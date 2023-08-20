2023/08/20,
影劇

【影評】《大尉叛逃記》—極權體制中，贖罪聖途的主體創生

【影評】《大尉叛逃記》—極權體制中，贖罪聖途的主體創生
《大尉叛逃記》劇照｜Photo Credit: 金馬執委會提供

我們想讓你知道的是

故事開始在一群穿著的鮮紅色服裝—從背心到工作褲，充斥肌肉與陽剛味濃厚的雄性間從事排球運動與角力間開始，他們是大尉與其部屬，從這身衣著就能一望即知地辨認出，他們所代表的蘇聯紅軍意象，而他們是秘密警察。

文：曾友俞

「大尉，你覺得呢？他們為什麼都堅稱無辜？」

「我猜是想逃避責任吧。」

「你看起來挺聰明的。但你一點也不懂辯證法。記住，他們堅稱無辜，是因為真的無辜，這些人並非恐怖份子、間諜或破壞者，但他們落到我們手裡是有原因的，他們都是不可靠份子，原因有很多，有的背景有問題，有的親人被鎮壓，即使以斷絕關係，肯定懷恨在心，有的其實是波蘭人，或者德國人，也就是即將成為間諜，有些人就是不愛祖國，就是有那種人，天生不愛國，這種不可靠份子多到不可思議，這是很危險的，身處這個時代，你懂的，國家腹背受敵，勢必要ㄧ戰，開戰後，這些不可靠份子會怎麼做？他們現在確實無辜，但之後就會有罪了，我們不能坐視事情發生，豢養賣國賊、間諜、恐怖份子、破壞者，屆時就太晚了，所以我們才監禁處決他們，今天，現在，超前部署，這叫『防範潛在敵人於未然』，這就是你我在做的工作。」

「所以您是說我們逼他們招認還沒做或不打算做的事？」

「用用腦袋，又不能無緣無故監禁處決，那樣是違法的，這可是個法治國家，所有刑罰都要有罪行，懂嗎？」

這是大尉（Captain Volkonogov）的上司少校（Major Gvozdev）在回憶中對他說的話，而這段話正是1938年史達林時期蘇俄的生存境況描述。

所謂的法治在這時還沒有經歷實證法與自然法的衝突，法律仍然是應被遵循的主權者意志，而主權界線的圈劃將會隔出國民與敵人的高牆，國民的定義必然是愛國者，然而愛國與否是國家說了算，因此你身分可疑、行為可疑、思想可疑，你就是該被殲滅的敵人。至於是否可疑又該怎麼斷定呢？這點卻是無疑的，當然是國家。

故事開始在一群穿著的鮮紅色服裝—從背心到工作褲，充斥肌肉與陽剛味濃厚的雄性間從事排球運動與角力間開始，他們是大尉與其部屬，從這身衣著就能一望即知地辨認出，他們所代表的蘇聯紅軍意象，而他們是秘密警察。

相較於軍人從事對外的國家敵人殺戮，（秘密）警察則是在國家內找出潛在敵人的相對應職位。通俗常稱警察是人民保母，實際上不過是種宣傳後的結果，警察從來都不為保衛人民生命身體安全而存在，卻一直都是國家龐大軀體的末梢，用以深入國境內的各個角落。

在觀眾都還來不及注意的時候，猝不及防地大尉突然開始叛逃了，相較於一般電影的情節鋪陳，從開場大尉在進入機構見到上司（Major Gvozdev）跳樓時已充滿細節。

大尉是唯一未被肅清的人員，只因他直覺敏銳地在發見到下屬一個一個被喚出做「重新評定」時，他在一步之遙的距離逃出了秘密警察部門。重新評定當然是種修辭，就像在冤案被宣布破案時都會用「突破心防」一詞一般，然而這不過是刑求的同義詞，重新評定則與政治肅清等義，畢竟是否為敵、是否可疑都只有統治者能予判定。

演繹了歷史的《大》並不枯燥，充滿驚悚的逃離過程讓張力始終無法鬆弛，同時，劇情也在超現實的情節裡帶出了求取救贖的歷史罪業實踐者的聖途。

逃離的大尉冒充為平民街友，卻恰巧被當街帶離前往機構埋葬剛處決的「敵人」們，這些屍體卻正好都是大尉的部署，這時大尉的好友（Veretennikov）從被埋入的泥土（甚至不是墳墓）中爬出對大尉說：

「為什麼自己跑掉，費歐達？你扔下我，他們刑求我，我什麼都簽了，然後直接下了地獄，我實在搞不懂為什麼，我們的人都在那裡，知道我們在那裡幹嘛嗎？你可不笨，費歐達，我們在受折磨，那就是我們的刑罰，要永遠受折磨，知道什麼是永遠受折磨嗎，大尉？（一手插入大尉的肚子拉出腸子）就是一直這樣，直到永遠，他們要我傳話給你，你有機會去另一個地方，不用跟我們一起下地獄，但有一個條件，死之前，你必須悔改，並讓至少一個人原諒你。」

我們能經常在電影中，見到死刑犯在行刑前有神父前往讓其告解的橋段，而這是在讓罪人於死前若能真誠向上帝懺悔時能得到寬恕，進而能進入基督信仰中所應許的來世（afterlife）。

只不過在共產國家裡頭是沒有信仰的，並且電影敘事中的世俗化更是讓「人」在現世所犯下的罪惡，也沒有神能被求取應諾，除魅後的世界是沒有神的。

在這趟贖罪之旅中，大尉遇上的人都是國家敵人的遺親，有父親是病毒學家的女醫生，當父親被捕後就被醫院開除也沒了公寓，甚至必須獲准才能在停屍間打工並居住於斯，然而，她的父親卻是在研究病毒的疫苗以保衛國民，但國家說他是在製造生化武器，誰說了算？

更荒謬的是，父親早就被處決的消息從未通知，她仍然例行性地寄送襪子與圍巾，直到叛逃的大尉前來求取寬恕時才讓死訊被轉達。她的反應並不驚駭，她只質疑那為什麼還是繼續收下襪子與圍巾？當然，大尉並沒有那麼輕易就得到原諒，作為共犯的大尉只得到一句：去你的。

另一個遇上的人則是兒子被處決的老父親，當收到噩耗時他的反應卻並非難過，而是以表忠的態度說出早就與兒子斷絕關係，如果可以的話甚至想要親自處決他，並讚頌執法組織是絕對無誤的，不可能處決無辜者。

語畢，他問道是否通過考驗了？並自承他經歷過四次政治肅清都挺過了，這次的檢驗也通過了吧？在一個極權的環境下，就連至親的死訊都將成為一場檢核，爹親娘親都沒主席親大略如是。


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