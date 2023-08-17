郭台銘稱會適時宣布為何要替人民服務，副手鎖定李佳芬傳聞僅回「我自己都沒有聽過」
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郭台銘表示，反對黨已經失去監督的力量，因為黨意大於一切，他無黨無派，背後的靠山就是廣大民眾；他聽完民眾的心聲後，會適時宣布為什麼要出來替大家服務，接下來幾個月也會陸續訂出他的國政目標。
郭台銘：會適時宣布為什麼要出來替大家服務
（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間指出，他傾聽完民眾心聲後會適時宣布為什麼要出來替大家服務，「如果人民需要我，我一定站出來為人民服務」，未來幾個月也會陸續訂出國政目標。
郭台銘16日晚間到桃園市中壢慈惠堂參拜，進行廟口開講時他表示，希望國人能在公平正義、年輕人有工作、壯年人有希望、老年人有安養的環境生活，這是他要出來替大家服務的動念，這個動念也是大家渴望改變的眼神。
他指出，反對黨已經失去監督的力量，因為黨意大於一切，他無黨無派，背後的靠山就是廣大民眾；他聽完民眾的心聲後，會適時宣布為什麼要出來替大家服務，接下來幾個月也會陸續訂出他的國政目標。
郭台銘開講後，開放民眾提問。台下民眾詢問，郭台銘對於海峽兩岸的看法及措施、經濟及人民福利改善等問題。
郭台銘回答，台灣的科技必須要重新定位，經濟力要重新展現，並與科技力、執行力整合。
另有民眾提問，郭台銘在中國的投資及資產問題。對此，郭台銘表示，他在中國的投資已經慢慢在減少，若被劫持，他一定會放棄，因為台灣人民性命遠遠大於他個人資產。
郭台銘指出，希望媽祖能傳送旨意到中國北京當局，台灣人民不要戰爭，也不要對岸來欺負台灣，台灣要維持自由和平、民主的生活，這絕不改變。
郭台銘：主流民意希望會發展經濟的人帶領台灣
鴻海集團創辦人郭台銘16日下午前往桃園市八德區時表示，既然中央政府執政黨無法照顧人民就該換人做做看，主流民意是希望能有個會發展經濟的人帶領台灣。
郭台銘16日下午到桃園市八德區霄裡玉元宮參拜，他致詞表示，「民意要大於黨意」，這次他從南走到北、從東走到西，希望透過里長與議員傾聽人民聲音，「台灣最大黨就是下架民進黨」，民意與現實有所落差，民進黨既然做得不好就要換人做做看。
他指出，政府執政無能與失能，老百姓負擔越來越重，台灣現在只有一個聲音，就是要把執政黨換掉，要換人做看看，選人不選黨，誰能帶領台灣維持兩岸和平不要戰爭，帶領人民發展經濟過好日子，誰能夠讓政府清廉，不要把人民的錢放在自己口袋，就會用手中的選票支持。
郭台銘表示，今天到天公廟參拜，俗語說「人在做、天在看」，從出生到離世，老天爺的帳算得清清楚楚，他更向里長們承諾會常常傾聽基層心聲。
他指出，他正在廣設全台灣、全國的主流民意大聯盟，希望用主流民意告訴現在的執政黨，做得不好要換人，主流民意是希望能有個會發展經濟的人來帶領台灣，走向未來。
傳副手鎖定李佳芬，郭台銘：我自己都沒有聽過
鴻海集團創辦人郭台銘16日到桃園，將陸續前往桃園護國宮、八德霄裡玉元宮、中壢慈惠堂參拜開講，對於外傳將邀請韓國瑜妻子李佳芬擔任副手，郭台銘說「我自己都沒有聽過」。
郭台銘16日上午桃園市桃園區參拜桃園護國宮太子廟，並舉辦廟口開講，他在會前接受媒體聯訪表示，今天到桃園首站就是護國宮，護衛中華民國非常有意義，希望聽取主流民意的聲音。
對於記者詢問，坊間傳出副手鎖定韓國瑜妻子李佳芬，郭台銘連說2次，很多新聞「我自己都沒有聽過」，他要到偏鄉、都市及每個地方，聽取2300萬人民大多數主流民意，聽聽人民認為的台灣未來民意，他不以黨意為依歸，以民意、各方各派的意見，做為他何時決定、將來往哪個方向走、怎麼樣護國護民的依歸。
郭台銘說，他覺得要護國，要為2300萬人民備戰，但也要同時避戰，和平是第一選項，15日在台中談到經濟議題，這是大家最關心的，年輕人怎樣不再低薪，怎樣發展經濟、把國家資源用在對的地方，是他關心的議題，另外是如何在青年部分、在司法正義上，把權力放回到老百姓手上，不在特定族群手上。
媒體詢問，北檢偵辦高虹安（新竹市長）在立委任內涉詐領助理費案，依《貪污治罪條例》、偽造文書等罪起訴高虹安，是否擔心產生負面聲量。郭台銘說，不論哪個黨派哪個人掌握媒體，就是代表人民的聲音，他覺得媒體跟人民聲音有越來越高的差距。對於高虹安的事件，他站在廟前、站在護國宮三太子面前說「人在做，天在看」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：潘柏翰
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！