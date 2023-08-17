屏東第2選區立委新人選：民進黨提名屏東縣前民政處長徐富癸，與蘇震清之子蘇孟淳角逐屏南選區

昨（16）日，民進黨宣布，針對許展維退選一事，中執會通過改徵召提名徐富癸出任屏東縣第2選區（屏南）立委候選人。徐富癸現今53歲，畢業於國立屏東教育大學教育行政研究所，參選前曾任屏東縣政府民政處處長。徐富癸表示，由於他對縣府的運作瞭如指掌，必可成為成為屏南最佳代言人。

民進黨發言人張志豪轉述代理會議主席柯建銘致詞表示，徐富癸曾任聯合報恆春駐地記者3年，深入恆春半島每個角落跑新聞。後來擔任潘孟安立委服務主任10年，陪著時任立委潘孟安及律師周春米分別在東港、恆春做選民服務，也第一線處理鄉親接待及服務案件。

張志豪說，徐富癸嫻熟縣府運作，從潘孟安辦公室主任到現在縣長周春米的民政處長，一共8年半的時間。未來若有機會進入立法院，以過去的服務經驗，一定可以馬上扛起守護屏南的責任，從中央到地方，做好服務，解決民眾的難題。

屏東縣第2選區有萬丹鄉、竹田鄉、潮州鎮等共22個鄉鎮。除民進黨提名徐富癸之外，現任無黨籍立委蘇震清推出兒子蘇孟淳出來參選，至於國民黨則尚未推出屏南立委候選人。

徐富癸：屏南始終是綠色版塊的遺憾

隨著徵召提名消息公佈，徐富癸昨日在臉書粉專發表參選聲明，他表示除了在媒體服務之外，其大半人生都在扮演造浪者，也就是政治幕僚。參選公職從來不是自己的人生選項，這次被推上浪頭，決定勇敢參選屏南立委，主要有三大理由。

首先，由於屏東縣只有兩席立委，屏北已經有立委鍾佳濱，而屏南始終是綠色版塊的遺憾。為了捍衛民進黨的價值，完成賴清德主席「總統當選、國會過半」的目標，他決定勇敢走向幕前，並把選舉標語定為「拼！堅持向前」。

再者，徐富癸舉出過去擔任恆春駐地記者、潘孟安立委服務處主任等經歷，證明自己服務經驗豐富、對縣府的運作瞭如指掌，相信一定能夠馬上扛起守護屏南的責任，解決民眾的難題。

最後，徐富癸表示，屏東縣的建設需要中央、地方聯手處理，他一定會扮演重要的橋樑，配合縣長周春米及縣府局處，以屏南民眾及地方需求為優先，爭取最多的中央資源到屏東，並誓言成為屏南最佳代言人跟守護者。

今（17）日，徐富癸在臉書粉專貼出參選心路歷程的專訪，他表示，不管是擔任記者，或是前縣長潘孟安的立委服務處主任、縣長室主任，和士農工商、男女老幼相處，面對這些陳情者讓他更了解社會各階層的需求。

徐富癸表示，國軍演訓敦親睦鄰議題、國家公園保育與觀光的共存共榮、小琉球環境保育與觀光的問題等，涉及到中央部會與地方，需要懂的人去處理，從立委辦公室到縣府團隊近二十年的經驗，他足以勝任這些任務。而屏南的交通路網，包括高捷延伸屏東、屏南快道、恆春觀光鐵道等，以及治水、水利、醫療與各鄉鎮的不同需求等，都是他未來努力的方向。

徐富癸提及，在有唐氏症的小兒子出生後，便轉換跑道投入政治幕僚，加入潘孟安團隊。他關注身心障礙者服務，後成功催生國立屏東特殊教育學校的設立。

民進黨下動員令籲團結，屏南選區唯一支持徐富癸

根據《中央社》報導，民進黨副秘書長黃建嘉昨日表示，中執會決議徵召屏東縣民政處長徐富癸參選屏南選區立委，就是下達動員令、軍令，全黨唯一支持的候選人，且徐富癸戰力強、謙謙君子充滿熱情，相信民進黨支持者非常團結、不會分裂。

曾擔任屏東縣府傳播處長的黃建嘉強調，以徐富癸的資歷，會是屏南地區戰力最強的候選人，綠營支持者不會分裂。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範