當中國年輕人開始「吃草」：「白人飯」是健康飲食的新風潮，還是欲望降級的無奈？
我們想讓你知道的是
白人飯的走紅，背後有年輕人對健康飲食的注重，有訊息時代不同國度飲食文化的迅速共享的現象，也有社畜們私人時間的碎片化，餐飲業商業化偏離膳食營養的問題。既有好的一面，又有無奈甚至糟糕的地方。當我們對年輕人每天只花幾分鐘準備一頓極簡飯食而皺眉時，也別忘了他（她）們選擇的是對健康負責的類型。
文：Y博
中餐在中國人心裡佔據著極為特殊的地位，可以説是文化認同的重要組成，也成了走向世界最成功的文化輸出。強大的飲食文化所形成的「中餐本位」狀態，讓中國人在看待別國飲食的時候，都常有一種頗為不屑的優越感。然而，最近「白人飯」卻成了中文社交網站上的熱門詞彙，年輕人紛紛分享自己做的三明治、蔬菜沙拉照片，有人半調侃半炫耀地講述製作白人飯的心得，有人則抱怨連口腹之慾都不得不戒除。那麼，看似敷衍、寡淡，毫無煙火氣的白人飯，是新一代年輕國人對更健康的飲食的追求，還是「社畜」被快節奏生活進一步壓榨下的妥協？
物質過剩時代的極簡飲食，白人飯所帶來的健康價值
白人飯的概念在美國社會也存在，更準確地説這是一種略帶嘲諷的取笑。「White people food」——白人的食物，並非指白人都吃某些特定食物，而是泛指那些沒有進行什麼調味、極少或者沒有烹飪，寡淡生冷的食物。
白人飯當然無法代表西方的飲食。其實都不用説法餐、義大利菜，就算是最不會做飯的英國人，國菜「fish and chips」（炸魚和薯條）也是重油加工，與「白人飯」相去甚遠。在美國，黑人文化影響最深的南方飲食偏向於油炸，隨著移民的影響力不斷上升，流行起來的墨西哥拉美食譜也是各種辛辣調味，相比這些講究加工和味覺體驗的菜品，三明治、沙拉等歐洲移民帶來的簡單菜色成了取笑對象。而且「white people food」的稱謂也有長期受到歧視的黑人、拉美裔等少數族裔反擊白人主流社會的意味。
在中國社群媒體「小紅書」 眾多熱議白人飯的貼子裡，會發現照片裡的白人飯倒還真的非常像「white poeple food」，清一色的蔬菜沙拉為主，很多搭配頗有美國星巴克lunch box（午餐盒）風格：蔬菜、水果切片，加入蘇打餅乾、起士。還有常駐嘉賓紅蘿蔔——無論生吃熟食，少有人會認為胡蘿蔔是美食，但胡蘿蔔的配色對於視覺效果的提升顯而易見，更有利於社群媒體上的傳播。
若是「紅薯」們的父母看到自己的孩子平日裡吃這些，非得擔心餓壞身體不可。但是，我們也不能忽視這樣一個現實：白人飯真是現代社會最健康的飲食方案之一。
何為健康飲食？兩個基本要素：第一，從飲食基本的供能作用來看，要能提供恰當的能量，即卡路里不能不足也不應過剩；第二，從具體營養成分來看，要能均衡滿足人體每天各種營養元素需求，既包括蛋白質脂肪糖膳食纖維這些大量的營養元素，也涵蓋維生素等微量元素。
儘管在全球仍有幾億人面臨飢餓、營養不良的威脅，但在經濟條件較好的地區，營養過剩帶來的各種代謝疾病的威脅遠比飢餓更現實。中文網路上的年輕人會自嘲很窮，但他（她）們大多生活在衣食無憂的經濟發達區域，平日裡需要擔心的也是如何健康飲食避免營養過剩，而非吃不飽飯。
在當下中國的絕大部分城市，卡路里不僅廉價易得，還很難躲開——生活裡充斥無處不在的隱形卡路里：每條街都能看到的奶茶店，星巴克不斷推出各種加了少許咖啡的限時飲品，以及大部分人都不記得什麼時候吃下去的花樣零食。
一杯大杯的星巴克摩卡加上奶油，卡路里接近500卡，添加糖約45克。而每天建議攝取的熱量是多少呢？成年男性2500卡，女性2000卡，FDA（美國食品和藥品管理局）的每日添加糖攝入量建議是0-50克。國內各種奶茶店飲品的熱量、含糖量更是有過之而無不及。很多人可能在上班打卡前，一天推薦的卡路里上限已經打完卡了。
在這樣的情景下再來看白人飯，以蔬果為主的沙拉，熱量很低，一定程度上降低了卡路里超標的風險。
而在營養成分上，中國經濟起飛前，國人的營養需求是每天攝入足夠的蛋白質脂肪糖這些基本營養素。可對如今的年輕人來説，這些隨便一些零食都能解決。反倒是白人飯的菜葉子、胡蘿蔔、水果能提供了大量現代生活各種零食點心飲料缺乏的膳食纖維。
無論打卡白人飯的年輕人初衷是否是想吃得更健康，但結果就是他（她）們選擇了現代生活裡一種讓整體飲食更均衡、更健康的食譜。
傳統中餐所塑造的飲食結構，具有難以克服的健康風險
習慣了物料豐富的傳統中餐，很多中國人會質疑白人飯的健康意義：論營養均衡，中餐還打不過洋人吃的「草」嗎？但是參考2022版的中國居民膳食指南，傳統中餐可能還真挺難打得過白人飯。
傳統中餐中主食的佔比很高，而均衡的膳食裡要求蔬果的佔比更高，主食裡也參入更多粗糧如全穀物雜豆薯類，偏離了中餐的精糧主食路線。
為何當下的膳食指導與傳統中餐飲食習慣走上了不同道路？正是前文提到的，當代人營養攝取需求有了變化，糖、蛋白質、脂肪的總量不難達到，甚至極易超標，帶來各種代謝疾病如2型糖尿病、肥胖、脂肪肝等的大幅攀升。膳食建議必須針對這種現實做調整，讓大家的飲食更接近有益於人體健康的均衡，而非固守傳統習慣。
中餐主食的米麵是精製的純碳水化合物，升糖指數很高，即食用後所含糖類會迅速分解吸收，快速升高血糖，讓胰島必須快速分泌胰島素，從而維持血糖穩定。這就類似於在反覆衝擊胰島，長期如此會讓胰島疲憊不堪，導致2型糖尿病風險增加。
有些人可能會説中餐擅長利用各種原料，多做些素菜，少些葷菜，主食用雜糧取代一點，也能符合健康膳食。但健康飲食裡還有兩點關鍵，不亞於食材多樣化、增加蔬果的重要性：即減油減鹽，中餐要做到就非常困難。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。