TNL+ 2023/08/17,
中國

老百姓換外匯竟要政府批准？全世界已在實際上承認中國就是中共的「舉國大公司」

老百姓換外匯竟要政府批准？全世界已在實際上承認中國就是中共的「舉國大公司」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國是誰的？中共說，中國是人民的，中共是為人民服務的。但在篇文章裡我們說明：中共把中國當成黨領導的舉國大公司，「人民」是大公司的雇員，為黨服務。

中國指甲鉗中心、非法兌換外幣、會議使用「中國」二字「詐騙」。

我上面寫的這幾件事情，看起來沒有太大的關聯，但他們是有一個共同點的。

我有一次在中國需要剪指甲，就買了一把指甲剪，發現有一個很奇怪的商標：「中國指甲鉗中心」。這是啥東西？聽著像某個大學的研究機構，剪指甲也要開學術研討會嗎？

最近中共公布了一個大案，指上海一個辦移民的公司高管涉嫌「非法外匯交易」，數額達上億人民幣。網上紛紛評論說，這要判很重的刑期。還有網友解釋，中國人每年每人只能換五萬美元，所以換多了是非法的，等等。

換外匯要中共批准，這有什麼道理？

中國老百姓辛辛苦苦掙的錢，他們想怎樣花、拿到外國、換成外幣，是他們的權利。但中共不讓，如果中共的「道理」是怕自己手裡的外匯被中國老百姓換走，那很簡單，它讓老百姓拿著人民幣在國際的外匯市場上兌換，不就得了？

實際上兌換外幣也是這樣操作的：中國老百姓通過銀行，把自己手裡的人民幣拿到國際外匯市場兌換。在市場上，持有外幣的人或者公司願意兌換人民幣，這就成交了。這並不佔用中國政府手裡的外匯，是「周瑜打黃蓋，一個願打一個願挨」，由各種貨幣之間的供求關係決定匯率。

我實在想不出中共對這個有什麼理由干預。唯一的理由就是，中共把貨幣壟斷成它的黨產，不給人們自由處置和兌換人民幣的權利，把人民幣變成了中共的內部流通劵。

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