郭台銘稱會適時宣布為何要替人民服務，副手鎖定李佳芬傳聞僅回「我自己都沒有聽過」

郭台銘：會適時宣布為什麼要出來替大家服務

（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間指出，他傾聽完民眾心聲後會適時宣布為什麼要出來替大家服務，「如果人民需要我，我一定站出來為人民服務」，未來幾個月也會陸續訂出國政目標。

郭台銘16日晚間到桃園市中壢慈惠堂參拜，進行廟口開講時他表示，希望國人能在公平正義、年輕人有工作、壯年人有希望、老年人有安養的環境生活，這是他要出來替大家服務的動念，這個動念也是大家渴望改變的眼神。

他指出，反對黨已經失去監督的力量，因為黨意大於一切，他無黨無派，背後的靠山就是廣大民眾；他聽完民眾的心聲後，會適時宣布為什麼要出來替大家服務，接下來幾個月也會陸續訂出他的國政目標。

郭台銘開講後，開放民眾提問。台下民眾詢問，郭台銘對於海峽兩岸的看法及措施、經濟及人民福利改善等問題。

郭台銘回答，台灣的科技必須要重新定位，經濟力要重新展現，並與科技力、執行力整合。

另有民眾提問，郭台銘在中國的投資及資產問題。對此，郭台銘表示，他在中國的投資已經慢慢在減少，若被劫持，他一定會放棄，因為台灣人民性命遠遠大於他個人資產。

郭台銘指出，希望媽祖能傳送旨意到中國北京當局，台灣人民不要戰爭，也不要對岸來欺負台灣，台灣要維持自由和平、民主的生活，這絕不改變。

郭台銘：主流民意希望會發展經濟的人帶領台灣

鴻海集團創辦人郭台銘16日下午前往桃園市八德區時表示，既然中央政府執政黨無法照顧人民就該換人做做看，主流民意是希望能有個會發展經濟的人帶領台灣。

郭台銘16日下午到桃園市八德區霄裡玉元宮參拜，他致詞表示，「民意要大於黨意」，這次他從南走到北、從東走到西，希望透過里長與議員傾聽人民聲音，「台灣最大黨就是下架民進黨」，民意與現實有所落差，民進黨既然做得不好就要換人做做看。

他指出，政府執政無能與失能，老百姓負擔越來越重，台灣現在只有一個聲音，就是要把執政黨換掉，要換人做看看，選人不選黨，誰能帶領台灣維持兩岸和平不要戰爭，帶領人民發展經濟過好日子，誰能夠讓政府清廉，不要把人民的錢放在自己口袋，就會用手中的選票支持。

郭台銘表示，今天到天公廟參拜，俗語說「人在做、天在看」，從出生到離世，老天爺的帳算得清清楚楚，他更向里長們承諾會常常傾聽基層心聲。

他指出，他正在廣設全台灣、全國的主流民意大聯盟，希望用主流民意告訴現在的執政黨，做得不好要換人，主流民意是希望能有個會發展經濟的人來帶領台灣，走向未來。

傳副手鎖定李佳芬，郭台銘：我自己都沒有聽過

鴻海集團創辦人郭台銘16日到桃園，將陸續前往桃園護國宮、八德霄裡玉元宮、中壢慈惠堂參拜開講，對於外傳將邀請韓國瑜妻子李佳芬擔任副手，郭台銘說「我自己都沒有聽過」。

郭台銘16日上午桃園市桃園區參拜桃園護國宮太子廟，並舉辦廟口開講，他在會前接受媒體聯訪表示，今天到桃園首站就是護國宮，護衛中華民國非常有意義，希望聽取主流民意的聲音。

對於記者詢問，坊間傳出副手鎖定韓國瑜妻子李佳芬，郭台銘連說2次，很多新聞「我自己都沒有聽過」，他要到偏鄉、都市及每個地方，聽取2300萬人民大多數主流民意，聽聽人民認為的台灣未來民意，他不以黨意為依歸，以民意、各方各派的意見，做為他何時決定、將來往哪個方向走、怎麼樣護國護民的依歸。

郭台銘說，他覺得要護國，要為2300萬人民備戰，但也要同時避戰，和平是第一選項，15日在台中談到經濟議題，這是大家最關心的，年輕人怎樣不再低薪，怎樣發展經濟、把國家資源用在對的地方，是他關心的議題，另外是如何在青年部分、在司法正義上，把權力放回到老百姓手上，不在特定族群手上。

媒體詢問，北檢偵辦高虹安（新竹市長）在立委任內涉詐領助理費案，依《貪污治罪條例》、偽造文書等罪起訴高虹安，是否擔心產生負面聲量。郭台銘說，不論哪個黨派哪個人掌握媒體，就是代表人民的聲音，他覺得媒體跟人民聲音有越來越高的差距。對於高虹安的事件，他站在廟前、站在護國宮三太子面前說「人在做，天在看」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：潘柏翰