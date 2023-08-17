台灣基進揭南海邊防官兵連「中國移動」才能上網，海巡署：有要求不能連
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台灣基進公開陳情人自述錄音檔，指出上島後發現當地的網路通訊品質不良，訊號速度極慢，根據傳言上島前需向中華電信申請「中港澳漫遊服務」，發現軍事基地竟然可以接收「中國移動」漫遊訊號，且比中華電信更快、更方便。
中國海警與菲律賓補給艦日前爆發武裝衝突，使南海主權議題再成國際關注焦點，而我國南沙群島邊防近日也傳出資安漏洞，台灣基進今（17）日召開記者會，指我國在太平島訊號薄弱，海巡駐軍竟然要使用中國「中國移動」才能正常連網，痛批國家安全出現大洞，南島通訊被中國「整碗捧走」。海巡署回應，東沙島與太平島2017年起就有4G通訊，只是訊號較弱，雖無法管控手機，也有要求士官兵不要連接中國移動訊號。
台灣基進公開陳情人自述錄音檔，針對太平島上至今仍無4G訊號可用，只得透過電話向外界聯絡表達憂慮。陳情人指出，在登島出發前與島上學長無法正常用LINE溝通，上島後更發現當地網路通訊品質不良，訊號速度極慢。陳情人上島前曾向中華電信申請「中港澳漫遊服務」，卻發現軍事基地竟然可以接收「中國移動」訊號，且比中華電信更快、更方便，令人奇怪。
台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺表示，太平島的台灣通訊網路服務不良，以致邊防官兵轉用接收良好的敵人訊號，實在是嚴重離譜的國安危機。使用中國漫遊網路，一方面令官兵的手機網路使用行為曝露在被中國擷取的風險之中；另一方面，若手機訊號被定位，官兵在島上的作息與工作，甚至海上的航跡定位，也可能透過手機訊號遭敵對勢力記錄。
楊佩樺強調，台灣基進並非要究責島上官兵使用中國訊號，而是希望相關單位動手改善基礎設施，維護國家安全。楊佩樺續指，至少一半以上的海巡與國防基層官兵都清楚太平島幾乎沒訊號，質疑相關單位對現況無所作為，盼政府部門能針對問題盡速解決，而不是「解決提出問題的人」。
台灣基進宜蘭黨部主委林意評說明，中華電信在2013年於東沙島、太平島投入700萬元建設2G服務後，2017年再投入3000萬元預算，透過衛星傳輸電路提供4G及3G行動通信服務。但實際查詢中華電信網站，卻顯示東沙島雖有3G以上訊號，約1185公里外的太平島卻沒有，僅有2G基地台可供官兵做基本通話。林意評指出，中國在2016年就在南海鋪好4G建設，在南沙中國的電信訊號「已經超車台灣」。
台灣基進黨主席王興煥也示警，南海諸島牽涉多國利益，太平島位居南海的心臟地帶，是台灣進出南海海域的突破口。
王興煥說，中國積極經營南海諸島渚碧礁、美濟礁、永署礁，形成三角守望，已布署防空導彈、防空雷達、機庫堡壘與科學研究據點，若再佔領東沙群島與太平島，將進一步掌控南海。如果放任我國有駐軍的太平島「中國化」，台灣的國際空間及抗中友邦的尊重都會倒退。
針對太平島上的網路通訊，海巡署公關科長黃琮博今日回應《關鍵評論網》，表示海巡署與國家通訊傳播委員會（NCC）、中華電信合作，東沙島與太平島自2017年開始就有4G通訊，雖然訊號比較慢但的確有訊號，「沒有報導稱的問題」。
不過黃琮博坦言，中華電信在外島訊號比較弱，中國基礎建設已經做到某一程度、現在中國移動訊號多且強，未來也會跟數位發展部與NCC研議網路服務提升。至於是否已有明確規劃？黃琮博強調海巡署是使用單位，怎麼做到提升仍應交由NCC統籌。
至於使用中國網路是否有國安疑慮？黃琮博表示，海巡有保密規定，雖然無法控管手機，但有要求士官兵不要連接，「當地漫遊如果不打開，就不會收到中國移動」。
太平島地處南海南沙群島北部中央，行政區隸屬高雄市旗津區所管轄，與高雄港相距約860浬，與東沙島距640浬，是我國轄境最南之處。荷蘭海牙常設仲裁法院在「南海仲裁案」的判決中裁定南沙群島的所有海上地物，包括太平島均為礁岩，而不是擁有專屬經濟海域的島嶼，不過台灣、越南和中國都主張擁有太平島主權。
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核稿編輯：邱宜君
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活動時間：9月15日（五）
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