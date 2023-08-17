2023/08/17,
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中國醫藥反腐：醫生手術量大減準時下班，各地開廉政帳戶上繳非法所得

中國醫藥反腐：醫生手術量大減準時下班，各地開廉政帳戶上繳非法所得
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報導引述位在湖南長沙的中南大學湘雅三醫院醫師李威（化名）表示，最近醫師確實都不願意做手術；華南某省會城市三甲醫院醫師也指出，醫院的骨科、眼科手術量大幅下降，原本可做可不做的手術，現在一律不做。

中國醫藥反腐效應，醫師手術量大減按時下班

（中央社）中國媒體報導，中國當局近來強力推動醫藥反腐後，部分醫師便不願意動手術，導致手術量大減，可做可不做的手術就一律不做。還有醫師乾脆輪番休假，按時下班，是以往十分罕見的景象。

南方傳媒旗下的《時代週報》報導，一名醫藥業務代表表示，現在「情況非常緊張」，不敢聯繫醫院及醫生，而對方更刪了他的微信，導致公司代表只能「原地休假」。

另一名實習醫藥業務代表則透露，她原本每天都要到醫院報到幫忙業務。但8月4日卻被告知不再需要去醫院。在醫藥反腐風暴下，她打算工作到8月底就離職。

報導引述位在湖南長沙的中南大學湘雅三醫院醫師李威（化名）表示，最近醫師確實都不願意做手術；華南某省會城市三甲醫院醫師也指出，醫院的骨科、眼科手術量大幅下降，原本可做可不做的手術，現在一律不做。

這名三甲醫院醫師表示，現在醫院內部控管嚴格，往往一台手術下來，醫師「掙（賺）的還沒被罰的多」。再加上骨科和心臟內科使用的耗材和藥品量大，現在查得嚴，醫生做個手術「畏手畏腳」，也害怕出錯。

這名醫師透露，如今各醫院都有調查組進駐，審計帳目、巡查院內，而一些科部的醫師最近因此輪番休假，按時下班，這在之前十分罕見。

醫藥反腐，中國各地開設廉政帳戶供上繳非法所得

中國當局大力推動醫藥反腐，醫界風聲鶴唳。綜合網路消息及媒體報導，目前已知北京、安徽、江西、內蒙古等地的省、市級衛健委及醫院紛紛設立「廉政帳戶」，「鼓勵」醫務人員上繳非法所得。

綜合中國網路訊息及《鳳凰網》報導，一份題為「北京市衛生健康委員會關於規範使用廉潔帳戶的通知」的文件，日前被廣為流傳，引起中國民眾對設置「廉潔帳戶」的各種猜想。

這項文件提到，北京市設置的「廉潔帳戶」，適用範圍包括市、區各級醫療衛生機構人員違規收受，因各種原因未能拒收、無法退回或不便退回的禮金及有價證券、支付憑證、商業預付卡、貴重物品等折價款。

文件指出，繳款時可實名或匿名填寫「北京銀行現金進帳單」。如實名繳款，可在備註欄寫明姓名、所在單位、折價等相關訊息。而各單位收到相關人員上繳的款項，應及時全額存入「廉潔帳戶」，不得截留、挪用。

這項文件還強調，「廉潔帳戶」實行保密管理，各有關單位應對繳款人姓名、繳款數額等訊息予以保密。

《澎湃新聞》報導，安徽省池州市衛健委15日公告設立「廉政專用帳戶」。存入範圍包括：市衛健委機關及市直屬衛生健康單位工作人員「以權尋租的非法所得」，接受市衛生健康委管理指導的社會組織工作人員利用工作便利「牟取的非法利益」，以及其他違反「廉潔自律」規定收受的現金、禮金和實物折價款。

公告提到，對已收受的現金、禮金和實物的折價款，要在8月底前上繳「廉政帳戶」，並備註「醫藥領域腐敗問題集中整治上繳款」，「鼓勵」繳款人用實名存入並備註款項來源。銀行提供的客戶回單聯是「上交非法所得的證據，繳款人要妥善保管。」

安徽醫科大學附屬巢湖醫院日前也設立「廉政帳戶」，並指醫院職工本人及配偶、子女、其他親屬違反規定收送的醫藥領域禮金、有價證券和支付憑證等，應在8月25日前將等值款存入「廉政帳戶」，存款人應以實名存款，並需備註「某某某醫藥領域集中整治上繳款項」。

內蒙古烏蘭察布市衛健委15日也公布「清退專用」的10個「廉政帳戶」等資訊；而內蒙古第四醫院「醫藥領域腐敗問題集中整治工作領導小組」則在公布院內專用「廉政帳戶」時表示，對院內所有職工「主動退款、主動說明問題、主動投案」的人員「給予寬大處理」。

江西省衛健委主任龔建平7日在相關會議中表示，要及時發布醫藥領域腐敗問題舉報電話、信箱及「廉政帳戶」，強化線索訊息互通共享，堅持「即查即治、邊查邊治」。

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核稿編輯：潘柏翰


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