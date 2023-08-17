2023/08/17,
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馬來西亞選舉文化：沾不褪色墨汁杜絕作票，「藍手指」約一週後才會慢慢退色

馬來西亞選舉文化：沾不褪色墨汁杜絕作票，「藍手指」約一週後才會慢慢退色
馬來西亞選民進入投票站，選務工作人員首先查驗身分，接著要選民伸出左手食指沾染不褪色墨汁。Photo Credit: GettyImages

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這種不褪色墨汁沾染到左手食指剛開始外觀呈現紫色，隨著時間延長感覺會轉變為黑紫色，不明究裡的人誤以為手指受傷瘀血，還會送上關懷的祝福。部分大馬人戲稱「藍手指」。

（中央社）馬來西亞6州選舉落幕，團結政府與在野陣營各獲3州執政權，舉凡投票選民進入投票站，除查驗身分外，左手食指要沾染不褪色墨汁杜絕作票，部分選民戲稱「藍手指」，也會自拍分享社群媒體。

大馬6州選舉結果12日晚間出爐，由「希望聯盟」（Pakatan Harapan）與「國民陣線」（Barisan Nasional）組成的團結政府保住檳城、雪蘭莪及森美蘭政權；「國民聯盟」（Perikatan Nasional）則拿下吉打、吉蘭丹、登嘉樓政權。6州選平均投票率70.85%。

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Photo Credit：中央社
馬來西亞6州選舉落幕，舉凡選民進入投票站，除查驗身分外，左手食指也要沾染不褪色墨汁杜絕作票，圖為選民8月12日進入檳城投票站排隊投票。

曾在台灣國會參與選務工作的留台學子、大馬時事評論員黃振峰表示，大馬選民投票左手食指沾染不褪色墨汁，最主要目的是防止投票作弊，這項制度在大馬行之多年，形成大馬民主政治發展過程中有趣的政治文化。

他指出，選民進入投票站，選務工作人員首先查驗身分，接著要選民伸出左手食指沾染不褪色墨汁，這種不褪色墨汁一旦沾染左手食指，短期內難以洗淨，殘留約一週左右，成為對付有心重複投票選民的一項利器。

黃振峰說，這種不褪色墨汁沾染到左手食指剛開始外觀呈現紫色，隨著時間延長感覺會轉變為黑紫色，不明究裡的人誤以為手指受傷瘀血，還會送上關懷的祝福。部分大馬人戲稱「藍手指」。

他表示，隨著社群媒體普遍，多數選民投票後會自拍「藍手指」畫面，分享於社群平台臉書（Facebook）、推特（Twitter）與Instagram，證明的確履行屬於馬來西亞公民的神聖投票權利。

不乏參與選務的華人選民說，這種不褪色墨汁有效杜絕作票，但選後至少要一週左右才能慢慢洗乾淨。

馬來西亞有13個州和3個聯邦直轄區。2022年11月19日同時舉行全國大選，以及霹靂、玻璃市、彭亨3個州議會和沙巴州議會布加雅補選。沙巴、麻六甲和柔佛州提前於2022年全國大選前即完成州議會選舉，砂拉越於2021年12月間完成州議會選舉，僅剩吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6個州議會未與去年全國大選同步舉行。

6州選舉從2023年7月29日提名日起展開激烈攻防，包括吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6州在8月12日投票。

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Photo Credit：中央社
大馬6州選舉落幕，舉凡投票選民進入投票站，除查驗身分外，左手食指也要沾染不褪色墨汁杜絕作票，不少選民戲稱「藍手指」，殘留約一週左右。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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