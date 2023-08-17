中國連環爆房地產與信託危機，很可能是「三個願望，一次滿足」
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中國最大私人信託公司中融信託傳出財務危機，無法完成信託產品的兌付，影響範圍可能達到人民幣3500億元。中國金融圈人士擔心，房地產和信託業的危機，是否可能引爆更大的中國經濟危機？
文：杜宗熹（綜合報導）
在碧桂園等中國房地產龍頭企業出現危機後，又有消息指出中國最大私人信託公司之一、中植集團旗下的中融信託，近期未能完成投資產品的兌付，引發金融圈益發憂慮中國信託業的財務危機，以及已陷入困境的房地產市場和中國總體經濟狀況。
據英國《金融時報》報導，中融信託公司上週未能完成部分理財產品兌付。根據公開資訊，在上海A股上市的的金博股份（KBC Corporation）和南都物業（Nacity Property Service Group）皆表示中融逾期兌付。據估計，中融信託至少有約人民幣3500億元的信託產品已被暫停支付。
根據《彭博社》，中融2022年的年報顯示，2022年其業務面臨「較高水準」信用風險，因為交易方的流動性壓力和再融資方面的困難，削弱了其支付能力。中融今年的財報則顯示，在其信託資產中，房地產佔比為11％，其次是工業信託資產的42％和金融機構信託資產的33％。
總部位於北京的中植集團成立於1995年，現已發展成為規模龐大的私營企業，涉足金融業、礦業等各個領域。中植是中融信託的第2大股東，持股比例約為33％。
金融界人士：大家都預期中融會爆
中國金融圈一位高階主管王女士（化名）向DW表示，「大家都預期它（中融）會爆（危機）」，反而這麼晚才爆發危機「令人意外」。
上海一位私募基金經理人周先生（化名）也同意這個看法，他告訴DW，「（中融的財務危機），基本上就是看可以遮多久」。
周先生解釋，受到資金吃緊影響，很多常規的融資手段已無法滿足中國中小企業的需求，因此金融圈重複融資的比例很高。但中國的信託業面臨來自銀行業的競爭，導致他們只能去找更小型和財務情況更不佳的客戶。因此，周先生預期，「（信託業）不良資產和支付逾期，會在未來12個月內大幅增加。」
華東師範大學經濟與管理學部副教授陳弘信告訴DW，投資「中植系」公司的大多是其他的公司，而且最低投資的門檻很高，有些項目超過人民幣1000萬元。雖說這樣的門檻對散戶影響不大，但他預計，今年很多公司的應收帳款都會受到影響，「（投資「中植系」的公司）今年的財報肯定不太好受」。
中國信託業「壓力山大」
並不只有投資者對中融可能破產而感到恐慌。據知情人士透露，中國政府已經成立了一個工作組，來研究中植系任何可能的危機蔓延，而中國的銀行業監管機構也正在審查中植系的風險。
《彭博社》指出，中植的信託部門去年購買了一些房地產的股份，希望押注於中國金融市場的反彈，但反彈迄今為止尚未實現。
根據數據服務商Use Trust的數據，截至7月31日為止，今年以來中國共有106個信託產品違約，總價值約440億元人民幣，其中房地產類的投資佔了74％。Use Trust的數據還顯示，僅中融今年就有270個產品到期，總金額達人民幣395億元。
中國國家金融監管局、中融信託及中植集團，皆未回應《彭博社》的置評請求。
多重危機一次爆發
各種金融風險交織在一起，給中國政府增加了龐大的壓力。近期，中國最大的房地產商之一碧桂園正處於違約邊緣；此外，上個月中國銀行新增貸款量跌至2009年以來的最低水準，也顯示企業和消費者的需求減弱。
中國的信託業歷來是房地產商重要的資金來源，而房地產業推動了中國超過四分之一的經濟活動，但近期也出現數十家房地產商違約。
中植集團對房地產市場的總體曝險仍難以衡量，但任何的延遲付款，都可能被視為中國房地產和經濟困境更加廣泛蔓延的跡象。
在中國房地產業陷入惡性循環之際，民眾購房意願也降低，衝擊開發商現金流。中國金融圈高階主管王女士告訴DW，「（中國房地產問題）爆很久了，（大家）觀察碧桂園吧」。
私募基金經理人周先生則認為，中國這次爆發的經濟危機，很可能是2007年美國次貸危機、2008年投資銀行雷曼兄弟破產、以及1990年代初期日本泡沫經濟崩潰的混合版，他引用著名的廣告台詞對DW說，這是「三個願望，一次滿足」。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：金融界危機不斷 中國信託業巨頭陷財務困境
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！