私中校長籲漲學雜費，至少調到3萬才能付薪水

少子化趨勢不可逆，私校辦學尤其受影響。今（16）日18名高中職校長向教育部國民及學前教育署（國教署）提案，希望能因應人事、物價上漲，建立學雜費調整的浮動機制。國教署回應，將在9月召開會議討論，可能作為修法或新制參考。

國教署今日召開「112學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議」，包括台中市私立致用高中等18所私立高中職校長提案，希望能建立高中職免學費補助數額、學生雜費、實習實驗費的「合理調整浮動機制」，以反映私校高中職辦學的成本需求。

一般學生所繳交的「學雜費」分為「學費」和「雜費」兩部分，前者是與教學活動直接相關，用來支付教學、研究、人事等所需費用；後者是間接相關，用來支付學校行政、業務、基本設備等費用。

調整2次學費，收入仍無法維持學校運作

針對學費，現行教育部有「高職免學費」、「高中依照家戶年所得免學費」等方案，提案的18所私立高中希望調整上述「免學費」的補助數額。提案學校指出，學雜費從民國94年到108年都沒有調整，雖然108學年度調高學費3％、111學年度調高4％，但已全數用於教職員工調薪，私校學費收入仍不足以維持學校正常運作。

僑泰高中校長温順德嘆道，他是第6年參加校長會議，每年都在調整學費的議題上得到一樣的答案。私校辦學幾乎都是靠學雜費收入，但這麼多年物價飛漲，早就入不敷出。僑泰高中作為6000人的大規模學校，若以每班40名學生當基準，每人每學期成本將近3萬元，但教育部只補助2萬4423元，落差將近5000多元。致用高中校長陳添旺認為，學費至少要調到3萬元，才有辦法按照《教師待遇條例》的標準來支付薪水。

温順德也指出，國教署雖有提供各項計畫補助私校，卻都專款專用，不能用於人事費，人事費只能由董事會募款，但現行規定個人捐款給私校最多只能抵稅50%，營利事業捐款給私校更低，只能抵稅20％，壓縮了私校募款空間。去（2022）年立法院通過《私立高級中等以上學校退場條例》，私校退場最重要的指標就是財務赤字，讓他痛批：「這等於是凍漲學費、又透過《退場條例》把私校逼上絕路。」

針對雜費，18校共同提案希望教育部調高私立高中職雜費及實習實驗費收費數額，並建立長期、合理的每年浮動調整機制，以反映長期以來工時、物價通膨的嚴重上漲。

陳添旺表示，高職不同科別的雜費都不同，用途包含修繕、行政、出差、維護、改善設施等，卻從民國94年到112年都沒有調整，「18年來都卡在那裡。」希望建立連動機制，按照行政院公布的「消費者物價指數年增率」調整，該降就降、該升就升。

國教署：9月透過對話平台討論

國教署署長彭富源會後接受媒體訪問時指出，今年9月會召集小組研商學費調整事宜，也會邀集相關部會一起瞭解問題，作一個「對話平台」，待蒐整意見後，再做詳細討論。例如談到物價指數，就會與主計總處對話；捐款減稅則要由財政部出面；雜費部份，主管機關是全國各縣市政府，這些都會邀集研商。蒐集意見後會發想解決方案、做可行性評估，並討論是否要修法或另訂新規。

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核稿編輯：邱宜君