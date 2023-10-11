當中國年輕人開始「吃草」：「白人飯」是健康飲食的新風潮，還是欲望降級的無奈？

文：Y博

中餐在中國人心裡佔據著極為特殊的地位，可以説是文化認同的重要組成，也成了走向世界最成功的文化輸出。強大的飲食文化所形成的「中餐本位」狀態，讓中國人在看待別國飲食的時候，都常有一種頗為不屑的優越感。然而，最近「白人飯」卻成了中文社交網站上的熱門詞彙，年輕人紛紛分享自己做的三明治、蔬菜沙拉照片，有人半調侃半炫耀地講述製作白人飯的心得，有人則抱怨連口腹之慾都不得不戒除。那麼，看似敷衍、寡淡，毫無煙火氣的白人飯，是新一代年輕國人對更健康的飲食的追求，還是「社畜」被快節奏生活進一步壓榨下的妥協？

物質過剩時代的極簡飲食，白人飯所帶來的健康價值

白人飯的概念在美國社會也存在，更準確地説這是一種略帶嘲諷的取笑。「White people food」——白人的食物，並非指白人都吃某些特定食物，而是泛指那些沒有進行什麼調味、極少或者沒有烹飪，寡淡生冷的食物。

白人飯當然無法代表西方的飲食。其實都不用説法餐、義大利菜，就算是最不會做飯的英國人，國菜「fish and chips」（炸魚和薯條）也是重油加工，與「白人飯」相去甚遠。在美國，黑人文化影響最深的南方飲食偏向於油炸，隨著移民的影響力不斷上升，流行起來的墨西哥拉美食譜也是各種辛辣調味，相比這些講究加工和味覺體驗的菜品，三明治、沙拉等歐洲移民帶來的簡單菜色成了取笑對象。而且「white people food」的稱謂也有長期受到歧視的黑人、拉美裔等少數族裔反擊白人主流社會的意味。

在中國社群媒體「小紅書」 眾多熱議白人飯的貼子裡，會發現照片裡的白人飯倒還真的非常像「white poeple food」，清一色的蔬菜沙拉為主，很多搭配頗有美國星巴克lunch box（午餐盒）風格：蔬菜、水果切片，加入蘇打餅乾、起士。還有常駐嘉賓紅蘿蔔——無論生吃熟食，少有人會認為胡蘿蔔是美食，但胡蘿蔔的配色對於視覺效果的提升顯而易見，更有利於社群媒體上的傳播。

Photo Credit: 小紅書截圖 小紅書上的白人飯。

若是「紅薯」們的父母看到自己的孩子平日裡吃這些，非得擔心餓壞身體不可。但是，我們也不能忽視這樣一個現實：白人飯真是現代社會最健康的飲食方案之一。

何為健康飲食？兩個基本要素：第一，從飲食基本的供能作用來看，要能提供恰當的能量，即卡路里不能不足也不應過剩；第二，從具體營養成分來看，要能均衡滿足人體每天各種營養元素需求，既包括蛋白質脂肪糖膳食纖維這些大量的營養元素，也涵蓋維生素等微量元素。

儘管在全球仍有幾億人面臨飢餓、營養不良的威脅，但在經濟條件較好的地區，營養過剩帶來的各種代謝疾病的威脅遠比飢餓更現實。中文網路上的年輕人會自嘲很窮，但他（她）們大多生活在衣食無憂的經濟發達區域，平日裡需要擔心的也是如何健康飲食避免營養過剩，而非吃不飽飯。

在當下中國的絕大部分城市，卡路里不僅廉價易得，還很難躲開——生活裡充斥無處不在的隱形卡路里：每條街都能看到的奶茶店，星巴克不斷推出各種加了少許咖啡的限時飲品，以及大部分人都不記得什麼時候吃下去的花樣零食。

一杯大杯的星巴克摩卡加上奶油，卡路里接近500卡，添加糖約45克。而每天建議攝取的熱量是多少呢？成年男性2500卡，女性2000卡，FDA（美國食品和藥品管理局）的每日添加糖攝入量建議是0-50克。國內各種奶茶店飲品的熱量、含糖量更是有過之而無不及。很多人可能在上班打卡前，一天推薦的卡路里上限已經打完卡了。

在這樣的情景下再來看白人飯，以蔬果為主的沙拉，熱量很低，一定程度上降低了卡路里超標的風險。

而在營養成分上，中國經濟起飛前，國人的營養需求是每天攝入足夠的蛋白質脂肪糖這些基本營養素。可對如今的年輕人來説，這些隨便一些零食都能解決。反倒是白人飯的菜葉子、胡蘿蔔、水果能提供了大量現代生活各種零食點心飲料缺乏的膳食纖維。

無論打卡白人飯的年輕人初衷是否是想吃得更健康，但結果就是他（她）們選擇了現代生活裡一種讓整體飲食更均衡、更健康的食譜。

傳統中餐所塑造的飲食結構，具有難以克服的健康風險

習慣了物料豐富的傳統中餐，很多中國人會質疑白人飯的健康意義：論營養均衡，中餐還打不過洋人吃的「草」嗎？但是參考2022版的中國居民膳食指南，傳統中餐可能還真挺難打得過白人飯。

圖為中國居民平衡膳食寶塔。｜Photo Credit: 中國營養學會

傳統中餐中主食的佔比很高，而均衡的膳食裡要求蔬果的佔比更高，主食裡也參入更多粗糧如全穀物雜豆薯類，偏離了中餐的精糧主食路線。

為何當下的膳食指導與傳統中餐飲食習慣走上了不同道路？正是前文提到的，當代人營養攝取需求有了變化，糖、蛋白質、脂肪的總量不難達到，甚至極易超標，帶來各種代謝疾病如2型糖尿病、肥胖、脂肪肝等的大幅攀升。膳食建議必須針對這種現實做調整，讓大家的飲食更接近有益於人體健康的均衡，而非固守傳統習慣。

中餐主食的米麵是精製的純碳水化合物，升糖指數很高，即食用後所含糖類會迅速分解吸收，快速升高血糖，讓胰島必須快速分泌胰島素，從而維持血糖穩定。這就類似於在反覆衝擊胰島，長期如此會讓胰島疲憊不堪，導致2型糖尿病風險增加。

有些人可能會説中餐擅長利用各種原料，多做些素菜，少些葷菜，主食用雜糧取代一點，也能符合健康膳食。但健康飲食裡還有兩點關鍵，不亞於食材多樣化、增加蔬果的重要性：即減油減鹽，中餐要做到就非常困難。