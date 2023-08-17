林子偉加盟樂天桃猿披25號球衣，19日將在桃園主場賽事初亮相與統一獅交手

（中央社）中職樂天桃猿隊昨（16）日在桃園棒球場為林子偉舉辦加盟記者會，桃猿隊與林子偉簽下2年又4.5個月合約，合約總值新台幣3100萬元，月薪雖然不公布，但加獎金一個月可望破百萬元。

樂天桃猿隊與台鋼雄鷹隊在10日宣布達成交易案，雄鷹隊用選秀狀元林子偉，與桃猿隊的王溢正、翁瑋均、藍寅倫交換，外加王柏融的契約權轉讓。交易案已經在前（15）日開始生效，前日王溢正、翁瑋均及藍寅倫到雄鷹隊報到，隨後再到桃園球場為前東家開球。

雄鷹隊則是在14日先註冊林子偉，桃猿隊在昨日為林子偉舉辦加盟記者會，林子偉以背號25號亮相。桃猿領隊浦韋青在記者會上表示，「16日已經完成所有程序，非常高興子偉已經是桃猿隊一員。」浦韋青也宣布，林子偉將在19日於桃園主場與統一獅隊交手的比賽中正式上場亮相。

合約條件部分，浦韋青表示，從交易案生效的今年8月15日開始，與林子偉簽下2年又4.5個月的合約，總值3100萬元。浦韋青說明，合約總值3100萬元的部分包含月薪與激勵獎金，詳細月薪不公布，不過浦韋青透露，加上激勵獎金的話月薪可望破百萬元。

中職目前月薪達百萬級的球員有富邦悍將投手江少慶，4.5年合約總值新台幣6120萬元，激勵獎金另計，換算下來月薪平均約113.3萬元；還有味全龍隊投手王維中月薪約3.3萬美金（約新台幣106萬元）。

在記者會中，浦韋青也透露，其實林子偉與桃猿隊非常有緣分，林子偉在2010年還在高苑工商時，因為在世界青棒錦標賽表現優異，就為La New熊隊（樂天桃猿前身）開過球。浦韋青說：「當時是我本人親自打電話邀約，而且主持人就是我，是很奇妙的緣分。」

旅美生涯正式結束，林子偉：在異鄉打拼有很多不習慣

中職樂天桃猿隊昨日為林子偉舉辦加盟記者會，林子偉表示，能回到家鄉台灣打球非常開心，決定結束旅美生涯投入中職，並沒有經過太多考慮，未來最想對決投手江少慶、王維中。

樂天桃猿隊與台鋼雄鷹隊在10日宣布達成交易案，雄鷹隊用選秀狀元林子偉，與桃猿隊的王溢正、翁瑋均、藍寅倫交換，外加王柏融的契約權轉讓。交易案已經在前日開始生效，桃猿隊昨日透過加盟記者會正式宣布，林子偉已經成為桃猿隊一員。

在加盟記者會上，林子偉表示，很感謝台鋼集團在選秀會第1輪選擇他，也感謝樂天桃猿球團，「真的很感謝樂天桃猿在這次促成交易，毫不猶豫選擇了我，這麼多年回到自己熟悉的台灣打球，非常期待又興奮。」

林子偉從2012年就開始旅美生涯，效力波士頓紅襪隊，在國外打拚超過10年的旅程正式劃下句點。林子偉坦言，「在異鄉打拚有很多不習慣，不管是語言還是打球文化，這次回來是因為家人很支持我的選擇，沒有考慮太久就回來，因為我們台灣棒球一直在進步，我覺得可以慢慢往好的方向前進。」

林子偉昨日已經正式向桃猿隊報到，談到陣中比較熟悉的隊友，林子偉指出，是今年一起打世界棒球經典賽的隊友林立與成晉。林子偉笑說：「因為我對北部地區還不是很熟悉，我跟他們說，如果在這裡有什麼可以幫助我的，就麻煩了。」

至於最想要對決到的中職投手，林子偉表示，都很想要對決看看，不過最想對決的是同樣有旅美經歷的富邦悍將江少慶、味全龍隊王維中。

被問到為何會選擇25號當作背號，林子偉表示，因為今年在獨立聯盟也是25號，因此就繼續用。林子偉透露，第一次穿25號是在紅襪隊小聯盟2A時期，「所以覺得這個號碼滿熟悉的，也是幸運數字。」

雖然這次交易案造成台灣棒球界轟動，不過林子偉表示，在國外職棒交易案常常發生，「很多時候坐我旁邊的隊友隔天就不見了，後來才知道是交易，這次雖然是發生在自己身上，但不會排斥，或許這對每支球隊都很好。」

桃猿隊總教練：先讓林子偉練二壘、游擊做適應

中職樂天桃猿隊昨日為林子偉舉辦加盟記者會，正式成為桃猿隊一員，並將於19日於桃園主場賽事初亮相，總教練曾豪駒表示，這幾天林子偉會先隨隊一軍，熟悉暗號、戰術等。

林子偉將在19日桃園主場與統一獅隊交手的賽事正式上場，桃猿領隊浦韋青表示，「他是可以來幫助球隊的1名即戰力，他來這邊貢獻過去10幾年在國外的經歷，是非常寶貴的的事情，也相信他跟我們球員會有不同火花，幫助球隊克服長期以來需要加強的地方，像是守備、戰術。」

桃猿隊總教練曾豪駒表示，林子偉這幾天會跟著球隊練習，因為在搭配上還需要默契，也要進行暗號配合。至於林子偉的守備位置，曾豪駒指出，這幾天林子偉會先練二壘、游擊做適應，棒次還要再觀察他的狀況，「出賽那天再去安排。」

對於守備位置，林子偉表示，「以內野為主，但如果球隊需要我去守外野當然也可以，練一下就好，不排斥說一定要守哪裡，只希望每一場都可以比賽。」談到來到桃猿隊的目標，林子偉說：「做好自己的本分，希望能夠健康打完一整個球季，不管是今年、明天跟未來，都可以健康打完整季。」

談到林子偉來到球隊對於戰力的影響，曾豪駒指出，「對球隊來講一定是加分，但也不會因此改變什麼，我們本身有球風、自己的作戰方式，他只要把自己想要做的事情做好就好，也不用去預測他的成績，一開始不用給他太大壓力，適應中職環境之後就可以展現出自己的優勢。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺