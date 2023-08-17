老百姓換外匯竟要政府批准？全世界已在實際上承認中國就是中共的「舉國大公司」
我們想讓你知道的是
中國是誰的？中共說，中國是人民的，中共是為人民服務的。但在篇文章裡我們說明：中共把中國當成黨領導的舉國大公司，「人民」是大公司的雇員，為黨服務。
中國指甲鉗中心、非法兌換外幣、會議使用「中國」二字「詐騙」。
我上面寫的這幾件事情，看起來沒有太大的關聯，但他們是有一個共同點的。
我有一次在中國需要剪指甲，就買了一把指甲剪，發現有一個很奇怪的商標：「中國指甲鉗中心」。這是啥東西？聽著像某個大學的研究機構，剪指甲也要開學術研討會嗎？
最近中共公布了一個大案，指上海一個辦移民的公司高管涉嫌「非法外匯交易」，數額達上億人民幣。網上紛紛評論說，這要判很重的刑期。還有網友解釋，中國人每年每人只能換五萬美元，所以換多了是非法的，等等。
換外匯要中共批准，這有什麼道理？
中國老百姓辛辛苦苦掙的錢，他們想怎樣花、拿到外國、換成外幣，是他們的權利。但中共不讓，如果中共的「道理」是怕自己手裡的外匯被中國老百姓換走，那很簡單，它讓老百姓拿著人民幣在國際的外匯市場上兌換，不就得了？
實際上兌換外幣也是這樣操作的：中國老百姓通過銀行，把自己手裡的人民幣拿到國際外匯市場兌換。在市場上，持有外幣的人或者公司願意兌換人民幣，這就成交了。這並不佔用中國政府手裡的外匯，是「周瑜打黃蓋，一個願打一個願挨」，由各種貨幣之間的供求關係決定匯率。
我實在想不出中共對這個有什麼理由干預。唯一的理由就是，中共把貨幣壟斷成它的黨產，不給人們自由處置和兌換人民幣的權利，把人民幣變成了中共的內部流通劵。
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
報名連結：歡迎點此報名
－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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