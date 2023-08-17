寮國逮捕兩名中國男子，涉誘騙少女拍攝TikTok情色影片
我們想讓你知道的是
兩名中國男子向警方承認，他們曾使用社交媒體招募寮國少女，在他們所居住的賓館前表演，並提供每月1至1.5百萬基普（約50-75美元）的報酬，每月藉由他們的TikTok頻道上的廣告賺取約1億基普（約5200美元）。
文：清風
寮國當局逮捕了兩名中國男子，官方表示是因發現他們僱用未成年少女，在他們的TikTok頻道上進行挑逗性的表演而被指控人口販運。
由警察和寮國政府的反人口販運單位組成的聯合部隊，在確定至少有八名女孩被這兩名男子支付以製作色情內容後，於周日在沙耶武里省進行了逮捕。
兩名中國男子向警方承認，他們曾使用社交媒體招募少女，在他們所居住的賓館前表演，並提供每月1至1.5百萬基普（約50-75美元）的報酬，一名拒絕透露姓名的反人口販運單位的官員表示。
這些男子據稱每月藉由他們的TikTok頻道上的廣告賺取約1億基普（約5200美元），具體取決於吸引了多少付費觀眾。
一位在沙耶武里省的公共安全部門的官員告訴《自由亞洲電台》（英文組）：「我們不確定當局正在尋求什麼樣的判決，因為這個案件的處理是由警方負責的。」「我們知道他們被警方拘留了，但我們不知道他們在哪裡。」
公共安全官員表示，目前正在調查該行動的範圍。
寮國婦女聯合會在沙耶武里省的一位官員表示，他們對這個案例感到擔憂，並將密切關注，以防止其他未成年寮國少女成為人口販運的受害者。
該官員說：「我們正在進行一個項目，教育年輕男女不要成為人口販運的受害者...尤其是那些失業的人。」
《自由亞洲電台》採訪了沙耶武里省的一名賓館老板，他表示，他相信那些男子是從一名中國公民那裡租來的住所。
他說：「我不知道那些中國男子在哪裡行動，但我們都聽說了逮捕的事情。」「當局已要求我們對中國租客進行背景檢查。如果他們是真正的遊客，那就不會有任何問題，但如果他們來這裡嘗試做其他事情，那就會有問題。」
另一家賓館的老板告訴《自由亞洲電台》，自從逮捕的消息公之於眾後，鎮上的所有業主都對租給中國公民表示謹慎。
她說：「但我們這裡不租給中國人，因為我們的賓館太小了。」「大多數中國公民都想租大房子來容納團體。」
沙耶武里省的一名居民表示，他希望當局將這兩名中國男子關進監獄，以警告其他可能想要如此做的人。
他說：「這種事情違反寮國的文化，會損害我們的尊嚴。」「當局應該打擊這個中國集團並將他們關進監獄。」
7月19日也發生了類似的逮捕，當時，當局逮捕了一名中國公民，指控他雇用一位寮國未成年女孩在一家夜總會的TikTok表演。《自由亞洲電台》向當局請求有關嫌疑人狀況的信息，但沒有得到答覆。
人口販運者經常用在東南亞的繁華賭場城鎮的高薪工作誘騙人們，許多城鎮都是在中國犯罪組織的支持下建立的，它們在難以到達的邊境地區進行活動，那裡的警察力量薄弱。
本文經自由亞洲電台授權轉載，原文發表於此
原標題：老撾逮捕兩名中國男子 涉誘騙少女拍攝TikTok淫穢視頻
延伸閱讀
- 被招募到中國經濟特區的寮國女性：擔任線上「聊天女郎」，無法達成工作目標就被賣到妓院
- 寮國夾縫求生的外交哲學： 評《老撾的地緣政治學——扈從還是避險？》
- 中國與寮國的「鐵桿」情誼正在改變嗎？學者表示美寮關係正處於「非常有利的位置」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。