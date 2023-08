賽塔否認涉嫌從事違法交易，為泰黨:「不影響成為泰國總理的機會」

綜合《曼谷郵報》、《The Nation》報導,自從為泰黨推舉前房地產大亨賽塔(Srettha Thavisin)為總理候選人後,前按摩院大亨Chuwit Kamolvisit便對其提出了兩項指控,包含賽塔在擔任房地產開發商Sansiri Plc執行長時涉嫌稅務詐騙,並利用一家代理公司從中竊取高額現金。

Chuwit指出,在涉嫌的稅務詐騙中,Sansiri協助將曼谷沙拉信路(Sarasin Road)的一塊土地出售給Sansiri,從而避免繳納5.21億泰銖(新台幣4.68億元)的土地出售稅和所得稅。

Chuwit表示,這塊地有12名不同的所有者,他們被Sansiri鼓勵在不同日期單獨轉讓該地塊的土地權利,以避免納稅。

Chuwit還宣稱,Sansiri利用一家名為N&N Assets Co Ltd的代理公司以4.65億泰銖(新台幣4.18億元)的價格購買曼谷東羅區(Thong Lor)的土地,而該公司的股東為1名管家與2名保安。Sansiri的子公司Anawat Co Ltd隨後則以10億泰銖(新台幣8.99億元)的價格從N&N購買該塊土地,並將其轉售給Sansiri,並建造一個名為KHUN by YOO的豪華公寓,中間的差額則不知取向。

此外,Anawat還借給N&N公司10億泰銖(新台幣8.99億元),以便管家和保安購買更多土地。

Chuwit 表示,除非賽塔退出總理選舉,否則他將於週五(18日)揭露更多醜聞。

賽塔於週三(16日)在個人臉書(Facebook)否認了這些指控,他在貼文中表示他領導Sansiri超過30年,帶領這家公司度過多次危機,並將其轉變為擁有近1300億泰銖(新台幣1168億元)資產的領先房地產開發商,尤其去年該公司的淨利潤就超過40億泰銖(新台幣35.94億元),他本人因良好的領導與管理獲得認可。

賽塔堅稱Sansiri遵守了良好的治理規範,並且以合法的管道購買了沙拉信路和東羅區的地塊。他也表示,如果公眾對其公司的商業行為進行審查是出於誠實的意圖,沒有別有用心的話便歡迎公眾對他進行審查。

Sansiri公司則於週二(15日)發表聲明回應對東羅區的交易爭議,該公司表示,此次收購是在2016年以每平方110萬泰銖(新台幣98.85萬元)的市場價格(總價10億泰銖)進行交易,而N&N能以每平方65萬泰銖(新台幣58.41萬元)的價格購買,是因為它在2008年價格較低(總價4.65億泰銖)時購買的,公司出售土地獲取利潤是很正常的商業行為。

Sansiri也否認其子公司Anawat向N&N借出10億泰銖(新台幣8.99億元),並稱購買貸款合同是在最終銷售合同之前簽訂的,以便賣家可以在簽署最終銷售合約之前請該地的租戶搬離。

此外,Chuwit宣稱一名管家的名字被掛名用來進行N&N公司的土地交易,該名女子也否認此項指控。

38歲的Pinit(化名)表示她不知道任何有關土地交易的事情,並說自己雖曾在5年前在曼谷工作,但不曾擔任過管家,因此當得知自己的名字與土地交易有關聯時,她感到十分震驚。Pinit也向她的家鄉馬拉沙拉勘府(Maha Sarakham)的警方通報了自己的清白。

除了否認指控,賽塔目前以沙拉信路的交易中誹謗言論起訴Chuwit,並求償5億泰銖(新台幣4.49億元)。

此外,泰黨副黨魁Phumtham Wechayachai週三稱相信Chuwit的指控不會影響賽塔成為總理的機會。他表示公眾清楚地知道Chuwit經常對其他人提出指控,但賽塔在議會中的支持不會受到這些指控的影響。

《亞洲新聞台》則報導,泰國眾議院於週三表示下一次總理投票將在8月22日進行,為泰黨也表示有信心賽塔將獲得足夠的選票出任總理一職。

