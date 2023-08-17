歐媒看好台積電在德國設廠，龔明鑫：能否在當地形成聚落將是關鍵

（中央社）台積電決定在德國設晶圓廠，效應持續受歐洲媒體關注。《歐洲動態》（EurActiv）指出，台積電的投資正合德國領先的汽車產業所需，而英特爾宣布規模更大、更先進製程的投資案則是「較冒險的賭注」。

自歐洲聯盟（EU）推出《歐盟晶片法》（European Chips Act）以來，歐洲已出現三大半導體投資案：台積電主導的100億歐元（約新台幣3488億元）德國晶片廠、意法半導體（STMicroelectronics）和格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）投資75億歐元在法國建晶圓廠，以及英特爾（Intel）加碼到300億歐元的德國計畫。

從專精歐盟政策報導的《歐洲動態》引述幾位學者觀點來看，相較於英特爾，台積電和意法的歐洲投資案顯然被認為較務實。

意法的晶圓廠產品主要用於太陽能光電，台積電是針對德國汽車產業需求的晶片規格而設廠，英特爾6月宣布的德國投資案金額近乎翻倍，並將創造「前所未見、領先的」半導體產業鏈。

英特爾可謂「投歐盟所好」，因為歐盟晶片法案的論述重點之一就是要投入最先進技術的研發和生產。去（2022）年歐洲輿論界甚至傳出歐盟官員對台積電打算投資28／22奈米製程「不夠先進」而不滿。

英特爾這筆投資案換來了德國政府提高補貼額度到100億歐元，不過《歐洲動態》引述智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）國際研究主任杜懋之（Mathieu Duchatel）指出，英特爾欲在德國生產5至7奈米晶片「是個比較冒險的賭注」。

這種等級晶片主要用在智慧型手機、資料伺服器和超級電腦等，歐洲在這些領域的領先企業不多，在地需求量也還不大。杜懋之認為如此微小晶片要在歐洲大量生產「尚未經歷考驗」。

相對的，台積電將在德國生產的晶片則「最適合歐盟重要經濟部門」所需，也就是歐洲具競爭力、有大市場的汽車產業。

歐洲資料分析中心（Centre for European Policy Analysis，CEPA）研究員西特拉（Christopher Cytera）在《歐洲動態》的投書呼應這個觀點。

他認為，歐洲應聚焦在其強項，包括先進封裝和功率半導體（電力設備等用途）的研發和製造，「歐洲不應該做的是投入巨資、建造巨型廠，以生產世上最微小的晶片」。

西特拉等學者都認為歐盟晶片法所預期帶動的430億歐元總投資額，不足以在國際上競爭最先進晶片，也不足以達成歐盟的2030年前全球晶片市占從10%翻倍到20%的目標。

「歐洲改革中心」（Centre for European Reform，CER）研究員麥爾斯（Zach Meyers）在《歐洲動態》採訪中說，歐盟的市占目標仰賴一個不切實際的假設，那就是全球其他地方的生產停駐不前。

不只美國晶片法提出的公共投資金額超過2550億歐元，韓國晶片法案也預期2030年前帶動逾3900億歐元的民間投資。麥爾斯甚至認為，被美國科技封鎖的中國政府有意大量投資自製晶片，可能帶來全球供應過剩，為歐洲積極促進的投資案帶來風險。

此外，眼前所有學者都認同的一大問題，就是歐洲缺乏足夠的半導體生產所需人力。

市場研究公司Yole的半導體部門主管卓里維特（Emilie Jolivet）告訴《歐洲動態》，「從《歐盟晶片法》實施，到半導體工程師完成適合的培訓，這之間可能就要歷經好幾年」。

台積電拍板赴德投資，龔明鑫：能否在當地形成聚落將是關鍵

台積電正式拍板赴德國投資，引來外界憂心此舉恐削弱台積電的能量，不過國發會主委龔明鑫正面看待此事，直言台積電前進德國是台灣能量的延伸，且台灣政府努力強化與中東歐的經貿連結，可形成助力。

台積電赴德國投資設廠案正式拍板定案，董事會8日決議於不超過34億9993萬歐元額度內投資主要持股德國子公司（ESMC），以提供專業積體電路製造，地點位於德國德勒斯登（Dresden）。

台積電前進日本、美國設廠後，再拍板於德國設廠，但因國外可能面臨人力、成本上升等挑戰，外界憂心台積電的海外投資計畫弊大於利。

龔明鑫於Yahoo TV節目「齊有此理」受訪時表示，台積電德國廠主要是成熟製程，將生產28奈米至12奈米，接下來關鍵是能不能在當地形成聚落，「沒有形成一個聚落，不會成功」。

龔明鑫指出，他數次率團前進中東歐，就是希望強化彼此經貿連結，以最近出訪的波蘭、捷克來說，德國德勒斯登在波蘭與捷克交界，台灣如何與中東歐合作、幫助半導體在當地形成聚落，這對台灣產業能量延伸以及擴大影響力，是非常重要的關鍵。

歐盟盼強化歐洲本土半導體製造，為了吸引投資，已祭出相關獎勵計畫。龔明鑫直言，歐洲將來規定半導體生產要有20%在歐盟產出，因此台廠不去蓋，其他人也會去蓋，不只打亂市場、對全世界也不好；台灣前進中東歐投資其實是互利雙贏，對全世界也是貢獻。

至於台灣企業赴中東歐投資，有何利益，龔明鑫直言，「這是力量的延伸」。

不過台灣與立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，被立委砲轟凱子外交，龔明鑫解釋，台灣是技術授權，後面要蓋的8吋晶圓廠是對方出錢；此外，如果晶圓廠真的蓋起來，未來關鍵零組件一定是來自台灣，甚至後端設備、IC設計也會與台灣合作。