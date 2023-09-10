台灣「年輕照顧者」困境：仍在求學階段的他們，人生卻被迫按下暫停鍵
我們想讓你知道的是
伯拉罕中心執行長林依瑩告訴《BBC》，現在台灣人晚婚或較晚生小孩，年輕照顧者的人數可能會攀升。她在社福現場看到，也有父母年紀不大就倒下來的，譬如癌症或意外，家中的小孩都還很年輕。年輕照顧者的比例可能在台灣會越來越多。林依瑩說，台灣一般民眾仍認為，照顧仍然是孝道或家庭責任，比較不願意向外求助。
「我可以哭嗎？」台中山區原住民部落的中學生阿寶在社群媒體上傾訴。他去（2022）年開始照顧重病的母親一直到她今（2023）年夏天去世。
阿寶媽媽肝衰竭症狀加重後，去年暑假阿寶讀高中的兩位姐姐毅然決計中斷學業，到市區工作籌醫藥費，小妹則讓姨婆照顧，14歲的阿寶則與媽媽同住照顧她。
他要往返學校、家庭及醫院，肩負起照顧媽媽責任，對這轉變是千頭萬緒，不知所措。心理負荷大到無法承擔的他，終於在社群媒體上求救。
阿寶的故事，是台灣許多「年輕照顧者」的縮影。
年輕照顧者一般指一個家庭的年輕成員，成為家中病人的主要照顧者。未滿18歲的照顧者在台灣則被稱為「兒少（兒童少年）照顧者」。
當下，台灣有越來越多家庭，因為家庭成員意外、慢性疾病臥病在床，或失智及精神疾病需要有人長期照顧，但家裡因為各種原因，只剩下小孩或青少年成為主要照顧者；他們的困境最近在台灣媒體上不斷發酵，一些年輕照顧者（或曾經的年輕照顧者）開始訴說自己的經歷，當地社會福利團體也開始檢討台灣政府近幾年來改革的「長期照顧政策」（簡稱長照）是否遺漏了這一群體？
《BBC中文》訪問一些年輕照顧者以及他們的家屬，了解他們一路走來的心路歷程，並且詢問社福專家，探討這個問題如何折射台灣社會救助政策面臨的挑戰。
被忽視的群體
「坦白說，如果你問我現在台灣有多少年輕照顧者，這個問題是最難回答的。我們真的沒有看到相關的統計，但就是因為沒有數字，我們才看到，原來我們（社福團體跟政府）確實之前對這問題關注不夠多！」
台灣「中華民國家庭照顧者關懷總會」（家總）秘書長陳景寧告訴《BBC》說，過往民間機構確實多將重心放在老年或成年照顧者的政策上，沒意識到年輕照顧者的人數以及問題的嚴重性，腳步確實慢了一點。
這一問題是如何在台灣迅速發酵呢？
陳景寧告訴《BBC》，一開始是家總廣布在全台灣的100多個社工站設置的服務專線，陸續收到許多焦急的學校老師打來的電話。這些老師們發現學生突然不來上學，或有曠課的情況，甚至精神以及健康每況愈下。透過了解後，發現很多學生，因為家中只剩自己可以照料生病的家人，但自己的身體及精神健康也開始出狀況。憂心忡忡的老師們，因此開始聯絡民間社福單位，而且頻率越來越高。陳景寧說，初步調查之下，發現事態的嚴重性不小，便開始著手推動解決提案。
困難的家庭
陳景寧說，「這些家庭通常都比較貧困，也有單親、父母一方需要工作賺錢支援醫療費，或者其他兄弟姐妹年紀還小，他們就成為照顧者。」
她告訴記者，在台灣許多18歲以下的「年輕照顧者」是被迫提早長大。就她看來，這是「犧牲」了基本的兒童人權，譬如睡眠、遊戲、休息及課業參與時間，在心理面造成長遠衝擊，並會影響到就業、婚姻等生涯發展。
她舉例，家總有一個14歲的照顧者個案，母親因為腦癌末期，本來的主要照顧者爸爸，因為不堪勞累猝死了，這個小孩有升學還有照顧母親的壓力。在壓力下，他便開始沉迷在手機遊戲，不想去上學：「我們一直在思考，14歲的小孩，需要的是什麼樣的支持？」 陳景寧又觀察到，家中若有精神疾病的家人需要照顧，很多家庭會因為社會文化的歧視及壓力，不敢對外說家中有病人，也不肯發出求救信號，直到情況崩潰。
一位曾經的年輕照顧者、今年25歲的洪先生則回顧自己過去作為照顧者的心情。
洪先生來自台灣高雄，目前是一位社工。他告訴《BBC中文》，來自大家族的他，小時候是家族中第一個出生的孩子，由曾祖母照顧，年輕的父母則在外工作。他說，自己從小到大與曾祖母很親，到18歲都住在同一個空間。可以說，曾祖母一路養育他長大，到他開始有能力時就變成曾祖母的照顧者。「譬如，念中學時，有時候她出狀況，我便開始每天早上先到醫院，再去上學，放學也要去看她，再回家讀書.....」
他向記者解釋，當時並不會覺得是犧牲，因為兩人之間的感情深厚。但高中畢業後，與許多同學相似，他也想選擇離開家鄉，到心儀的大學就讀開拓生活圈及視野：「當時家族會議，有親戚希望我不要到太遠的地方讀書，有親戚說，我到18歲都跟阿祖（台語稱曾祖母）最親，不要離家太遠比較好照顧。」
他事後回想，「這就好像我們現在說的情勒（情緒勒索），因為好像沒有人問過我的感受。」
洪先生說，後來當社工之後，看到許多更困難的家庭，感觸就更多。目前他工作的團體便希望將社福服務帶到資源甚缺的台灣原住民部落。
洪供職的伯拉罕中心執行長林依瑩向《BBC》解釋，以上述原住民少年阿寶的個案來說，來自單親家庭，媽媽重病臥病在床，阿寶自己也是需要照顧的青少年，反過來卻要變成照顧他人的角色，這對受過醫療照護訓練的成年人來說都很困難，更別提青少年。
該中心陳靜慧護理師向記者說，當時中心需要一步一步教導阿寶如何照顧病人，特別是重症患者家中基本的照顧需求，包含心理上的訓練，告訴阿寶在需要協助的時候一定要說出來。阿寶穩定心情後，與住在附近的姨婆，一起學習照料媽媽，姨婆並照料阿寶的小妹，兩位姐姐則在周末回部落接手輪流照顧媽媽。最後，媽媽在生命末期走得有尊嚴，全家人沒有因為母親的重病而分崩離析。
Tags：
珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
我們想讓你知道的是
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供