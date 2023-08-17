大雷雨今早轟炸高屏地區：鳳山區多處淹水交通亂，三民區多處水深一度達40公分
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高雄市警方指出，三民區有多處淹水水深一度達40公分；九如高速北上匝道積水，因水深約四分之三輪胎深，有1車故障拋錨匝道口，匝道口一度封鎖排除，在上午8時30分已開放通行。另外，鳳山區光復路也有人孔蓋出現小噴泉景象。
（中央社）中央氣象局針對高雄、屏東發布豪雨特報，高雄市區今（17）日清晨4時許下起大雷雨，鳥松等區達淹水一級警戒、仁武區則為淹水二級警戒。市府豪雨應變中心擴大三級開設。
高雄市區今日清晨4時許開始下起大雷雨，雨勢伴隨雷聲、閃電，不少民眾被雷聲驚醒。氣象局持續對高雄、屏東發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時45分。
高雄大雷雨示警區域，包括鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、橋頭區、燕巢區、彌陀區、梓官區、旗山區。
高雄市鳳山區忠孝里里長蔡美雪告訴《中央社》記者，鳳山多處出現積淹水，馬路上人孔蓋不斷冒出大水，華山街120巷、青年路二段132號等處淹水嚴重，警方已出動警力維持交通。
有網友在社群媒體上表示，本館路因滂沱大雨已成「本館河」，警方指出，三民區有多處淹水水深一度達40公分；九如高速北上匝道積水，因水深約四分之三輪胎深，有1車故障拋錨匝道口，匝道口一度封鎖排除，在上午8時30分已開放通行。另外，鳳山區光復路也有人孔蓋出現小噴泉景象。
有民眾說，自己被巨大的雷響叫醒，窗外也不時出現閃電。通勤族李先生說，高雄雨勢相當驚人，特地提早半小時出門，就怕大雨擾亂交通，平常30分鐘的路程今天開了近1小時。
公路總局甲仙段透過訊息表示，桃源區等山區道路狀況目前安好，施工持續進行。
根據高雄氣象站統計，截至上午8時10分，左營區時雨量達44毫米、三民區49毫米、鳳山區55.5毫米、仁武區57.5毫米。另外，24小時雨量部分，新興區已累積85.5毫米、小港區83毫米、燕巢區99.5毫米、大樹區94.5毫米。
（中央社）氣象局表示，低壓帶影響，高屏地區防豪雨、台南可能有大雨發生，並針對高屏發布大雷雨即時訊息；今天截至上午8時，高雄鳳山累積雨量已達100.5毫米。
中央氣象局上午發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機會；台南地區有局部大雨發生的機會，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防淹水。
豪雨地區為高雄市、屏東縣；大雨為台南市。
根據經濟部水利署防災資訊服務網，截至上午8時35分，高雄鳥松區、仁武區為一級淹水警戒，鳳山區、三民區、左營區為二級淹水警戒。
氣象局並同時針對高雄、屏東發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
根據氣象局網站，今天截至上午8時，累積雨量以高雄市鳳山區達100.5毫米最多，其他縣市部分，屏東縣東港鎮達74毫米、台南市學甲區56毫米。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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