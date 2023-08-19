【書評】《魔杖之外》：如果你是哈粉，這本「跩哥馬份」的內心告白應該不會讓你失望

《哈利波特》是千禧世代共同的成長回憶，這個魔法世界帶給無數成年人美好的兒時記憶，它構成全世界一代人的集體文化認同，它的影響力至今仍然在擴大及傳承給下一代，Z世代和A世代的孩子也無法抗拒它的魅力被圈粉，由原先七部曲延伸出去越來越豐富的世界觀，《怪獸與牠們的產地》屬於前傳，國外奇幻和科幻小說如果廣受歡迎，就會有很多前傳或後傳繼續構築本傳的世界觀，例如《星際大戰》便是如此。

《哈利波特》小說第一集出版於1997年，故事背景設定於1990年代的英國，2007年出版第七集完結。電影版2001年首映，2011年播出最後一集。《怪獸系列》原著小說2001年JK羅琳就已經寫完了，但電影如此賣座，電影公司必然會希望延續熱潮，所以2016年《怪獸》第一集上映，2018年第二集、2022年第三集接力推出，預計會拍成五部曲。今（2023）年HBO也宣布將推出至少七季的《哈利波特》影集版，由JK羅琳擔任製作人，並由新生代演員重新詮釋魔法故事。

《哈利波特》電影版的演員從十幾歲開始拍攝，整個青春期都在片場度過，觀眾也看著他／她們從小孩變成小大人。當年青澀的小魔法師已經都步入三十世代了，年紀比較大的一些演員甚至接近四十歲了。有幾位深受觀眾喜愛的演員，例如海格、石內卜教授、水仙馬份等，在電影落幕後這些年間，也不幸已經從人生舞台謝幕，所幸影劇作品能將演員的風采永久定格。

眾多演員當中，「跩哥馬份」絕對是令影迷印象最深刻的角色之一，他在電影中的戲分其實不多，八集中只出現31分鐘，但他冷笑的形象太鮮明了，使他名列影史上最經典的反派角色。本文要分享的書籍就是馬份的回憶錄《魔杖之外：湯姆．「跩哥馬份」．費爾頓的成長與掙扎》。

筆者覺得逛書局時如果看到某位明星出書，常常會有一股既熟悉又陌生的感覺，一方面很開心看到這位明星依然活躍，另一方面又發現自己對他的人生故事毫無頭緒。人生如戲，戲如人生，可以透過文字跟作者交流是書籍的魔力，即使在現實生活中互不認識，但在魔法世界中，麻瓜還是有機會成為魔法師。

跩哥馬份的原名叫「湯姆・費爾頓」（Tom Felton），他出生於1985年的英國一個平凡的中產階級家庭，父母非常寵愛小孩，鼓勵他們追尋所愛，湯姆有三個哥哥，他在三個大哥的保護及陪伴之下長大，並深受兄長的影響。大哥自小喜愛藝術，他也是將藝術引薦給湯姆的人，他們會一起去欣賞表演，讓湯姆知道原來演戲是一件很酷的事。二哥則是比較外向熱情的人，就是那種喜歡耍酷，到了青春期有點叛逆的男孩，他也是鯉魚垂釣高手，湯姆和二哥常常在拍完一天的電影後，直奔附近的釣魚場釣整個晚上的魚，隔天早上再睡眼惺忪地回到片場拍片，有一段時間湯姆也在釣魚場打工，享受這個獨特的場所帶給他的樂趣。

湯姆的三哥則是一個溫柔善良且心思細膩的男孩，他到了國中時期有一度陷入精神低潮，不得不住進精神病房接受治療才逐漸康復。針對這一點，湯姆有埋下一個伏筆，表示他家族的基因可能天生就有多愁善感的因子，費爾頓兄弟的心理健康問題不只三哥要面對，湯姆自己在往後的日子也會遭遇到心理方面的挑戰。這個主題是本書最後一部分在討論的主軸，也是激勵湯姆寫下這本回憶錄的主要動機，他想藉由自身的影響力，讓更多人重視心理健康的議題。

原來《哈利波特》殺青以後，湯姆因緣際會之下，如同很多英國的演員一樣，跨越大西洋來到好萊塢發展，一開始並不順遂，但憑藉努力湯姆還是闖出一片天，成為好萊塢的明星之一，但這種光鮮亮麗，夜夜笙歌的生活太不真實了，湯姆出生於薩里郡，其實他從小比較習慣安靜一點的鄉村式生活，所以這種日子一久，就讓他迷失了自我，開始酗酒和抽大麻，讓心理健康更加惡化。他還被迫送進療養院治療，並且上演大逃脫的戲碼，令親朋好友憂心忡忡。好在經過沉澱及休養，他找到了重生的力量，透過擔任志工服務他人，能讓他獲得無比的滿足。

湯姆希望將自己的故事寫下來分享給更多人，讓讀者和粉絲知道心理健康的重要性。他認為美國人比較願意敞開心胸正視心理問題，而英國仍比較保守避之唯恐不及，這導致很多英國人悶在心裡不願尋找外援，漸漸就產生社會性的心理問題。他說既然人們都能大聲地說「我好快樂！」，為什麼卻不能坦然表示自己不快樂呢？湯姆表示他希望讀者可以忘記他跩哥馬份的身分，重新認識「湯姆・費爾頓」。他開玩笑地說雖然《哈利波特》帶給演員名氣，但某種程度上一輩子好像都甩不掉這個標籤了。

這本回憶錄如果沒有上述的轉折，讀起來其實就跟一般粉絲取向的書差異不大了，但因為湯姆毫不保留地分享其心境轉變，讓本書有了強大的尾勁，讀完以後你一定會喜歡上這位平易近人的「跩哥」。艾瑪・華森（Emma Watson）在推薦序中提到湯姆最吸引人的地方就是他的坦率及真誠，有些演員在粉絲面前跟私底下判若兩人，湯姆則是始終以誠待人。提到妙麗，本書的宣傳亮點之一就是艾瑪・華森和湯姆的緋聞，湯姆在書中坦承雙方曾對彼此產生好感，但他們的友誼超越了愛情，至於是否有貓膩？請各位讀者自行評斷吧。