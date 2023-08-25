日本排放核處理水入海，大打安全牌鄰國仍強烈反彈，安全規劃與反對意見一次看
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根據日本經濟產業省數據，其實日本年排放量22兆貝克，遠不及國際上各核電站的每年氚排放量，像是韓國古里核電廠年排放量為49兆貝克、中國泰山第3核電廠為124兆貝克、美國惡魔谷核電廠（Diablo Canyon）為82兆貝克、加拿大布魯斯核電站（Bruce Power）為1090兆貝克等。日本專家呼籲，各界應該冷靜評估這些科學根據後再行判斷。
日本核處理水排海，大打安全牌成效甚微
（中央社）日本24日開始排放福島第一核電廠「核處理水」入海，引發鄰國反彈。韓國有民眾試圖闖入日本駐首爾大使館抗議，多人被捕，中國即日起全面禁止日本水產品進口，台灣也將增加檢驗件數，並對結果再行評估。
福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，之後為冷卻熔融核燃料塊又產生更多出汙水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。
截至今年8月17日止，用來存放核處理水的約1000座貯存槽存放總量已約134萬噸，接近貯存上限的約137萬噸，貯存比率高達98％。日本政府8月22日決定最快24日排放核處理水。
日本政府早就為了排放核處理水預作準備，除了要做好當地漁民的溝通工作，也找來國際機構檢驗背書。
根據聯合國國際原子能總署（IAEA）7月公布報告，認為日本有意將「核處理水」排放入海的計畫符合國際安全標準，階段性排放出的輻射物對人體和環境的影響微乎其微，幾乎是可忽視的程度。
但中國隨後表示抗議，認為這份報告並不能成為日本將福島第一核電廠的核處理水排海的「護身符」或「通行證」。
福島部分漁民對於排放核處理水，始終沒有鬆動反對立場，但也無法改變核處理水已經入海的事實。為此，日本政府設立了「風評被害」（指因揣測、傳聞導致沒有直接關係的事物受到牽連和損害）基金，將從10月2日開始接受申請。
賠償對象是從核處理水排放之前就開始經營的事業，但因相關謠言而導致生產的水產品或農作物價格下跌、營業額減少等。除了漁業外，預料將有農業、水產品加工、觀光旅遊業等申請賠償。
根據原能會掌握，東電公司於排放作業時透過抽取海水，進一步稀釋ALPS處理水，稀釋比例為740倍，使每公升14萬貝克的氚濃度稀釋至每公升190貝克，符合日本承諾的排放目標每公升1500貝克。
日本2023預算年度預計將執行4批次的海洋排放作業，排放的氚濃度總計約5兆貝克，也符合日本政府承諾的年排放量22兆貝克以下。
根據日本經濟產業省數據，其實日本年排放量22兆貝克，遠不及國際上各核電站的每年氚排放量，像是韓國古里核電廠年排放量為49兆貝克、中國泰山第3核電廠為124兆貝克、美國惡魔谷核電廠（Diablo Canyon）為82兆貝克、加拿大布魯斯核電站（Bruce Power）為1090兆貝克等。
日本專家呼籲，各界應該冷靜評估這些科學根據後再行判斷。
不過根據福島電視台所做民調，核處理水仍舊影響日本民眾對福島漁產的觀感。詢問接受訪問的1367人，「排放核處理水之後，你還會購買福島的漁產嗎？」。當中有48％回答，「我認為安全，依舊會買」，30％回答「我要確認安全之後才會買」，14.9％回答「不知道安不安全，有點煩惱要不要買」，7.5％回答「我不認為安全，不會購買」。
福島核處理水入海，安全規劃與反對意見一次看
（中央社）日本東京電力公司24日在日本時間下午1時3分（台灣時間中午12時3分），開始把福島第一核電廠的核處理水排入太平洋，此舉距離311大地震和伴隨而來的海嘯導致福島核災已12年。
以下是《法新社》彙整福島第一核電廠如何處理核處理水，以及排放核處理水入海引發的安全疑慮。
- 為什麼要將核處理水排入海？
福島第一核電廠現址每天收集約10萬公升的水，包括冷卻熔毀反應爐而遭汙染的水，加上地下水和下雨滲入的水。
當局表示，目前核處理水已達134萬公噸左右，相當於540座奧運泳池的容量，存放在位於海邊約千座的貯存槽。目前已經接近貯存的上限。
日本當局經過多年的討論於2021年決定透過一條長達1公里的管線，將核處理水排放入海，每天最多排放50萬公升。
東電2021年曾進行模擬試算，若階段性將「核處理水」排放入海，最快也要到2051年度才可能排放完畢，也就是說從開始排放到完成排放需耗時約30年。
- 核處理水的處理
東電利用淨化裝置去除汙染水中氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。
東電表示，排放前會先把核處理水用海水稀釋百倍以上，每公升含氚量將不到1500貝克，是日本境內標準的1/40。
- 核處理水安全嗎？
澳洲阿得雷德大學（University of Adelaide）核子專家胡克爾（Tony Hooker）表示，核處理水每公升含氚量遠低於世界衛生組織（WHO）的飲用水含氚上限值每公升1萬貝克。
胡克爾告訴法新社：「核電廠定期排放氚入海。幾十年來，沒有證據顯示對環境和人體健康造成傷害。」
聯合國國際原子能總署曾表示，日本將核處理水排放入海符合國際標準，「不會對環境造成任何傷害」。
- 反對意見
國際專家似乎壓倒性認為日本核處理水排放入海是安全的。
不過，綠色和平組織（Greenpeace）表示，淨化的技術行不通，IAEA「完全忽略熔毀的高輻射性燃料碎片，每天持續在汙染地下水。」
中國指控日本將太平洋當成下水道。中國24日痛批日本排放核處理水「極端自私、不負責任」。
中國海關總署7月宣布，禁止進口日本福島等10個縣（都）食品，並對來自日本其他地區的食品實施100％查驗。香港和澳門本週也跟進。
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