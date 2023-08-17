衛星照片揭西沙群島現況，中國疑似在中建島建600工尺飛機跑道
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根據美國星球實驗室PBC衛星影像顯示，中國在和越南有主權爭議的西沙群島的中建島上，建造了一條長度超過600公尺的跑道，足以供渦輪螺旋槳飛機和無人機起降，而中國拒絕透露更多建設工程的細節。
（中央社）根據美聯社分析的衛星影像，中國似在台灣和越南同樣主張擁有主權的西沙群島中建島上興建一條簡便飛機跑道，目前規劃看來，跑道長度將足以供渦輪螺旋槳飛機和無人機起降。
中建島的工程，與地理位置以東的南沙群島7座人工島礁上的建設結構如出一轍，備有簡便飛機跑道、碼頭以及軍事系統，不過目前規模較小。
中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，否認其他國家的相關聲索，也藐視對北京這方面主張無效的國際裁決。
美聯社針對美國星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）衛星影像進行的分析顯示，最早看到中建島上這條簡便飛機跑道的時間點落在8月初，且從目前規劃看來，跑道長度將超過600公尺，足以供渦輪螺旋槳飛機和無人機起降，但無法配合戰鬥機或轟炸機。
衛星影像同時可以看到島嶼絕大多處都有密密麻麻的車輛軌道，以及看似是貨櫃和營建設備的東西。
中建島是西沙群島的主要島嶼之一，與越南沿岸的距離差不多等同與中國海南省的距離。
中國多年前已在島上興建小型港口和多棟建築物，還有直升機停機坪和雷達陣列。
中國拒絕透露在中建島建設工程的細節，僅說它目的是協助全球航行安全。
中國否認有關它意將這條重要水道軍事化的指控，表示中國在自己主權領土上想做什麼都是百無禁忌的。據估計，每年通過這條水道的貿易額高達5兆美元。
中國1974年與越南爆發短暫海戰後，從越南手中奪走西沙群島。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
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