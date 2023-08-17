TNL+ 2023/08/17,
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華府協助培訓尼日軍方卻換來政變，美國是否應放棄與尼日的軍事夥伴關係？

華府協助培訓尼日軍方卻換來政變，美國是否應放棄與尼日的軍事夥伴關係？
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美國調查性新聞網站《攔截》（Intercept）揭露，發動政變的尼日軍方至少有5名軍事將領接受過美國軍隊的培訓，其中包括美軍寄予厚望的前尼日特種部隊司令、現任軍政府國防部長巴爾穆（Moussa Salaou Barmou），其曾於美國陸軍基地班寧堡（Fort Benning）與美國國防大學（NDU）受訓。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於今（2023）年3月稱西非內陸國家尼日（Niger）為「民主典範」（a model of democracy），另有美國外交官於2023年7月25日在接受《美國國家廣播公司》（NBC）專訪時強調，儘管尼日的民主政府表現並不完美，但比起其他西非國家，該國政權更為穩定。結果此番言論發布數小時過後，尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）就遭其總統衛隊扣押，尼日軍方隨即宣布發動軍事政變。

美國調查性新聞網站《攔截》（Intercept）揭露，發動政變的尼日軍方至少有5名軍事將領接受過美國軍隊的培訓，其中包括美軍寄予厚望的前尼日特種部隊司令、現任軍政府國防部長巴爾穆（Moussa Salaou Barmou），其曾於美國陸軍基地班寧堡（Fort Benning）與美國國防大學（NDU）受訓。

《美國國家廣播公司》表示，美國軍方過去皆相信巴爾穆是美方的親密盟友，並努力和其他參與美軍訓練的尼日軍事高層一同維護該國和平，結果巴爾穆最終卻協助尼日軍方政變。

與巴爾穆私交甚篤的駐非洲美國特種作戰部隊退役軍官希克斯（Marcus Hicks）對此稱：「巴爾穆是一個值得信賴的夥伴，他的出現會讓你相信這個國家仍充滿希望，也因此在得知他參與政變後，實在讓人心碎和倍感失望。」

儘管如此，美國政治新聞網站《政客》（Politico）認為，這類事件對於美國駐西非地區的軍官和外交官來說，早已是再熟悉不過卻依舊令人沮喪的情節。

畢竟美國在過去10年中持續對西非地區軍隊進行打擊非洲薩赫爾地區（Sahel）恐怖主義活動的反恐訓練，然而自2021年以來，諸多接受過美軍訓練的西非國家卻接連發生軍事政變，除尼日之外另有布吉納法索（Burkina Faso）、幾內亞（Guinea）及馬利（Mali）。此外，這些西非國家的政變領袖過往多與美國軍方的培訓單位關係密切，美方甚至還指導過他們有關民主價值、人權維護以及戰術演練的課程。

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