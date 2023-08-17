《山道猴子的一生》爆紅下的悲劇是什麼？除了男人的虛榮心作祟，還有可怕的「陽剛特質」
我們想讓你知道的是
Eric Duan的《山道猴子的一生》描繪的就是我們所鄙視的一群人，騎著爆改的重機，像隻沒有被馴化的猴子，不遵守交通規則，造成用路人困擾的一群人。我個人認為片中的主角，最大困局來自於「陽剛特質」，最終他在別人眼中還是隻「猴子」，而不是一個「男人」。
YouTube頻道「Eric Duan」創作的《山道猴子的一生》在上架短短不到三天，就已經突破百萬的觀看，寫實的劇情，人物細膩的刻畫，即使畫風粗曠仍不減其魅力，觀看數持續地攀升，同時也在網路上掀起熱議，我自己看完也是馬上轉發個給朋友，讓朋友一起來看這部有「神作」之稱的作品。
雖然這部作品的名稱為《山道猴子的一生》，實際上時間只有短短的幾年。一位熱衷於騎車跑山的超商大夜班年輕人，為了滿足自身的虛榮心，從貸款購入二手重機開始，一路走向債台高築，迷失自我而眾叛親離，最終在一場競速中外拋撞向對向卡車，短暫的人生嘎然而止的故事。
將「猴子」還原「成人」──山道猴子是誰？
在《山道猴子的一生》中，這位做為主角的愛跑山超商大夜班年輕人並沒有名字，我個人推測作者是刻意不給他一個名字，這個主角的功用，不在於突顯他的個人特質，而是用來作為一部分人或是所有人的縮影，將這些人的某些特性凝縮在他們的身上。
Eric Duan的《山道猴子的一生》所要描繪的就是我們所鄙視的一群人，這群人喜歡出沒在山路上，騎著爆改的重機，像隻沒有被馴化的猴子般，不遵守交通規則，造成用路人困擾的一群人。
在使用山道「猴子」一詞時，其實我們不自覺的就內化了一個「優越」的視角在觀看他的一生。從生物學的角度來看，猴子與人類有著共同的源頭，但是人類在長長的時間流當中不斷的演化，逐漸成為有文明，具有理性思考的人類，而猴子則是停留在原點，屬於不文明，不理性的動物。
被戲稱山道猴子的這群人，對我來說是生活在另一個星球的一群人，在我的日常生活中沒有特別的交集，我也沒有機會去好好認識這群人，透過Eric Duan《山道猴子的一生》或許是一個將「猴子」還原「成人」，試著去理解他們的某一個面向。
最終還是「猴子」──陽剛特質的困境
我個人認為《山道猴子的一生》中的主角最大的困局來自於「陽剛特質」。我們深受儒學的影響，不自覺的內化了儒學中對於男性「陽剛特質」的想像。
在「男主外女主內」的思維下，男性要展現「陽剛特質」的具體方式就是在公領域取得話語權，但是《山道猴子的一生》的主角只是一個超商大夜班年輕人，在超商上班的他看起來平凡無奇，就是我們生活中會遇到的「沒有名字」、「沒有自我個性」的超商店員。
在《山道猴子的一生》（下）當中，創作者刻意的安排了一個年長的女性奧客登場。在面對這樣一個「不講理」的奧客，他無法用強硬的態度喝止她毫無邏輯的強辯，必須要耐著性子安撫著這位奧客的情緒，無疑是一種「陽剛特質」的閹割。
對於在現實生活無法展現「陽剛特質」，網路世界與車圈就變成主角展現「雄風」的場域。
一個男生展示其「陽剛特質」，除了透過在公共領域中取得發言權外，還有透過勇猛的氣魄以及無畏懼的戰鬥。從這樣的脈絡來看，我們就不難想像，當主角在現實生活中一無所有時，他為什麼不顧一切的想要在最後的競速中獲勝，甚至不惜一切的超車只為了贏得最後的勝利。
很多人認為主角的悲劇來自於虛榮心作祟，但是如果以追求「陽剛特質」來說，主角其實比任何都還要努力地想要達成社會對於一個男生的想像，這是他的夢想，同時也是他的悲劇，最終他在別人眼中還是隻「猴子」而不是一個「男人」。
本文經《LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記》授權轉載，原文發表於此
原文標題：動畫｜存錢買更好的車，認識更屌的新妹子｜不僅僅是虛榮心膨脹｜將「猴子」還原「成人」｜《山道猴子的一生》Eric Duan
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！