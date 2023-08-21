夏威夷野火：從地圖與衛星照片，看茂宜島災區受損程度的前後對比
我們想讓你知道的是
颶風朵拉上周掠過夏威夷南邊約1100公里處，強達時速100公里的陣風助長了火勢。包括整個茂宜島在內的夏威夷大部分地區正遭受乾旱或異常乾燥的情況——這也起了一定作用。根據美國乾旱監測機構的數據，該州約有14％的地區正遭遇嚴重或中度乾旱，而夏威夷80％的地區被歸類為異常乾旱。
美國夏威夷官員對火勢快速蔓延的山火造成的死亡人數顯著上升已有所凖備。此次大火在茂宜島（Maui）上造成了巨大的破壞，摧毀了歷史悠久的拉海納鎮（Lahaina）大部分區域。
夏威夷州州長喬什・格林（Josh Green）表示，這次大火是「夏威夷州歷史上最大的自然災害」，海灘前的小鎮中有80%的地方已經「消失」了——衛星圖像對破壞的規模作了直觀的展示。
茂宜島拉海納鎮大榕樹公園在山火中被毀
災難發生近一周後，仍有數以百計的人失蹤，搜救隊伍只覆蓋了受影響地區的一小部分。
據報道，目前火勢得到了控制，但島上一些地區仍然繼續全力撲滅火勢。
地圖顯示茂宜山火範圍
逃離拉海納的數百人已在緊急避難所避險。據報道，已有2700所住宅被毀。
颶風朵拉（Hurricane Dora）帶來的超強風於8月8日周二在夏威夷南部經過，助推了火勢，並阻礙了飛機在火災期間飛越該鎮——但當他們經過時，飛行員們被眼前景象驚倒。
「太可怕了。我在這裡飛了52年，從未見過哪怕類似這樣的情景，」直升機飛行員理查德・奧爾斯滕（Richard Olsten）向《美聯社》表示。「我們熱淚盈眶。」
大火摧毀了港口前的大部分建築物，包括舊法院大樓。
社區中，人們的憤怒與日俱增，很多人告訴BBC，他們事前並沒有收到火災的警告。目前還不清楚是否使用了預警系統，或者它是否發生了故障。
鎮上的燈塔幸保不失，但其周圍的大部分建築物被毀，包括夏威夷最老的酒店——有122年歷史的先鋒酒店（Pioneer Inn）——都被摧毀了。
拉海納的中心始建於18世紀，在美國國家史跡名錄（National Register of Historic Place）榜上有名——這裡曾是夏威夷的首府。
拉海納被毀的建築
這座小鎮曾有約1.2萬人居住——初步評估顯示，受損建築當中約86%是住宅。
茂宜縣議會主席愛麗絲・李（Alice Lee）在接受BBC國際部（BBC World Service）節目《新聞日》（Newsday）採訪時，描述了大火焚毀了這座小鎮「美麗」的主商業街——前街（Front Street）。
「火幾乎蔓延到整條街，於是旅客常去的商店和小餐館幾乎全都被燒成平地，」她說，「很多企業將很難恢復。」
出生於在夏威夷的美國前總統歐巴馬（Barack Obama）也就這場大火造成的影響表達了悲傷之情。他在社交媒體平台X上（前稱Twitter）發帖稱：「看到從夏威夷傳出的一些圖片確實令人難過——這是一個對我們很多人來說都很特別的地方。」
「蜜雪兒和我正在惦記著每一個失去親人或生活被徹底顛覆的人。」
燒燬的拉海納榕樹
這次火災還摧毀了島上很多自然景觀——有人為拉海納的那棵榕樹擔心。它是夏威夷最古老的榕樹，也是美國最古老的榕樹之一。
這棵高60英尺（18米）的榕樹於1873年種植，位於夏威夷國王卡美哈梅哈（Kamehameha）的首座皇宮原址，但是大火在上周三（8月9日）蔓延到這裡之後，樹也被燒燬了。
據該鎮的網站指，假如其根系仍然健康，它可能會重新生長回來。但是目前來看，他們表示，這棵樹「看來是被燒焦了」。
火災、乾旱和一場颶風
大部分的破壞是發生在上周二（8日），當時火勢迅速吞噬整個鎮。
火勢如此迅猛地席捲小鎮，以至於有些人為了逃離火勢和煙霧而跳進海港裡。
颶風朵拉（Hurricane Dora）上周掠過夏威夷南邊約700英里（1100公里）處，強達時速65英里（100公里）的陣風助長了火勢。
包括整個茂宜島在內的夏威夷大部分地區正遭受乾旱或異常乾燥的情況——這也起了一定作用。
根據美國乾旱監測機構（US Drought Monitor）的數據，該州約有14％的地區正遭遇嚴重或中度乾旱，而夏威夷80％的地區被歸類為異常乾旱。
在夏威夷，山火曾經很少見，主要是由火山爆發或雷擊引發。但在最近數十年中，人類活動使得這種情況變得更加常見和極端化。
氣候變遷正在令全球的山火風險增加，因為它使溫度升高，熱浪時間更長也更猛烈。
「我們從未經歷過影響一座城市到這種程度的山火，」州長喬什・格林說，還表示氣候變遷帶來的挑戰正在給夏威夷帶來前所未有的壓力。
製作：克里斯・克萊頓（Chris Clayton）、多米尼克・拜利（Dominic Bailey）、凱迪・瓦德爾（Kady Wardell）、邁克・希爾斯（Mike Hills）、杜拉爾・艾米查德（Tural Ahmedzade）、保羅・薩金特（Paul Sargeant）、格里・弗萊徹（Gerry Fletcher）、菲利帕・西爾弗裡奧（Filipa Silverio）及凱特・蓋伊納（Kate Gaynor）
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 夏威夷野火增至96死災區宛如戰場，官方籲旅客勿前往茂宜島，將飯店留給災民
- 夏威夷野火93死美國逾百年來最致命，民眾控政府應變失靈，倖存者：火燒到對街才知道
- 夏威夷茂宜島野火增至80死，警報器未響引發質疑，民眾「看到火才知道要逃」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
Tags：
國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。