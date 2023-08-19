70萬新加坡人將在本屆總統選舉獻出「第一次」，而他們對星國總統職責知多少呢？

文：李國豪

編按：本文作者為新加坡人，文中「我國」意指新加坡。

新加坡總統選舉可謂是有「兩難」。

參選難：參選門檻高，而且還有在連續30年沒有某種族代表當選總統，就只能保留給該族群候選人競選的保留民選總統程序。 投票難：因為參選難，總統選舉要進入超過一位參選人角逐的投票階段，也非易事。

新加坡人最近一次有機會在總統選舉投票，已是2011年的事了。

總統選舉投票的「年代久遠」，也讓不少人雖然早已有過在全國大選投票的經驗，卻可能還在苦苦等著在總統選舉獻出「第一次」。

如果本屆總統選舉最終能進入投票階段（提名日是8月22日，投票日為9月1日），「首投族」的年齡跨度將非常大，21歲至33歲的本地青年都有可能是總統選舉的「首投族」，而本屆總統選舉「首投族」的比例，也勢必高於2020年國會大選。

這群從弱冠之年，到而立之年皆有的首投族怎麼看待總統選舉，是否了解總統相關職責，值得關注。

本地媒體《亞洲新聞台》和《今日報》近日公佈的一項調查研究就發現，21歲至33歲的首投族基本上對總統職責瞭如指掌，但對總統與政府的關係的理解，卻相對薄弱。

以下是該調查針對1500名新加坡首投族受訪者進行面對面訪問所得出的結果，讀者也可藉此機會看看，自己對星國總統職責等相關問題的了解有多深。

Photo Credit: GettyImages 前國務資政尚達曼（左）是首位宣布有意角逐總統選舉的候選人，右為李顯龍。

儲備金、否決權

對於首投族是否了解新加坡總統的儀式性地位，及其否決權該如何行使，調查發現：

95%的受訪首投族清楚知道，總統是在國際及國內官方場合代表新加坡的象徵性人物。 91.1%知道總統可以推廣慈善及社會活動。 90.9%了解總統必須諮詢總統顧問理事會後，才能行使在國家儲備金及國家官員任命方面的否決權。

此外，很常在本地輿論掀起熱議的儲備金課題，首投族也是「高分通過」。

88.4%的受訪者清楚總統的其中一項職責是守護新加坡的國家儲備金。 84.5%的受訪者知道政府只能在總統的首肯下，動用儲備金。

首投族對儲備金相關議題瞭如指掌，並不令人意外。2020年至2022年疫情肆虐期間，政府曾三次尋求總統哈莉瑪批准動用儲備金。稍微關注時事者，應該不會對這項課題太陌生。

Photo Credit: GettyImages 烏茲別克總統Shavkat Mirziyoyev今年5月24日接待新加坡總統哈莉瑪。

此外，還有83.9%的受訪者知道星國總統擁有的是監管權，而非行政權。這意味著，總統雖能在特定領域行使否決權，或阻擋政府的做法，卻無法推進自己的政治議程。

81.4%受訪者也知道，若內閣與宗教和諧總統理事會提出的建議相悖，總統可否決或不同意政府根據《維持宗教和諧法令》提出的限制令建議。

對總統與政府關係的認識稍弱

然而，與首投族對總統職責動輒超過八成的理解力相比，星國首投族對總統與政府關係的理解則稍嫌薄弱。根據調查：

只有66.5%受訪者知道，總統一般會接受內閣指示。 57.7%受訪者知道內閣一般不會接受總統的指示。

另外，也只有57.7%的首投族知道總統沒有權力修改現有法律，多達42.3%不清楚總統無權這麼做。

對於總統隸屬於新加坡立法及行政部門一部分，也僅有56.9%受訪者答對。新加坡沿襲西敏寺制度，政府部門涵蓋立法、行政及司法。此外，該調查還提問了總統與政黨關係的相關問題：

知道總統不能支持某個政黨的受訪者有66.4%。 65.4%知道總統不能是任何政黨的黨員。 只有56.3%受訪者知道政黨實際上是可以支持民選總統的。

（商界人士吳振華宣布有意參選本屆總統選舉）

本屆總統選舉首投族或多達四分之一

新加坡選舉局沒有公佈首投族人數的慣例，但我們還是可以透過人口統計，推敲每一次選舉的首投族人數。

以2020年國會大選為例，人口統計顯示，2019年新加坡共有22萬9000名介於20至24歲的公民，這些人大概率會在2020年達到投票年齡門檻。

根據當年的選民冊資料，共有265萬合格選民能在2020年國會大選投票，也就是說：2020年國會大選的首投族佔了當年合格選民的近10%。

同樣方法也可以拿來推敲本屆新加坡總統選舉的首投族比例。根據截至去年6月的人口統計，我國共有超過70萬名年齡介於20歲至34歲的公民。其中，去年20歲的人，大概率會在今年來臨的總統選舉達到投票年齡。

註：去年6月年屆34歲的公民有部分可能在2011年已經具備在總統選舉投票的資格，但由於統計局的年齡區間為30歲至34歲，並未細分至33歲，因此只能粗估估算。

根據選舉局本月完成修訂的選民冊，來臨總統選舉的合格選民有270萬9455人。因此粗略估計，本屆總統選舉的「首投族」，可能佔合格選民總人數多達四分之一。

也就是說，本屆總統選舉的「首投族」比例，將遠遠高於2020年國會大選的近10%，影響力不容小覷。

目前看來，本屆總統選舉說不定有機會形成多角戰，但一切仍得看多少人最終取得參選資格。

如果本屆總統選舉仍是無競爭狀況，下一屆總統選舉，說不定就會出現年近四十的「首投族」了，屆時「首投族」比例預料也會持續攀高。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒