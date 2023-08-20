【影評】《大尉叛逃記》—極權體制中，贖罪聖途的主體創生
我們想讓你知道的是
故事開始在一群穿著的鮮紅色服裝—從背心到工作褲，充斥肌肉與陽剛味濃厚的雄性間從事排球運動與角力間開始，他們是大尉與其部屬，從這身衣著就能一望即知地辨認出，他們所代表的蘇聯紅軍意象，而他們是秘密警察。
文：曾友俞
「大尉，你覺得呢？他們為什麼都堅稱無辜？」
「我猜是想逃避責任吧。」
「你看起來挺聰明的。但你一點也不懂辯證法。記住，他們堅稱無辜，是因為真的無辜，這些人並非恐怖份子、間諜或破壞者，但他們落到我們手裡是有原因的，他們都是不可靠份子，原因有很多，有的背景有問題，有的親人被鎮壓，即使以斷絕關係，肯定懷恨在心，有的其實是波蘭人，或者德國人，也就是即將成為間諜，有些人就是不愛祖國，就是有那種人，天生不愛國，這種不可靠份子多到不可思議，這是很危險的，身處這個時代，你懂的，國家腹背受敵，勢必要ㄧ戰，開戰後，這些不可靠份子會怎麼做？他們現在確實無辜，但之後就會有罪了，我們不能坐視事情發生，豢養賣國賊、間諜、恐怖份子、破壞者，屆時就太晚了，所以我們才監禁處決他們，今天，現在，超前部署，這叫『防範潛在敵人於未然』，這就是你我在做的工作。」
「所以您是說我們逼他們招認還沒做或不打算做的事？」
「用用腦袋，又不能無緣無故監禁處決，那樣是違法的，這可是個法治國家，所有刑罰都要有罪行，懂嗎？」
這是大尉（Captain Volkonogov）的上司少校（Major Gvozdev）在回憶中對他說的話，而這段話正是1938年史達林時期蘇俄的生存境況描述。
所謂的法治在這時還沒有經歷實證法與自然法的衝突，法律仍然是應被遵循的主權者意志，而主權界線的圈劃將會隔出國民與敵人的高牆，國民的定義必然是愛國者，然而愛國與否是國家說了算，因此你身分可疑、行為可疑、思想可疑，你就是該被殲滅的敵人。至於是否可疑又該怎麼斷定呢？這點卻是無疑的，當然是國家。
故事開始在一群穿著的鮮紅色服裝—從背心到工作褲，充斥肌肉與陽剛味濃厚的雄性間從事排球運動與角力間開始，他們是大尉與其部屬，從這身衣著就能一望即知地辨認出，他們所代表的蘇聯紅軍意象，而他們是秘密警察。
相較於軍人從事對外的國家敵人殺戮，（秘密）警察則是在國家內找出潛在敵人的相對應職位。通俗常稱警察是人民保母，實際上不過是種宣傳後的結果，警察從來都不為保衛人民生命身體安全而存在，卻一直都是國家龐大軀體的末梢，用以深入國境內的各個角落。
在觀眾都還來不及注意的時候，猝不及防地大尉突然開始叛逃了，相較於一般電影的情節鋪陳，從開場大尉在進入機構見到上司（Major Gvozdev）跳樓時已充滿細節。
大尉是唯一未被肅清的人員，只因他直覺敏銳地在發見到下屬一個一個被喚出做「重新評定」時，他在一步之遙的距離逃出了秘密警察部門。重新評定當然是種修辭，就像在冤案被宣布破案時都會用「突破心防」一詞一般，然而這不過是刑求的同義詞，重新評定則與政治肅清等義，畢竟是否為敵、是否可疑都只有統治者能予判定。
演繹了歷史的《大》並不枯燥，充滿驚悚的逃離過程讓張力始終無法鬆弛，同時，劇情也在超現實的情節裡帶出了求取救贖的歷史罪業實踐者的聖途。
逃離的大尉冒充為平民街友，卻恰巧被當街帶離前往機構埋葬剛處決的「敵人」們，這些屍體卻正好都是大尉的部署，這時大尉的好友（Veretennikov）從被埋入的泥土（甚至不是墳墓）中爬出對大尉說：
「為什麼自己跑掉，費歐達？你扔下我，他們刑求我，我什麼都簽了，然後直接下了地獄，我實在搞不懂為什麼，我們的人都在那裡，知道我們在那裡幹嘛嗎？你可不笨，費歐達，我們在受折磨，那就是我們的刑罰，要永遠受折磨，知道什麼是永遠受折磨嗎，大尉？（一手插入大尉的肚子拉出腸子）就是一直這樣，直到永遠，他們要我傳話給你，你有機會去另一個地方，不用跟我們一起下地獄，但有一個條件，死之前，你必須悔改，並讓至少一個人原諒你。」
我們能經常在電影中，見到死刑犯在行刑前有神父前往讓其告解的橋段，而這是在讓罪人於死前若能真誠向上帝懺悔時能得到寬恕，進而能進入基督信仰中所應許的來世（afterlife）。
只不過在共產國家裡頭是沒有信仰的，並且電影敘事中的世俗化更是讓「人」在現世所犯下的罪惡，也沒有神能被求取應諾，除魅後的世界是沒有神的。
在這趟贖罪之旅中，大尉遇上的人都是國家敵人的遺親，有父親是病毒學家的女醫生，當父親被捕後就被醫院開除也沒了公寓，甚至必須獲准才能在停屍間打工並居住於斯，然而，她的父親卻是在研究病毒的疫苗以保衛國民，但國家說他是在製造生化武器，誰說了算？
更荒謬的是，父親早就被處決的消息從未通知，她仍然例行性地寄送襪子與圍巾，直到叛逃的大尉前來求取寬恕時才讓死訊被轉達。她的反應並不驚駭，她只質疑那為什麼還是繼續收下襪子與圍巾？當然，大尉並沒有那麼輕易就得到原諒，作為共犯的大尉只得到一句：去你的。
另一個遇上的人則是兒子被處決的老父親，當收到噩耗時他的反應卻並非難過，而是以表忠的態度說出早就與兒子斷絕關係，如果可以的話甚至想要親自處決他，並讚頌執法組織是絕對無誤的，不可能處決無辜者。
語畢，他問道是否通過考驗了？並自承他經歷過四次政治肅清都挺過了，這次的檢驗也通過了吧？在一個極權的環境下，就連至親的死訊都將成為一場檢核，爹親娘親都沒主席親大略如是。
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。