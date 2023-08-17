中國醫藥反腐：醫生手術量大減準時下班，各地開廉政帳戶上繳非法所得
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報導引述位在湖南長沙的中南大學湘雅三醫院醫師李威（化名）表示，最近醫師確實都不願意做手術；華南某省會城市三甲醫院醫師也指出，醫院的骨科、眼科手術量大幅下降，原本可做可不做的手術，現在一律不做。
中國醫藥反腐效應，醫師手術量大減按時下班
（中央社）中國媒體報導，中國當局近來強力推動醫藥反腐後，部分醫師便不願意動手術，導致手術量大減，可做可不做的手術就一律不做。還有醫師乾脆輪番休假，按時下班，是以往十分罕見的景象。
南方傳媒旗下的《時代週報》報導，一名醫藥業務代表表示，現在「情況非常緊張」，不敢聯繫醫院及醫生，而對方更刪了他的微信，導致公司代表只能「原地休假」。
另一名實習醫藥業務代表則透露，她原本每天都要到醫院報到幫忙業務。但8月4日卻被告知不再需要去醫院。在醫藥反腐風暴下，她打算工作到8月底就離職。
報導引述位在湖南長沙的中南大學湘雅三醫院醫師李威（化名）表示，最近醫師確實都不願意做手術；華南某省會城市三甲醫院醫師也指出，醫院的骨科、眼科手術量大幅下降，原本可做可不做的手術，現在一律不做。
這名三甲醫院醫師表示，現在醫院內部控管嚴格，往往一台手術下來，醫師「掙（賺）的還沒被罰的多」。再加上骨科和心臟內科使用的耗材和藥品量大，現在查得嚴，醫生做個手術「畏手畏腳」，也害怕出錯。
這名醫師透露，如今各醫院都有調查組進駐，審計帳目、巡查院內，而一些科部的醫師最近因此輪番休假，按時下班，這在之前十分罕見。
醫藥反腐，中國各地開設廉政帳戶供上繳非法所得
中國當局大力推動醫藥反腐，醫界風聲鶴唳。綜合網路消息及媒體報導，目前已知北京、安徽、江西、內蒙古等地的省、市級衛健委及醫院紛紛設立「廉政帳戶」，「鼓勵」醫務人員上繳非法所得。
綜合中國網路訊息及《鳳凰網》報導，一份題為「北京市衛生健康委員會關於規範使用廉潔帳戶的通知」的文件，日前被廣為流傳，引起中國民眾對設置「廉潔帳戶」的各種猜想。
這項文件提到，北京市設置的「廉潔帳戶」，適用範圍包括市、區各級醫療衛生機構人員違規收受，因各種原因未能拒收、無法退回或不便退回的禮金及有價證券、支付憑證、商業預付卡、貴重物品等折價款。
文件指出，繳款時可實名或匿名填寫「北京銀行現金進帳單」。如實名繳款，可在備註欄寫明姓名、所在單位、折價等相關訊息。而各單位收到相關人員上繳的款項，應及時全額存入「廉潔帳戶」，不得截留、挪用。
這項文件還強調，「廉潔帳戶」實行保密管理，各有關單位應對繳款人姓名、繳款數額等訊息予以保密。
《澎湃新聞》報導，安徽省池州市衛健委15日公告設立「廉政專用帳戶」。存入範圍包括：市衛健委機關及市直屬衛生健康單位工作人員「以權尋租的非法所得」，接受市衛生健康委管理指導的社會組織工作人員利用工作便利「牟取的非法利益」，以及其他違反「廉潔自律」規定收受的現金、禮金和實物折價款。
公告提到，對已收受的現金、禮金和實物的折價款，要在8月底前上繳「廉政帳戶」，並備註「醫藥領域腐敗問題集中整治上繳款」，「鼓勵」繳款人用實名存入並備註款項來源。銀行提供的客戶回單聯是「上交非法所得的證據，繳款人要妥善保管。」
安徽醫科大學附屬巢湖醫院日前也設立「廉政帳戶」，並指醫院職工本人及配偶、子女、其他親屬違反規定收送的醫藥領域禮金、有價證券和支付憑證等，應在8月25日前將等值款存入「廉政帳戶」，存款人應以實名存款，並需備註「某某某醫藥領域集中整治上繳款項」。
內蒙古烏蘭察布市衛健委15日也公布「清退專用」的10個「廉政帳戶」等資訊；而內蒙古第四醫院「醫藥領域腐敗問題集中整治工作領導小組」則在公布院內專用「廉政帳戶」時表示，對院內所有職工「主動退款、主動說明問題、主動投案」的人員「給予寬大處理」。
江西省衛健委主任龔建平7日在相關會議中表示，要及時發布醫藥領域腐敗問題舉報電話、信箱及「廉政帳戶」，強化線索訊息互通共享，堅持「即查即治、邊查邊治」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：潘柏翰
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！