賽塔否認涉嫌從事違法交易，為泰黨:「不影響成為泰國總理的機會」

綜合《曼谷郵報》、《The Nation》報導，自從為泰黨推舉前房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人後，前按摩院大亨Chuwit Kamolvisit便對其提出了兩項指控，包含賽塔在擔任房地產開發商Sansiri Plc執行長時涉嫌稅務詐騙，並利用一家代理公司從中竊取高額現金。

Chuwit指出，在涉嫌的稅務詐騙中，Sansiri協助將曼谷沙拉信路（Sarasin Road）的一塊土地出售給Sansiri，從而避免繳納5.21億泰銖（新台幣4.68億元）的土地出售稅和所得稅。

Chuwit表示，這塊地有12名不同的所有者，他們被Sansiri鼓勵在不同日期單獨轉讓該地塊的土地權利，以避免納稅。

Chuwit還宣稱，Sansiri利用一家名為N&N Assets Co Ltd的代理公司以4.65億泰銖（新台幣4.18億元）的價格購買曼谷東羅區（Thong Lor）的土地，而該公司的股東為1名管家與2名保安。Sansiri的子公司Anawat Co Ltd隨後則以10億泰銖（新台幣8.99億元）的價格從N&N購買該塊土地，並將其轉售給Sansiri，並建造一個名為KHUN by YOO的豪華公寓，中間的差額則不知取向。

此外，Anawat還借給N&N公司10億泰銖（新台幣8.99億元），以便管家和保安購買更多土地。

Chuwit 表示，除非賽塔退出總理選舉，否則他將於週五（18日）揭露更多醜聞。

賽塔於週三（16日）在個人臉書（Facebook）否認了這些指控，他在貼文中表示他領導Sansiri超過30年，帶領這家公司度過多次危機，並將其轉變為擁有近1300億泰銖（新台幣1168億元）資產的領先房地產開發商，尤其去年該公司的淨利潤就超過40億泰銖（新台幣35.94億元），他本人因良好的領導與管理獲得認可。

賽塔堅稱Sansiri遵守了良好的治理規範，並且以合法的管道購買了沙拉信路和東羅區的地塊。他也表示，如果公眾對其公司的商業行為進行審查是出於誠實的意圖，沒有別有用心的話便歡迎公眾對他進行審查。

Sansiri公司則於週二（15日）發表聲明回應對東羅區的交易爭議，該公司表示，此次收購是在2016年以每平方110萬泰銖（新台幣98.85萬元）的市場價格（總價10億泰銖）進行交易，而N&N能以每平方65萬泰銖（新台幣58.41萬元）的價格購買，是因為它在2008年價格較低（總價4.65億泰銖）時購買的，公司出售土地獲取利潤是很正常的商業行為。

Sansiri也否認其子公司Anawat向N＆N借出10億泰銖（新台幣8.99億元），並稱購買貸款合同是在最終銷售合同之前簽訂的，以便賣家可以在簽署最終銷售合約之前請該地的租戶搬離。

此外，Chuwit宣稱一名管家的名字被掛名用來進行N&N公司的土地交易，該名女子也否認此項指控。

38歲的Pinit（化名）表示她不知道任何有關土地交易的事情，並說自己雖曾在5年前在曼谷工作，但不曾擔任過管家，因此當得知自己的名字與土地交易有關聯時，她感到十分震驚。Pinit也向她的家鄉馬拉沙拉勘府（Maha Sarakham）的警方通報了自己的清白。

除了否認指控，賽塔目前以沙拉信路的交易中誹謗言論起訴Chuwit，並求償5億泰銖（新台幣4.49億元）。

此外，泰黨副黨魁Phumtham Wechayachai週三稱相信Chuwit的指控不會影響賽塔成為總理的機會。他表示公眾清楚地知道Chuwit經常對其他人提出指控，但賽塔在議會中的支持不會受到這些指控的影響。

《亞洲新聞台》則報導，泰國眾議院於週三表示下一次總理投票將在8月22日進行，為泰黨也表示有信心賽塔將獲得足夠的選票出任總理一職。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒