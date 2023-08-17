以色列提議米吉多鑲嵌畫遷至美博物館，學者憂破壞歷史意義
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考古學家、福音派基督徒和以色列官員對米吉多鑲嵌畫的遷移與否，爭論不休。《美聯社》指出，以色列官員擬議向華盛頓聖經博物館提供考古物的貸款，不僅突顯了以色列與美國福音派基督徒之間日益加深的聯繫，也顯示該國開始依賴美國福音派基督徒的政治支持、旅遊收入和其他好處。
根據《耶路撒冷郵報》，以色列正考慮將米吉多鑲嵌畫（Megiddo Mosaic，鑲嵌畫又稱馬賽克）出借給位於美國華盛頓的聖經博物館（Museum of the Bible），以色列古物管理局對此表示，這項決策將與諮詢機構協商後，於未來幾週定案。《美聯社》報導開頭拋出兩難的疑問：「這塊具有數百年曆史的裝飾地板藝術，是否應該放置在被認為是最靠近上帝的遺址？還是該被移去曾因收購行為受到批評的華盛頓博物館？」
聖經博物館過去的收購方式，以及擴張美國福音派的政治勢力的行徑，引發不少爭議。考古學家、福音派基督徒和以色列官員對米吉多鑲嵌畫的遷移與否，爭論不休。《美聯社》指出，以色列想要出借華盛頓聖經博物館考古物的行徑，突顯了以色列與美國福音派基督徒之間日益加深的聯繫，該國已開始依賴美國福音派基督徒的政治支持、旅遊收入和其他好處。
博物館與以色列關係密切
面臨外界的疑慮，以色列文物管理局（Israel Antiquities Authority，IAA）主任伊萊・埃斯科齊多（Eli Eskozido）回應，學術界和考古學家都參與了整個過程，之所以將米吉多鑲嵌畫從原來的位置移走，是為了保護它免受監獄施工的影響。聖經博物館首席館長杰弗裡・克洛哈 （Jeffrey Kloha） 表示，鑲嵌畫出借決定，將完全由以色列文物管理局做決策。
聖經博物館首席館長克洛哈回應外界的批評，認為身為致力保護歷史的大型博物館和傑出機構，必須努力解決文化遺產問題，他們相當自豪能夠積極主動地對其藏品進行研究和徹底審查。他補充說，博物館雖會在適當的情況下歸還考古物給原籍國，但並沒有義務這樣做。該博物館曾贊助以色列兩次考古發掘，並設有一個由以色列文物管理局策劃的畫廊。根據館長克洛哈，博物館還計劃舉辦由以色列文物管理局考古學家參加的系列講座。
聖經博物館自2017年開放以來，因其收購行為，和推動福音派基督教政治議程而面臨批評。2018年，在批評的聲浪下，該館不得不歸還一塊從伊拉克掠奪的古代美索不達米亞石碑，並承認其收藏的一些死海古卷碎片是現代贗品。美國當局還從博物館創辦人史蒂夫・格林（Steve Green）那裡沒收了數千塊泥板及其他被掠奪的文物，並將它們歸還給伊拉克。
考古學家提出異議
許多專家們持著懷疑態度反對這項提議。伯明翰大學神學教授坎迪達・莫斯（Candida Moss） 表示，一旦將任何文物帶出其考古背景，它就會失去一些東西，失去它最初被挖掘的空間和環境的感覺。
以色列特拉維夫大學考古學教授拉菲・格林伯格（Rafi Greenberg）表示，此提議帶有殖民主義的意味，在歷史上，占主導地位的國家會從殖民地獲取考古物。他說：「即使以色列從未承認自己是一個殖民地，但它實際上表現得像一個殖民地。考古發現物應該留在原地，而不是被連根拔起並帶到國外另一個國家，被外國勢力侵占。」
擔憂特定意識形態毀歷史背景
幾位考古學家和學者強烈反對在聖經博物館展出米吉多鑲嵌畫。南加州大學宗教學教授卡萬・康坎農（Cavan Concannon）表示，該博物館充當「右翼基督教民族主義的聖經機器」，與「宣揚白人福音派」、「基督教民族主義」、「基督教猶太復國主義」的機構有密切關聯。他說：「我擔心這幅馬賽克將失去原本的歷史背景，被賦予特定意識形態。」
其他人則完全不願意在學術研究完成之前移動鑲嵌畫。非營利性考古研究所地中海世界中心主任馬修・亞當（Matthew Adams）曾參與特爾梅吉多和毗鄰的羅馬軍團軍團營地的挖掘工作，他認為，遷移米吉多鑲嵌畫還為時過早。
米吉多鑲嵌畫於2005年在以色列監獄附近的歷史遺址被發現。《耶路撒冷郵報》去（2022）年報導，該幅畫2004至2008年間，在以色列監獄管理局（Israel Prison Service，IPS）建造新監獄翼樓的擴建計畫中，由以色列古物管理局搶救挖掘出土，大約有60多名米吉多和察爾蒙監獄的囚犯參與了挖掘工作。
美猶太復國主義者支持以色列
福音派人士佔全球約20億基督徒的三分之一以上，其數量在世界範圍內不斷成長，他們已成為以色列最熱心的支持者之一，他們捐贈了大量資金，並以遊客和朝聖者的身份訪問該國。 在美國，他們還遊說國會政客支持以色列。
根據非政府組織《HonestReporting》，儘管《美聯社》集中報導美國福音派基督教社區和猶太國家之間日益加深的聯繫，但以色列和猶太復國主義基督徒間的緊密聯繫，並非新現象。在以色列正式建國的75年後，基督教猶太復國主義運動擁有數千萬信徒，其中大多數居住在美國。
雖然一些猶太人對基督教猶太復國主義者對以色列的支持感到不安，特別是在傳教等問題上，但基督教猶太復國主義者仍然是支持猶太國家的大宗。他們堅定不移地支持以色列，其旅遊業在第二次巴勒斯坦大起義間遭受巨大打擊時，他們的媒體便利用平台鼓勵支持者前往該國時，使前往的基督教遊客數多過猶太遊客。
新聞來源
- Israeli Armageddon mosaic sparks Christian museum loan debate（耶路撒冷郵報）
- Early Christian mosaic to be 'released' from jail, Megiddo Prison move announced （耶路撒冷郵報）
- Israel may uproot ancient Christian mosaic near Armageddon. Where it could go next sparks outcry（美聯社）
- The Armageddon Mosaic And What it Says About Israel’s Relationship With Evangelical Christians（HonestReporting）
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核稿編輯：楊士範
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