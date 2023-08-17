中國蓋牌失業率仍難掩問題，一線城市旅館擠滿待業青年
我們想讓你知道的是
來自廣西防城港的黃欣，在老家開英語家教班，起初朋友負責招生和業務他專責教學，並說：「我的學生都是國企老總，法院院長等人的小孩，不太計較補課費，所以收入不錯，幹得也開心。」但好景不常，中央頒布雙減政策強監管補教業，黃欣瞬間失業。於是他決定到大城市廣州找找機會，直到如今，一個月過去了......
中國青年就業難，想當白領比藍領更難
（中央社）中國停止公布青年失業率，但這不會降低找工作的難度。當前，大學畢業生想找一份穩定的白領工作，比中低學歷者進工廠當操作員還難。
5年前，李小姐在上海華東師範大學畢業，儘管當時因一些因素來不及參加校園招聘，但畢業後僅花3天時間就找到工作。歷經5年的社會經驗後，她比較知道自己想要什麼樣的工作，但要找到工作也更難了。
這個月，李小姐剛離開為期10個月的兼職工作，這份工作每天要改寫、編譯兩篇書訊，在家就可工作，時間靈活，但是月薪僅人民幣（下同）2000元（約新台幣8800元），甚至還不夠她每個月自己繳納的社保費用。
27歲的她告訴《中央社》記者，這個年齡找工作，雇主會考慮員工結婚生育的問題，是「不利求職因素」。等過了35歲還想找編制內工作，在中國更幾乎是不可能。
在看多了民營企業加班多、福利少等狀況後，李小姐非常渴望考公務人員或是成為事業單位編制內的員工。為此，她曾在一間公立美術館的外包團隊待兩年多，忍受每月4500元含社保的薪資，目的是爭取「熬」成編制內員工。沒想到最後內部發生人事鬥爭，她所在的團隊解散。
這5年來，求職環境是怎麼變得越來越糟的，李小姐自己都說不清楚，只知道自己從大一就開始找實習，絕不是混日子的人。她強調，特別是對文科生來說，現在趨勢就是有很多自由職業，讓需要安全感的她非常焦慮。
因為有看病的需要，李小姐不願斷了社保，工作不穩定及失業的這段時間，她一直用「零活用工」的名義自行繳交社保，偏偏7月上海的社保又漲價，她要繳的費用是2258.5元。「真的好貴！」不願一直「啃老」的李小姐變得很焦慮。
和李小姐的例子形成反差的，是上海的藍領工作者。
從事人力資源工作的上海仁才實業有限公司總經理朱順慶說：「我們這邊天天有工作訊息。非高學歷用工的市場需求還是很大。」這些機會以低端勞動力為主，涵蓋汽車零部件產業、電子、機電、生物醫藥等，還有屬於「靈活用工」的包裝、分檢、快遞業需求。
不過，他也坦言，即使在他負責的領域找工作不難，但難的還是「用工單位滿意度不高、員工滿意度不高」的問題，前者主要發生在一些技能型職務，存在人才斷層的現象。
《財新網》報導也指出，參考智聯招聘今年第2季高校畢業生就業數據，先進製造業需求占比穩定提升，只是絕對數量上並非最主要的。
58同城行業數據分析負責人修凡觀察，今年以來，製造業是各行業中較快復甦的，第2季比第1季新發布職位數上漲31％，甚至因為急需用工，企業也願意多用新人；而更多青年想找的白領工作，已經不像3、4年前那麼多。
報導引述中國人民大學金融市場與政策研究所聯席所長蘆哲撰文提及，知識密集行業的青年失業情況比整體失業更嚴峻。
隨著受教育水準提高，青年就業大量流向資訊技術、教育、科研服務、公共管理等知識密集型服務業，但這類工作部分遭遇官方整頓行業，加上疫後復甦很慢，導致青年失業人口和25至59歲失業人口的分化。
中國7月調查失業率為5.3％，之前連續3個月維持在5.2％，相對穩定。但其中16至24歲青年失業率在今年6月達到21.3％的最高水平，連續3個月突破20％；同樣在6月，25到59歲人口的失業率僅為4.1％，是歷史低點。
在青年高失業率引發關注後，中國國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉15日在國務院新聞辦公室記者會表示，8月開始，「全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布」。然而，此舉讓外界揣測，7月份的真實青年失業數據可能更加嚴峻。
「保就業」已經是中國各地政府的主要任務，以上海為例，每個行政區都設有就業促進中心，還招募了一批「就業援助員」做跟進服務的工作。但減少失業，根本仍取決於整體經濟發展環境。
北京不發布青年失業率仍難掩問題，大城旅館擠滿待業青年
中國當局暫不公布節節攀升的青年失業率，但此舉仍無法掩飾，中國一線城市北上廣的青年旅館，仍擠滿找不到工作的待業青年，他們白天無所事事，入夜後更萌生與社會脫節的感觸。
中國《三聯生活周刊》報導，現年28歲、來自廣西防城港的黃欣，就是窩居青旅的待業青年之一，原本打算畢業後考研究所卻發現自己對於讀研沒熱誠，於是回老家開英語家教班。
起初朋友負責招生和業務他專責教學，並說：「我的學生都是國企老總，法院院長等人的小孩，不太計較補課費，所以收入不錯，幹得也開心。」但好景不常，中央頒布雙減政策強監管補教業，黃欣瞬間失業。
於是他決定到大城市廣州找找機會，直到如今，一個月過去了，黃欣不確定是否能在廣州找到滿意的工作，也不確定還要在廣州待多久，並且漸漸發覺，沒工作的日子內心很難真正放鬆。
黃欣坦承，這種狀態越久，越難找回原來的生活節奏，不光白天無所事事，晚上也有和社會脫軌的感覺，羨慕那些經由考公如今端著鐵飯碗的昔日舊友，他們收入穩定，每天下班還能陪陪家人孩子享天倫之夜。
24歲來自江蘇南通的張文也是「粵漂」的待業青年，來到廣州投石問路前，換了好幾個銷售業務的工作，確定這種得看人臉色的職業不適合他，只得暫時坨在擠滿人但每晚僅需人民幣60元（約新台幣264元）的青年旅館裡待業。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！