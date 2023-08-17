日本戰敗投降78週年，閣員參拜靖國神社再度挑動中國敏感神經
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在日本紀念二戰投降78週年之際，日本社會試圖反思戰爭暴行的歷史，但對在戰爭中陣亡將士的紀念也是一個無法迴避的傳統。日本政界高層人物參拜靖國神社就經常引起爭議。
文：德國之聲中文網
加藤建（Ken Kato）每年都要來這裡幾次，給祖父「問個好」。這個週二，在日本戰敗投降78週年之際，他又來到靖國神社，向祖父表示敬意。
靖國神社位於東京市中心的皇宮護城河旁，是一座規模宏大的建築群。建於1869年的該神社，是為紀念在歷次戰爭中喪生的約250多萬日本人而建。其中也包括因在戰爭罪行而被判刑的二戰期間的軍政領導人。
靖國神社被視為日本軍事侵略歷史的象徵。但每逢二戰投降紀念日，一般都有成千上萬人前來參拜。一直以來，日本政府一再被鄰國要求為過去的戰爭暴行道歉。
雖然由於熱帶風暴的影響，今年參加參拜儀式的人數比往年少，但仍然吸引了很多家屬、遺孀和身著准軍裝的民族主義者。
幾名退伍士兵——其中一些身穿二戰日本皇軍軍服，也向那些在二戰戰場上陣亡的人們表達了敬意。老兵們一個接一個地走到神社的正殿前，做簡短的祈禱。
紀念的意義
加藤的祖父二戰期間在軍隊裡做翻譯，1945年在菲律賓染上瘧疾後被撤到新加坡，在那裡去世。他去世不久之後日本就投降了。
「我經常來，在他的遺像前站一會兒，祈禱一下。」加藤對DW記者說，「對我來說，來這裡紀念他很重要。」
來自東京的商人加藤對日本首相岸田文雄今年仍不出席靖國神社的正式參拜儀式不感到意外。但岸田出席了在東京武道館舉行的另一場紀念活動。
岸田表示，日本決心「不讓戰爭的悲劇重演」。日本歷任首相過去曾參拜過靖國神社，通常是在神社的春季和秋季祭祀時。
靖國神社還供奉著1000名在亞太地區犯下可怕暴行的戰犯，其中包括14名被盟軍定罪並處決的 「甲級」戰犯。據一些學者估計，二戰期間，日本軍國主義政權在亞太地區殺害了超過1000萬人。日軍在二戰中的暴行還包括大規模強姦、性奴役、虐待戰俘、生物戰實驗以及屠殺平民。
中國稱，日軍在1937年南京大屠殺中殺害了30萬中國人（戰後盟軍法庭認定死亡人數為14.2萬）。然而，一些保守的日本政治家和學者否認發生過這場大屠殺。
據估計，日本在二戰期間有250萬至300萬平民和士兵死亡。
「不再重演」
首相岸田文雄在紀念活動講話中，沒有提到日本在二戰期間在亞洲發動的侵略。批評者認為，閉口不提日本在20世紀上半葉對亞洲的侵略或其受害者，是在掩飾日本的戰爭暴行。
在東京武道館的紀念儀式上，日本天皇德仁對太平洋戰爭表示了「深切懺悔」。他說：「反思我們的過去，銘記深深的懺悔，我衷心希望戰爭的創傷永遠不再重演。」
福井縣立大學國際關係教授島田洋一（Yoichi Shimada），這一天在日本中部他家附近的一個神社祭拜了先人。「我曾希望岸田今年會到靖國神社參拜」，他說，岸田沒有這樣作並不令他意外：「很遺憾，一位領導人以這種方式表達敬意的行為被其他國家政治化了。」
在中國外交部8月15日的例行記者會上，《共同社》記者提到岸田文雄以私人身份向靖國神社供奉祭祀費，另有一名內閣成員參拜了靖國神社。中國外交部發言人汪文斌回應說，「日本政要涉靖國神社消極動向再次反映出日方對待歷史問題的錯誤態度」，中方已向日方提出嚴肅交涉。
他還強調，中方敦促日方認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路，以實際行動同軍國主義徹底切割，避免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：日本戰敗紀念日 靖國神社之爭又起
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。