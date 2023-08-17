寮國逮捕兩名中國男子，涉誘騙少女拍攝TikTok情色影片

文：清風

寮國當局逮捕了兩名中國男子，官方表示是因發現他們僱用未成年少女，在他們的TikTok頻道上進行挑逗性的表演而被指控人口販運。

由警察和寮國政府的反人口販運單位組成的聯合部隊，在確定至少有八名女孩被這兩名男子支付以製作色情內容後，於周日在沙耶武里省進行了逮捕。

Photo Credit： Infernoapple CC BY SA 3.0 沙耶武里省位於寮國的位置

兩名中國男子向警方承認，他們曾使用社交媒體招募少女，在他們所居住的賓館前表演，並提供每月1至1.5百萬基普（約50-75美元）的報酬，一名拒絕透露姓名的反人口販運單位的官員表示。

這些男子據稱每月藉由他們的TikTok頻道上的廣告賺取約1億基普（約5200美元），具體取決於吸引了多少付費觀眾。

一位在沙耶武里省的公共安全部門的官員告訴《自由亞洲電台》（英文組）：「我們不確定當局正在尋求什麼樣的判決，因為這個案件的處理是由警方負責的。」「我們知道他們被警方拘留了，但我們不知道他們在哪裡。」

公共安全官員表示，目前正在調查該行動的範圍。

Photo Credit： Laos Ministry of Public Security Anti-Trafficking Department 被寮國當局逮捕的兩名中國男子

寮國婦女聯合會在沙耶武里省的一位官員表示，他們對這個案例感到擔憂，並將密切關注，以防止其他未成年寮國少女成為人口販運的受害者。

該官員說：「我們正在進行一個項目，教育年輕男女不要成為人口販運的受害者...尤其是那些失業的人。」

《自由亞洲電台》採訪了沙耶武里省的一名賓館老板，他表示，他相信那些男子是從一名中國公民那裡租來的住所。

他說：「我不知道那些中國男子在哪裡行動，但我們都聽說了逮捕的事情。」「當局已要求我們對中國租客進行背景檢查。如果他們是真正的遊客，那就不會有任何問題，但如果他們來這裡嘗試做其他事情，那就會有問題。」

另一家賓館的老板告訴《自由亞洲電台》，自從逮捕的消息公之於眾後，鎮上的所有業主都對租給中國公民表示謹慎。

她說：「但我們這裡不租給中國人，因為我們的賓館太小了。」「大多數中國公民都想租大房子來容納團體。」

沙耶武里省的一名居民表示，他希望當局將這兩名中國男子關進監獄，以警告其他可能想要如此做的人。

他說：「這種事情違反寮國的文化，會損害我們的尊嚴。」「當局應該打擊這個中國集團並將他們關進監獄。」

7月19日也發生了類似的逮捕，當時，當局逮捕了一名中國公民，指控他雇用一位寮國未成年女孩在一家夜總會的TikTok表演。《自由亞洲電台》向當局請求有關嫌疑人狀況的信息，但沒有得到答覆。

人口販運者經常用在東南亞的繁華賭場城鎮的高薪工作誘騙人們，許多城鎮都是在中國犯罪組織的支持下建立的，它們在難以到達的邊境地區進行活動，那裡的警察力量薄弱。

本文經自由亞洲電台授權轉載，原文發表於此

原標題：老撾逮捕兩名中國男子 涉誘騙少女拍攝TikTok淫穢視頻

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒