダセイキ），當過日本兵，也上過士官學校。雖然他教了我許多日文，但太久沒使用，就忘光了……」混合著簡單的日文和中文對談，排灣族的烏力擔任過村長，中文名字姓林，他出身的部落是舊社大古（Talilik），從這裡更往深山裡去。

「1953年，我們從舊社大古遷移至此地，本來這裡有森永的工廠和宿舍，全部都住日本人，但是戰爭結束後，日本人把這裡放火燒掉後才撤離。」

放火燒村之後回到日本？聽到如此出乎意料的事情，頓時不知所措，打算再進一步調查事情的真相，筆者拜訪了附近的「VuVu廚房」老闆塔米克，一問之下，這件事情似乎確實是如此。也就是說，現在筆者所在的森永村曾經是一片尚未開墾的林地，後來砍伐森林，成立以日本人為中心的聚落，並且由森永製菓出資興建可可工廠，生產巧克力。不過，隨著二戰結束而撤退，在離開前放火燒村，工廠也付之一炬。

村落的入口處立著一塊「森永教會」的招牌｜Photo Credit: 廣橋賢藏 / nippon.com

排灣族戰後移居到荒廢的森永村