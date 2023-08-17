《山道猴子的一生》爆紅下的悲劇是什麼？除了男人的虛榮心作祟，還有可怕的「陽剛特質」

文：LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

YouTube頻道「Eric Duan」創作的《山道猴子的一生》在上架短短不到三天，就已經突破百萬的觀看，寫實的劇情，人物細膩的刻畫，即使畫風粗曠仍不減其魅力，觀看數持續地攀升，同時也在網路上掀起熱議，我自己看完也是馬上轉發個給朋友，讓朋友一起來看這部有「神作」之稱的作品。

雖然這部作品的名稱為《山道猴子的一生》，實際上時間只有短短的幾年。一位熱衷於騎車跑山的超商大夜班年輕人，為了滿足自身的虛榮心，從貸款購入二手重機開始，一路走向債台高築，迷失自我而眾叛親離，最終在一場競速中外拋撞向對向卡車，短暫的人生嘎然而止的故事。

將「猴子」還原「成人」──山道猴子是誰？

在《山道猴子的一生》中，這位做為主角的愛跑山超商大夜班年輕人並沒有名字，我個人推測作者是刻意不給他一個名字，這個主角的功用，不在於突顯他的個人特質，而是用來作為一部分人或是所有人的縮影，將這些人的某些特性凝縮在他們的身上。

Eric Duan的《山道猴子的一生》所要描繪的就是我們所鄙視的一群人，這群人喜歡出沒在山路上，騎著爆改的重機，像隻沒有被馴化的猴子般，不遵守交通規則，造成用路人困擾的一群人。

在使用山道「猴子」一詞時，其實我們不自覺的就內化了一個「優越」的視角在觀看他的一生。從生物學的角度來看，猴子與人類有著共同的源頭，但是人類在長長的時間流當中不斷的演化，逐漸成為有文明，具有理性思考的人類，而猴子則是停留在原點，屬於不文明，不理性的動物。

被戲稱山道猴子的這群人，對我來說是生活在另一個星球的一群人，在我的日常生活中沒有特別的交集，我也沒有機會去好好認識這群人，透過Eric Duan《山道猴子的一生》或許是一個將「猴子」還原「成人」，試著去理解他們的某一個面向。

最終還是「猴子」──陽剛特質的困境

我個人認為《山道猴子的一生》中的主角最大的困局來自於「陽剛特質」。我們深受儒學的影響，不自覺的內化了儒學中對於男性「陽剛特質」的想像。

在「男主外女主內」的思維下，男性要展現「陽剛特質」的具體方式就是在公領域取得話語權，但是《山道猴子的一生》的主角只是一個超商大夜班年輕人，在超商上班的他看起來平凡無奇，就是我們生活中會遇到的「沒有名字」、「沒有自我個性」的超商店員。

在《山道猴子的一生》（下）當中，創作者刻意的安排了一個年長的女性奧客登場。在面對這樣一個「不講理」的奧客，他無法用強硬的態度喝止她毫無邏輯的強辯，必須要耐著性子安撫著這位奧客的情緒，無疑是一種「陽剛特質」的閹割。

對於在現實生活無法展現「陽剛特質」，網路世界與車圈就變成主角展現「雄風」的場域。

一個男生展示其「陽剛特質」，除了透過在公共領域中取得發言權外，還有透過勇猛的氣魄以及無畏懼的戰鬥。從這樣的脈絡來看，我們就不難想像，當主角在現實生活中一無所有時，他為什麼不顧一切的想要在最後的競速中獲勝，甚至不惜一切的超車只為了贏得最後的勝利。

很多人認為主角的悲劇來自於虛榮心作祟，但是如果以追求「陽剛特質」來說，主角其實比任何都還要努力地想要達成社會對於一個男生的想像，這是他的夢想，同時也是他的悲劇，最終他在別人眼中還是隻「猴子」而不是一個「男人」。

本文經《LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記》授權轉載，原文發表於此

原文標題：動畫｜存錢買更好的車，認識更屌的新妹子｜不僅僅是虛榮心膨脹｜將「猴子」還原「成人」｜《山道猴子的一生》Eric Duan

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範