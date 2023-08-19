【書評】《魔杖之外》：如果你是哈粉，這本「跩哥馬份」的內心告白應該不會讓你失望
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《魔杖之外》這本回憶錄如果沒有上述的轉折，讀起來其實就跟一般粉絲取向的書差異不大了，但因為湯姆毫不保留的分享其心境轉變，讓本書有了強大的尾勁，讀完以後你一定會喜歡上這位平易近人的「跩哥」。
《哈利波特》是千禧世代共同的成長回憶，這個魔法世界帶給無數成年人美好的兒時記憶，它構成全世界一代人的集體文化認同，它的影響力至今仍然在擴大及傳承給下一代，Z世代和A世代的孩子也無法抗拒它的魅力被圈粉，由原先七部曲延伸出去越來越豐富的世界觀，《怪獸與牠們的產地》屬於前傳，國外奇幻和科幻小說如果廣受歡迎，就會有很多前傳或後傳繼續構築本傳的世界觀，例如《星際大戰》便是如此。
《哈利波特》小說第一集出版於1997年，故事背景設定於1990年代的英國，2007年出版第七集完結。電影版2001年首映，2011年播出最後一集。《怪獸系列》原著小說2001年JK羅琳就已經寫完了，但電影如此賣座，電影公司必然會希望延續熱潮，所以2016年《怪獸》第一集上映，2018年第二集、2022年第三集接力推出，預計會拍成五部曲。今（2023）年HBO也宣布將推出至少七季的《哈利波特》影集版，由JK羅琳擔任製作人，並由新生代演員重新詮釋魔法故事。
《哈利波特》電影版的演員從十幾歲開始拍攝，整個青春期都在片場度過，觀眾也看著他／她們從小孩變成小大人。當年青澀的小魔法師已經都步入三十世代了，年紀比較大的一些演員甚至接近四十歲了。有幾位深受觀眾喜愛的演員，例如海格、石內卜教授、水仙馬份等，在電影落幕後這些年間，也不幸已經從人生舞台謝幕，所幸影劇作品能將演員的風采永久定格。
眾多演員當中，「跩哥馬份」絕對是令影迷印象最深刻的角色之一，他在電影中的戲分其實不多，八集中只出現31分鐘，但他冷笑的形象太鮮明了，使他名列影史上最經典的反派角色。本文要分享的書籍就是馬份的回憶錄《魔杖之外：湯姆．「跩哥馬份」．費爾頓的成長與掙扎》。
筆者覺得逛書局時如果看到某位明星出書，常常會有一股既熟悉又陌生的感覺，一方面很開心看到這位明星依然活躍，另一方面又發現自己對他的人生故事毫無頭緒。人生如戲，戲如人生，可以透過文字跟作者交流是書籍的魔力，即使在現實生活中互不認識，但在魔法世界中，麻瓜還是有機會成為魔法師。
跩哥馬份的原名叫「湯姆・費爾頓」（Tom Felton），他出生於1985年的英國一個平凡的中產階級家庭，父母非常寵愛小孩，鼓勵他們追尋所愛，湯姆有三個哥哥，他在三個大哥的保護及陪伴之下長大，並深受兄長的影響。大哥自小喜愛藝術，他也是將藝術引薦給湯姆的人，他們會一起去欣賞表演，讓湯姆知道原來演戲是一件很酷的事。二哥則是比較外向熱情的人，就是那種喜歡耍酷，到了青春期有點叛逆的男孩，他也是鯉魚垂釣高手，湯姆和二哥常常在拍完一天的電影後，直奔附近的釣魚場釣整個晚上的魚，隔天早上再睡眼惺忪地回到片場拍片，有一段時間湯姆也在釣魚場打工，享受這個獨特的場所帶給他的樂趣。
湯姆的三哥則是一個溫柔善良且心思細膩的男孩，他到了國中時期有一度陷入精神低潮，不得不住進精神病房接受治療才逐漸康復。針對這一點，湯姆有埋下一個伏筆，表示他家族的基因可能天生就有多愁善感的因子，費爾頓兄弟的心理健康問題不只三哥要面對，湯姆自己在往後的日子也會遭遇到心理方面的挑戰。這個主題是本書最後一部分在討論的主軸，也是激勵湯姆寫下這本回憶錄的主要動機，他想藉由自身的影響力，讓更多人重視心理健康的議題。
原來《哈利波特》殺青以後，湯姆因緣際會之下，如同很多英國的演員一樣，跨越大西洋來到好萊塢發展，一開始並不順遂，但憑藉努力湯姆還是闖出一片天，成為好萊塢的明星之一，但這種光鮮亮麗，夜夜笙歌的生活太不真實了，湯姆出生於薩里郡，其實他從小比較習慣安靜一點的鄉村式生活，所以這種日子一久，就讓他迷失了自我，開始酗酒和抽大麻，讓心理健康更加惡化。他還被迫送進療養院治療，並且上演大逃脫的戲碼，令親朋好友憂心忡忡。好在經過沉澱及休養，他找到了重生的力量，透過擔任志工服務他人，能讓他獲得無比的滿足。
湯姆希望將自己的故事寫下來分享給更多人，讓讀者和粉絲知道心理健康的重要性。他認為美國人比較願意敞開心胸正視心理問題，而英國仍比較保守避之唯恐不及，這導致很多英國人悶在心裡不願尋找外援，漸漸就產生社會性的心理問題。他說既然人們都能大聲地說「我好快樂！」，為什麼卻不能坦然表示自己不快樂呢？湯姆表示他希望讀者可以忘記他跩哥馬份的身分，重新認識「湯姆・費爾頓」。他開玩笑地說雖然《哈利波特》帶給演員名氣，但某種程度上一輩子好像都甩不掉這個標籤了。
這本回憶錄如果沒有上述的轉折，讀起來其實就跟一般粉絲取向的書差異不大了，但因為湯姆毫不保留地分享其心境轉變，讓本書有了強大的尾勁，讀完以後你一定會喜歡上這位平易近人的「跩哥」。艾瑪・華森（Emma Watson）在推薦序中提到湯姆最吸引人的地方就是他的坦率及真誠，有些演員在粉絲面前跟私底下判若兩人，湯姆則是始終以誠待人。提到妙麗，本書的宣傳亮點之一就是艾瑪・華森和湯姆的緋聞，湯姆在書中坦承雙方曾對彼此產生好感，但他們的友誼超越了愛情，至於是否有貓膩？請各位讀者自行評斷吧。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。