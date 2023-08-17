2023/08/17,
印太

賽塔否認涉嫌從事違法交易，為泰黨:「不影響成為泰國總理的機會」

賽塔否認涉嫌從事違法交易，為泰黨:「不影響成為泰國總理的機會」
為泰黨總理候選人賽塔。Photo Credit:GettyImages

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泰國總理選舉將於22日再次進行，為泰黨總理候選人賽塔於週三否認先前針對他涉嫌違法商業交易的指控，並表示已對舉報者依誹謗進行起訴。對此，為泰黨也表示，賽塔在議會中的支持不會受到這些指控的影響。

綜合《曼谷郵報》、《The Nation》報導，自從為泰黨推舉前房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人後，前按摩院大亨Chuwit Kamolvisit便對其提出了兩項指控，包含賽塔在擔任房地產開發商Sansiri Plc執行長時涉嫌稅務詐騙，並利用一家代理公司從中竊取高額現金。

Chuwit指出，在涉嫌的稅務詐騙中，Sansiri協助將曼谷沙拉信路（Sarasin Road）的一塊土地出售給Sansiri，從而避免繳納5.21億泰銖（新台幣4.68億元）的土地出售稅和所得稅。

Chuwit表示，這塊地有12名不同的所有者，他們被Sansiri鼓勵在不同日期單獨轉讓該地塊的土地權利，以避免納稅。

Chuwit還宣稱，Sansiri利用一家名為N&N Assets Co Ltd的代理公司以4.65億泰銖（新台幣4.18億元）的價格購買曼谷東羅區（Thong Lor）的土地，而該公司的股東為1名管家與2名保安。Sansiri的子公司Anawat Co Ltd隨後則以10億泰銖（新台幣8.99億元）的價格從N&N購買該塊土地，並將其轉售給Sansiri，並建造一個名為KHUN by YOO的豪華公寓，中間的差額則不知取向。

此外，Anawat還借給N&N公司10億泰銖（新台幣8.99億元），以便管家和保安購買更多土地。

Chuwit 表示，除非賽塔退出總理選舉，否則他將於週五（18日）揭露更多醜聞。

賽塔於週三（16日）在個人臉書（Facebook）否認了這些指控，他在貼文中表示他領導Sansiri超過30年，帶領這家公司度過多次危機，並將其轉變為擁有近1300億泰銖（新台幣1168億元）資產的領先房地產開發商，尤其去年該公司的淨利潤就超過40億泰銖（新台幣35.94億元），他本人因良好的領導與管理獲得認可。

賽塔堅稱Sansiri遵守了良好的治理規範，並且以合法的管道購買了沙拉信路和東羅區的地塊。他也表示，如果公眾對其公司的商業行為進行審查是出於誠實的意圖，沒有別有用心的話便歡迎公眾對他進行審查。

Sansiri公司則於週二（15日）發表聲明回應對東羅區的交易爭議，該公司表示，此次收購是在2016年以每平方110萬泰銖（新台幣98.85萬元）的市場價格（總價10億泰銖）進行交易，而N&N能以每平方65萬泰銖（新台幣58.41萬元）的價格購買，是因為它在2008年價格較低（總價4.65億泰銖）時購買的，公司出售土地獲取利潤是很正常的商業行為。

Sansiri也否認其子公司Anawat向N＆N借出10億泰銖（新台幣8.99億元），並稱購買貸款合同是在最終銷售合同之前簽訂的，以便賣家可以在簽署最終銷售合約之前請該地的租戶搬離。

此外，Chuwit宣稱一名管家的名字被掛名用來進行N&N公司的土地交易，該名女子也否認此項指控。

38歲的Pinit（化名）表示她不知道任何有關土地交易的事情，並說自己雖曾在5年前在曼谷工作，但不曾擔任過管家，因此當得知自己的名字與土地交易有關聯時，她感到十分震驚。Pinit也向她的家鄉馬拉沙拉勘府（Maha Sarakham）的警方通報了自己的清白。

除了否認指控，賽塔目前以沙拉信路的交易中誹謗言論起訴Chuwit，並求償5億泰銖（新台幣4.49億元）。

此外，泰黨副黨魁Phumtham Wechayachai週三稱相信Chuwit的指控不會影響賽塔成為總理的機會。他表示公眾清楚地知道Chuwit經常對其他人提出指控，但賽塔在議會中的支持不會受到這些指控的影響。

亞洲新聞台》則報導，泰國眾議院於週三表示下一次總理投票將在8月22日進行，為泰黨也表示有信心賽塔將獲得足夠的選票出任總理一職。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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