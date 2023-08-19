70萬新加坡人將在本屆總統選舉獻出「第一次」，而他們對星國總統職責知多少呢？
我們想讓你知道的是
新加坡人最近一次有機會在總統選舉投票，已是2011年的事了，不少人雖然早已有過在全國大選投票的經驗，卻可能還在苦苦等著在總統選舉獻出「第一次」。如果本屆總統選舉最終能進入投票階段，「首投族」的年齡跨度將非常大，21歲至33歲的本地青年都有可能是總統選舉的「首投族」。
文：李國豪
編按：本文作者為新加坡人，文中「我國」意指新加坡。
新加坡總統選舉可謂是有「兩難」。
參選難：參選門檻高，而且還有在連續30年沒有某種族代表當選總統，就只能保留給該族群候選人競選的保留民選總統程序。
投票難：因為參選難，總統選舉要進入超過一位參選人角逐的投票階段，也非易事。
新加坡人最近一次有機會在總統選舉投票，已是2011年的事了。
總統選舉投票的「年代久遠」，也讓不少人雖然早已有過在全國大選投票的經驗，卻可能還在苦苦等著在總統選舉獻出「第一次」。
如果本屆總統選舉最終能進入投票階段（提名日是8月22日，投票日為9月1日），「首投族」的年齡跨度將非常大，21歲至33歲的本地青年都有可能是總統選舉的「首投族」，而本屆總統選舉「首投族」的比例，也勢必高於2020年國會大選。
這群從弱冠之年，到而立之年皆有的首投族怎麼看待總統選舉，是否了解總統相關職責，值得關注。
本地媒體《亞洲新聞台》和《今日報》近日公佈的一項調查研究就發現，21歲至33歲的首投族基本上對總統職責瞭如指掌，但對總統與政府的關係的理解，卻相對薄弱。
以下是該調查針對1500名新加坡首投族受訪者進行面對面訪問所得出的結果，讀者也可藉此機會看看，自己對星國總統職責等相關問題的了解有多深。
儲備金、否決權
對於首投族是否了解新加坡總統的儀式性地位，及其否決權該如何行使，調查發現：
95%的受訪首投族清楚知道，總統是在國際及國內官方場合代表新加坡的象徵性人物。
91.1%知道總統可以推廣慈善及社會活動。
90.9%了解總統必須諮詢總統顧問理事會後，才能行使在國家儲備金及國家官員任命方面的否決權。
此外，很常在本地輿論掀起熱議的儲備金課題，首投族也是「高分通過」。
88.4%的受訪者清楚總統的其中一項職責是守護新加坡的國家儲備金。
84.5%的受訪者知道政府只能在總統的首肯下，動用儲備金。
首投族對儲備金相關議題瞭如指掌，並不令人意外。2020年至2022年疫情肆虐期間，政府曾三次尋求總統哈莉瑪批准動用儲備金。稍微關注時事者，應該不會對這項課題太陌生。
此外，還有83.9%的受訪者知道星國總統擁有的是監管權，而非行政權。這意味著，總統雖能在特定領域行使否決權，或阻擋政府的做法，卻無法推進自己的政治議程。
81.4%受訪者也知道，若內閣與宗教和諧總統理事會提出的建議相悖，總統可否決或不同意政府根據《維持宗教和諧法令》提出的限制令建議。
對總統與政府關係的認識稍弱
然而，與首投族對總統職責動輒超過八成的理解力相比，星國首投族對總統與政府關係的理解則稍嫌薄弱。根據調查：
只有66.5%受訪者知道，總統一般會接受內閣指示。
57.7%受訪者知道內閣一般不會接受總統的指示。
另外，也只有57.7%的首投族知道總統沒有權力修改現有法律，多達42.3%不清楚總統無權這麼做。
對於總統隸屬於新加坡立法及行政部門一部分，也僅有56.9%受訪者答對。新加坡沿襲西敏寺制度，政府部門涵蓋立法、行政及司法。此外，該調查還提問了總統與政黨關係的相關問題：
知道總統不能支持某個政黨的受訪者有66.4%。
65.4%知道總統不能是任何政黨的黨員。
只有56.3%受訪者知道政黨實際上是可以支持民選總統的。
（商界人士吳振華宣布有意參選本屆總統選舉）
本屆總統選舉首投族或多達四分之一
新加坡選舉局沒有公佈首投族人數的慣例，但我們還是可以透過人口統計，推敲每一次選舉的首投族人數。
以2020年國會大選為例，人口統計顯示，2019年新加坡共有22萬9000名介於20至24歲的公民，這些人大概率會在2020年達到投票年齡門檻。
根據當年的選民冊資料，共有265萬合格選民能在2020年國會大選投票，也就是說：2020年國會大選的首投族佔了當年合格選民的近10%。
同樣方法也可以拿來推敲本屆新加坡總統選舉的首投族比例。根據截至去年6月的人口統計，我國共有超過70萬名年齡介於20歲至34歲的公民。其中，去年20歲的人，大概率會在今年來臨的總統選舉達到投票年齡。
註：去年6月年屆34歲的公民有部分可能在2011年已經具備在總統選舉投票的資格，但由於統計局的年齡區間為30歲至34歲，並未細分至33歲，因此只能粗估估算。
根據選舉局本月完成修訂的選民冊，來臨總統選舉的合格選民有270萬9455人。因此粗略估計，本屆總統選舉的「首投族」，可能佔合格選民總人數多達四分之一。
也就是說，本屆總統選舉的「首投族」比例，將遠遠高於2020年國會大選的近10%，影響力不容小覷。
目前看來，本屆總統選舉說不定有機會形成多角戰，但一切仍得看多少人最終取得參選資格。
如果本屆總統選舉仍是無競爭狀況，下一屆總統選舉，說不定就會出現年近四十的「首投族」了，屆時「首投族」比例預料也會持續攀高。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。