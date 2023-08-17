鄭文燦：基捷拚10月核定、基市府僅需9年編列17億元預算，謝國樑：樂於接受
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鄭文燦說，基隆市府接下來要在各車站周邊做好開發規劃，如此一來開發效益也會回饋給基隆市府，降低財務負擔。基隆也需要快速形成捷運工程團隊，就基隆捷運未來整體發展接軌中央計畫，希望基隆市府快速整備好這2件事。
（中央社）行政院副院長鄭文燦昨（16）日視察基隆捷運規劃時指出，希望10月核定綜合規劃報告；會投入約新台幣30億元成立捷運開發基金，基隆市府只要分9年工期，編列17億元預算就可建捷運。
鄭文燦昨日上午到新北市汐止區視察基隆捷運規劃情形時表示，已請國發會針對最後階段要處理好所有技術，希望今年10月完成綜合規劃核定，未來還包括設計與發包等，這是最後一哩路。
他說，基隆捷運橫跨基隆、台北與新北，共設13座車站，總經費597億元。經多次協商，3市分擔比例原則上一樣，基隆市分擔約53億元，但為減少基隆財政負擔，會成立約30億元捷運建設基金。
另外，基隆河谷屬於基隆市段，包括北五堵研發園區與其他車站整體開發區等，約有40幾億元效益，可逐年攤平。
鄭文燦表示，基隆市府只要分9年工期，編列約17億元預算就可以建起來，平均1年約2億元預算，應不會造成基隆市府太大負擔。
他說，基隆市府接下來要在各車站周邊做好開發規劃，如此一來開發效益也會回饋給基隆市府，降低財務負擔。基隆也需要快速形成捷運工程團隊，就基隆捷運未來整體發展接軌中央計畫，希望基隆市府快速整備好這2件事。
此外，國民黨立委參選人、新北市議員廖先翔在活動接近尾聲時，提出板南線東延議題。對此，鄭文燦指「選舉場合都可以訴求選舉，但這是公務行程」後離去。
廖先翔接受媒體聯訪時表示，地方辦公聽會時，民眾都希望評估板南線能從北市延伸到樟樹灣，結果交通部鐵道局沒有任何回應，昨日卻由鄭文燦說已快完成最後一哩路，無視民眾期待。
謝國樑：可感受到行政院給基隆的善意
（中央社）行政院副院長鄭文燦昨日視察基隆捷運規劃時指出，基隆市府只要分9年工期、編列新台幣17億元預算就可興建。基隆市長謝國樑昨日對此表示，可感受到行政院給基隆的善意，樂於接受。
鄭文燦上午前往汐止區視察基隆捷運規劃情形時指出，基隆捷運橫跨基隆、台北與新北，總經費597億元。經協商，3市分擔比例原則上一樣，基隆市分擔約53億元，但為減少基隆財政負擔，會成立約30億元捷運建設基金。
鄭文燦指出，基隆市府只要分9年工期，編列約17億元預算就可以建起來，平均1年約2億元預算，應不會造成基隆市府太大負擔。
對此，謝國樑接受媒體採訪時表示，其實這一路以來，基隆捷運因財務負擔增加，與中央有不同意見，但鄭文燦都一直積極協助，後續也提供用基金的方式，減輕市府的負擔。
謝國樑指出，至於最後負擔多少，仍有待最後確認，但鄭文燦昨日的說法，他可感受到行政院給基隆的善意，大家攜手與台北市、新北市在行政院指導下，把基隆捷運做好，帶來更多就業機會與地方的發展。
基隆市政府交通處長王圳宏告訴《中央社》記者，依照鄭文燦的說法，在基隆捷運中，基隆市分攤額53億元沒有變，但可利用地方政府財力分級的補助有4.3億元，另路線會稍微調整可減少1.5億元，如此就是說可減少5.8億元。
王圳宏說，53億元扣除5.8億元後約有47億元，這47億元若以捷運建設基金去借貸後，大幅減輕基隆市府的預算負擔，也可扣除土地變更與開發相關利益約30億元；47億元減30億元剩17億元後，如果以工期9年來分攤，就是每年編2億元攤還。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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